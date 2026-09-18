Jon Bon Jovi e din nou bunic! Fiul lui a mai adoptat un copil

Familia legendarului rocker s-a mărit din nou! Fiul liderului trupei Bon Jovi, Jake Bongiovi, și soția sa, actrița Millie Bobby Brown, au devenit părinți pentru a doua oară!

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Minunata veste a fost confirmată de publicația „People”, în timp ce cuplul continuă deocamdată să își trăiască această etapă importantă din viața lor în discreție, departe de atenția publicului. Cu alte cuvinte, nu au confirmat oficial venirea pe lume a celor de-al doilea copil, însă presa americană dă ca sigură informația. Mai mult, celebrii părinți ne oferă deja primul indiciu despre extinderea familiei lor...

Recent, Millie și Jake au publicat pe Instagram imagini dintr-o vacanță petrecută în Italia și, în filmulețul postat, actrița din „Stranger Things” apare ținând în brațe fetița pe care cei doi au adoptat-o anul trecut, în timp ce Jake poartă un marsupiu pentru cel de-al doilea bebeluș. Deși, cum spuneam, nu au făcut un anunț pe rețelele sociale despre acest lucru, surse apropiate familiei au confirmat că cei doi și-au extins familia prin adopție.

În august anul trecut, Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au anunțat că au devenit părinții unei fetițe adoptate. Mesajul publicat atunci pe Instagram a fost unul simplu și emoționant: „În această vară, am primit-o în familia noastră pe fetița noastră dulce, prin adopție. Suntem nerăbdători să începem acest nou capitol al vieții noastre în liniște și intimitate.”

Cu siguranță că Jon Bon Jovi se bucură de mărirea familiei cu încă un membru! Deși liderul trupei Bon Jovi își păstrează viața personală departe de tabloide și public avid de picanterii, apropiații spun că celebrul rocker este extrem de apropiat de copiii – și nepoții! – săi și se bucură să își vadă familia crescând. În urmă cu numai câteva luni, Jon se mândrea cu nepoții săi și spunea tuturor că el este „Pa” sau „Papa” pentru cei mici, pe care îi adoră încă din prima lor zi de viață.

foto - Profimedia