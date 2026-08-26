Andrei Bordeianu, accident grav cu motocicleta. În ce stare e fostul concurent de la Love Island România

Andrei Bordeianu, fostul concurent de la „Love Island”, a ajuns la spital după un accident violent. Acesta se afla pe motocicleta sa BMW, moment în care s-a izbit de o mașină care a făcut o manevră neașteptată.

Andrei Bordeianu. Foto: Instagram

Tânărul trece prin momente cumplite, după ce a fost victima unui accident produs pe un bulevard din Capitală. În urma impactului, acesta a ajuns în stare gravă la spital, iar motocicleta s-a făcut praf.

Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav de motocicletă

Influencerul a fost victima unui grav accident produs marți, 25 august, în jurul orei 15.30. Acesta se afla pe motocicleta sa MBW, achiziționată în urmă cu aproape două luni, pe bulevardul Expoziției din Sectorul 1 al Capitalei.

Un șofer aflat la volanul unui Renault Clio a făcut o manevră de întoarcere peste linia continuă, fără să se asigure. Andrei Bordeianu ar fi suferit mai multe fracturi și a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale, potrivit cancan.ro.

În ce stare se află

Influencerul nu a publicat, momentan, informații despre starea sa de sănătate, însă Tony Saik, unul dintre prietenii săi, a dezvăluit câteva detalii. Din fericire, Andrei Bordeianu este mai bine decât s-ar fi așteptat apropiații.

„Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru că cel mai bine știu familia lui și cei care suntem apropiați de el și cei care am stat pe lângă el, dar Andrei e bine, e mai bine decât mă așteptam eu să fie, ceea ce o mare fericire pentru mine, vă dați seama (...) Nu am ce să zic mai mult. Nu pot să zic decât că îi doresc tot binele din lume și că suntem alături cu tot ce are nevoie, e fratele nostru, îl iubesc mult.

Chiar azi am vorbit cu el (...) Contează că e bine și o să își revină mai puternic decât a fost vreodată. Și anul trecut s-a mai întâmplat o prostie din asta și se mai întâmplă și anul ăsta, asta e, asta e viața, dar își revine, că e puternic rău de tot. Te iubim, Andrei. Când o să vezi clipul ăsta, o să fii deja bine”, a spus Tony Saik, pe TikTok.

Ce a postat influencerul înainte de accident

Fostul concurent de la „Love Island România” este extrem de activ pe rețelele de socializare, fiind în industria fitnessului. Cu doar câteva ore înainte de accident, el a postat pe InstaStory o fotografie făcută în geamul mașinii sale, la bustul gol.

„Cum te vezi în geamul cu folie al mașinii e altceva”, a scris el pe imagine.