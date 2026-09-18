 Cove, aventură unică în viață pe Route 66: 4.000 de kilometri, opt state și mii de povești pe două roți
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Cove, aventură unică în viață pe Route 66: 4.000 de kilometri, opt state și mii de povești pe două roți

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Vedeta Prima TV a străbătut, pe motocicletă, Route 66, de la Chicago până la Los Angeles, în doar șapte zile.

Cove, aventură unică în viață pe Route 66: 4.000 de kilometri, opt state și mii de povești pe două roți
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Cove, aventură unică în viață pe Route 66: 4.000 de kilometri, opt state și mii de povești pe două roți Foto: click.ro

Aproape 4.000 de kilometri, opt state, restaurante cu istorie, peisaje spectaculoase, orașe emblematice și opriri desprinse parcă din filmele americane. Sunt drumuri pe care le faci pentru a ajunge undeva și sunt drumuri pe care le faci pentru a-ți aminti toată viața de ele. 

„America de pe Route 66 nu se vizitează în grabă. Se savurează”

Pentru Cove, Route 66 pare să fi fost, fără îndoială, din a doua categorie. Cu motocicleta sub el, cu un rucsac în spate și cu entuziasmul unui om care știe că trăiește o experiență pe care, cel mai probabil, nu o va repeta, Cove a pornit din Chicago spre Los Angeles. A traversat opt state – Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona și California – și a descoperit, kilometru după kilometru, o Americă diferită de cea pe care o vezi într-o vacanță obișnuită.

Route 66 este una dintre cele mai cunoscute șosele ale Americii. Desemnată oficial în 1926, lega Chicago de Los Angeles și se întindea pe aproximativ 2.400 de mile, traversând opt state. De-a lungul timpului, a devenit un simbol al libertății, al călătoriei și al Americii de provincie, cu moteluri, benzinării, restaurante și atracții construite în jurul drumului. Pentru Cove, însă, istoria nu s-a văzut într-un muzeu. S-a trăit direct, din șa. 

Prima zi a fost despre începuturi. Chicago, orașul de unde pornește legendara Route 66, și apoi kilometri întregi spre vest, până în Missouri. America de pe Route 66 nu se vizitează în grabă. Se savurează. Restaurante istorice, vechi simboluri americane, mici localuri de tip diner, semne de neon și locuri care par să fi rămas suspendate într-o altă epocă i-au ieșit în cale. Ruta a fost gândită încă de la început să lege comunități mici și mari, iar afacerile de pe marginea ei – benzinării, moteluri și restaurante – au devenit parte din identitatea drumului”, spune Cove. 

Pentru un motociclist, farmecul este și mai puternic. Nu există geamul unei mașini între tine și peisaj. Iar fiecare oprire devine parte din poveste. Una dintre opririle care i-au atras atenția a fost Blue Whale of Catoosa, celebra balenă albastră care a devenit una dintre cele mai fotografiate atracții de pe traseu. Apoi a urmat Tulsa, un oraș cu o legătură specială cu Route 66. Cove a ajuns, practic, în locul în care istoria „Mother Road” se simte la fiecare colt. În Texas, la Amarillo, a ajuns la The Big Texan Steak Ranch, unul dintre restaurantele emblematice ale zonei. Aici, călătoria a căpătat și gustul Texasului: carne, porții generoase și o atmosferă care pare desprinsă dintr-un western. 

„De-a lungul drumului, America s-a schimbat continuu”

După șapte zile și aproape 4.000 de kilometri, impresia cu care Cove rămâne este aceea a unei experiențe greu de repetat. 

Route 66 a însemnat mult mai mult decât kilometri parcurși. A fost un amestec de culturi, tradiții, oameni, mâncare, povești și peisaje. De-a lungul drumului, America s-a schimbat continuu. De la marile orașe la micile comunități, de la diner-ele retro la steakhouse-urile texane, de la instalații artistice la catedrale și de la câmpurile din Midwest la deșerturile din Sud-Vest. Iar toate acestea le-am văzut de pe motocicletă. A fost una dintre cele mai frumoase călătorii pe care le-am făcut pe motor”, spune Cove, care revine de luni, 21 septembrie, de la ora 19.15 cu un nou sezon “50/50” la Prima TV.

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