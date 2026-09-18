Laura Lavric împlinește 80 de ani. Mesajul lui Gheorghe Turda: „Pari mai tinerică în costum popular!” O mai recunoști, pe stradă?

Solista de muzică populară Laura Lavric împlinește 80 de ani, pe 20 septembrie 2026. La ceas aniversar, colegul ei de scenă, Gheorghe Turda, îi transmite, prin intermediul Click!, tradiționalele urări, dar și un mesaj cu tâlc. Iată cum arată artista pe scenă, dar și pe stradă, la plimbare. Fără costumul popular e mai greu de recunoscut. Celebra sărbătorită are și câteva secrete cu ajutorul cărora ține timpul în loc.

1/7 Gheorghe Turda susține că solistele de muzică populară par mai tinere în costum de scenă Foto: foto: arhiva personala

Mesajul lui Gheorghe Turda: „A fost o femeie foarte frumoasă. Și acum arată bine!”

Solistul de muzică populară Gheorghe Turda i-a apreciat dintotdeauna colegei sale de scenă atât frumusețea, cât și talentul muzical:

„Laura Lavric a fost foarte frumoasă, în tinerețe. Și acum arată foarte bine. Eu am constatat că artistele de muzică populară din „Generația de Aur” par mai tinerele în costumul popular, ținuta de scenă le conferă o anume strălucire. Așa este și în cazul ei.

Pe stradă nu mulți o recunosc, în haine de plimbare. Laura e și o voce foarte bună, are succes la public, și acum. Chiar dacă peste două zile împlinește 80 de ani, ea continuă să fie activă profesional, merge la nunți, la cumetrii, are o energie de invidiat. Îi urez și eu „La mulți ani!” și multă sănătate, că-i mai bună decât toate!”, a menționat artistul, exclusiv pentru Click!

Laura Lavric: „Scuzați lipsa de modestie, dar nu-mi arăt vârsta!”

Marea iubitoare de folclor Laura Lavric chiar nu exagerează când susține că nu-și arată vârsta. Dar nicidecum nu investește sume de bani fabuloase, ca să pară mai tânără, precum alte colege de scenă, care au apelat chiar și la operații estetice:

„Să știți că nu mă duc la cosmetică, merg numai la coafor, ca să-mi vopsesc părul, genele și sprâncenele. Nu mă fardez ziua, mă dau cu puțin ruj.

Și nu folosesc vreo cremă de firmă mare, ci mă dau doar cu d-aia, din cutie albastră de tablă, mă învățase o solistă, în turnee, dar eu o mai îmbunătățesc cu vitamina A, uleioasă, de la farmacie. Scuzați lipsa de modestie, dar nu-mi arăt vârsta, nu mă dau nici pe una de 70! Nici tata nu-și arăta vârsta, avea fața foarte întinsă!", menționa Laura Lavric, potrivit Antena 3.

Ce acuzații grave i-a adus sora ei: „A divorțat din cauza relațiilor extraconjugale”

Ecaterina Traian i-a adus acuzații grave surorii ei, Laura Lavric, la Antena 1 („Acces direct”), în urmă cu peste zece ani:

„Laura voia să-și obțină acte de America. Nu mai e un semn de îndoială că am dovedit că și-a înșelat soțul, că… să nu mă exprim... e o ființă imorală.

Fostul ei soţ, care a fost un om minunat şi care o aştepta din turnee cu flori şi cu mâncare, a divorţat din cauza infidelităţilor şi relaţiilor ei extraconjugale. Eu sunt plecată din ţară din ’90, am întâlnit-o la New York, iar din multe surse am aflat că ea cânta la un restaurant, iar colateral mergea cu orice bărbat care îi oferea cadouri sau bani”.

Laura Lavric a redus-o la tăcere. I-a cerut despăgubiri morale de 10.000 de euro: „Va plăti până la ultimul ban!”

A urmat un proces lung și întortocheat între cele două surori. În ce relații au rămas, după scandalul de pomină? Laura Lavric ne-a făcut dezvăluiri, exclusiv pentru Click!:

„Nu mai vreau să am legătură cu ea. Să plătească, dacă am câștigat, în instanță, are să-mi dea 10.000 de euro. În fiecare lună îmi va mai plăti din daunele morale. Nu o urăsc, nu o iubesc, nu o mai vreau în viața mea că e periculoasă.

Va plăti cei 10.000 de euro, până la ultimul ban. Nu știu cât îmi dă acolo, în cont, lunar, dar o să se adune până se fac cei 10.000 de euro. Eu am dat-o în judecată pentru a o opri să mai meargă la tv, ca să nu mă mai bălăcărească. E treaba ei dacă regretă, și pe mama a batjocorit-o, nici la înmormântarea ei n-a venit”, ne menționa artista, anul trecut.