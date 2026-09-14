 Anamaria Prodan a plecat să se refacă după operație la iubit în America! „Mă recuperez frumos pe malul oceanului”
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Anamaria Prodan a plecat să se refacă după operație la iubit în America! „Mă recuperez frumos pe malul oceanului”

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Anamaria Prodan (53 de ani) se simte bine în urma operației suferite, în urmă cu doar o săptămână la Sputalul Floreasca. Impresara a plecat la iubitul ei, în America, pentru a-și reface forțele pe malul oceanului. Iată ce ne-a declarat! 

Anamaria Prodan a plecat în SUA la iubitul ei, Ronald Gavril
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Anamaria Prodan a plecat în SUA la iubitul ei, Ronald Gavril Foto: Instagram

Anamaria Prodan a fost supusă de urgență unei intervenții chirurgicale, săptămâna trecută, la Spitalul Floreasca din Capitală, după ce medicul Alfred Najm a diagnosticat-o cu hernie ombilicală în urma unui consult banal. 

Intervenția chirurgicală a decurs fără probleme, iar acum impresara a luat decizia să părăsească România și să plece pentru o perioadă de timp la iubitul ei Ronald Gavril, aflat în America. 

 În week-end, Anamaria Prodan a  postat o fotografie pe rețelele de socializare direct de pe o plajă superbă din Malibu, California.

Prodanca a plecat la iubit, în SUA, după operație

Contactată de Click!, impresara a făcut declarații în exclusivitate despre starea ei de sănătate actuală: 

„Mă simt foarte bine. Mă recuperez frumos, pe malul oceanului, alături de minunatul meu iubit, Ronald. 

El are meci în decembrie în America pentru Centura WBC Silver și se antrenează aici în perioada aceasta”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click!

Anamaria Prodan și medicul Alfred Najm
Anamaria Prodan și medicul Alfred Najm Foto: Instagram

„Totul a ieșit perfect, sunt ca nou-nouță!”

Anamaria Prodan a aflat, în urma unui consult banal realizat în Turcia, că are nevoie de o intervenție medicală de urgență, ea fiind diagnosticată cu hernie ombilicală. Vedeta a ales însă să se opereze în România, la Spitalul Floreasca. Intervenția s-a desfășurat fără complicații, iar perioada următoare este dedicată recuperării. 

Impresara a avut numai cuvinte de laudă la adresa specialistului care a operat-o și consideră că a făcut alegerea potrivită.

„M-am operat, sunt foarte bine. M-a convins, să spun așa, domnul doctor Alfred de la Spitalul de Urgență Floreasca. Totul a ieșit perfect, sunt ca nou-nouță!”, a transmis  Anamaria Prodan, după intervenția cu pricina. 

Medicul a precizat și el că evoluția pacientei după operație a fost una foarte bună. 

„Am examinat-o pe doamna Prodan, am văzut analizele, le-am repetat și pe baza lor și a examenului clinic am stabilit diagnosticul de hernie ombilicală încarcerată pentru care am pus indicația operatorie în urgență. Doamna Prodan a avut încredere în mine și a fost de acord cu operația. Am realizat cura chirurgicală a herniei pe cale laparoscopică. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă”, a spus dr. asistent universitar Alfred Najm. 

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