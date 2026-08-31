Cum se simte Alina Pușcău după a doua tură de tratament: „Începe să îmi cadă părul”

Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, trece printr-una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, însă continuă să lupte cu cancerul la sân cu o determinare impresionantă. Vedeta a publicat recent imagini din spitalul din California, unde urmează tratamentul, și le-a arătat urmăritorilor că a început a doua ședință de terapie, păstrându-și optimismul și zâmbetul, în ciuda provocărilor.

Cum se simte Alina Pușcău după a doua tură de tratamente Foto: arhivă

Modelul continuă lupta împotriva cancerului

Fosta concurentă de la Asia Express a revenit la clinică pentru o nouă etapă a tratamentului. Într-o postare pe Instagram, Alina s-a fotografiat cu branula la mână și a povestit cum decurge procesul de vindecare.

„Acum am venit de la biserică. Chiar dacă nu m-am simțit bine, m-am dus la biserică. M-am rugat pentru toată lumea și pentru mine. Toată lumea care se roagă pentru mine, se roagă și pentru ea și își șterge păcatele”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

Alina Pușcău a început tratamentul în urmă cu trei săptămâni, iar medicii i-au stabilit un protocol clar, cu ședințe programate la intervale regulate. Următoarea sesiune este deja stabilită pentru 18 septembrie, iar după aceea, vedeta va face un PET-scan, investigație esențială pentru a vedea dacă metastazele s-au oprit din evoluție și dacă tumorile au început să se micșoreze.

Primele efecte ale tratamentului: „Începe să îmi cadă părul”

Alina a vorbit deschis despre schimbările prin care trece, inclusiv despre căderea părului. Vedeta a mai mărturisit că nu știe încă în ce măsură va fi afectată de următoarele ședințe.

„Astăzi m-am vopsit singură și începe să îmi cadă părul. E foarte rar. De la a treia ședință nu știu cât o să cadă… poate tot, poate mai puțin. Nu știu cum o să reacționeze corpul meu la tratamentul acesta”, a mărturisit ea pe Instagram.

Alina Pușcău a început tratamentul împotriva cancerului la o clinică din California, SUA. Aceasta are programată o a doua sesiune pe care a susținut-o pe 28 august, iar pe 18 septembrie va fi a treia. Ulterior, trebuie să facă o serie de investigații pentru a vedea dacă metastazele s-au oprit sau nu din evoluție și dacă tumorile s-au micșorat.

Primele zile nu au fost ușoare pentru vedetă. Dacă inițial nu a avut simptome imediat după începerea tratamentului, ulterior starea sa s-a schimbat și a ajuns să se simtă foarte rău. Acum, Alina spune că începe să se simtă mai bine și că poate reveni treptat la activitățile de zi cu zi.

„Astăzi mă simt mult mai bine. Mulțumesc lui Dumnezeu că încep să mă simt din ce în ce mai bine și că pot să mă mișc, pot să fac lucruri, să mă întâlnesc cu prietenii, pot să mănânc. Nu puteam să mănânc. De nouă zile abia am pus ceva în corpul meu.

Vă mulțumesc și tot le încurajez pe femeile care trec prin această perioadă, că este o perioadă grea, nu este ușor, dar suntem aici cu toții să ne ajutăm”, a mai spus ea.