 Ed Sheeran, în lacrimi pe scenă după scandalul cu Macklemore. Artistul le-a cerut scuze fanilor: „Îmi pare atât de rău”
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VideoEd Sheeran, în lacrimi pe scenă după scandalul cu Macklemore. Artistul le-a cerut scuze fanilor: „Îmi pare atât de rău”

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Ed Sheeran a avut un moment extrem de emoționant în timpul concertului susținut sâmbătă seară, în Philadelphia, primul spectacol după zile întregi de controverse care au zguduit turneul său. Artistul britanic a urcat singur pe scenă, după ce mai mulți artiști care urmau să îl însoțească în turneu au renunțat, pe fondul scandalului izbucnit după îndepărtarea lui Macklemore. În fața publicului, Sheeran și-a cerut scuze și a vorbit despre deciziile dificile pe care a fost nevoit să le ia.

Ed Sheeran, în lacrimi pe scenă după scandalul cu Macklemore
Ed Sheeran, în lacrimi pe scenă după scandalul cu Macklemore Foto: X

Concertul de la Lincoln Financial Field a venit după o săptămână tensionată pentru artist. Macklemore fusese eliminat din turneul lui Sheeran după declarațiile sale pro-palestiniene făcute pe scenă, iar ulterior mai mulți artiști care urmau să cânte alături de britanic au anunțat că se retrag.

La Philadelphia, Ed Sheeran a ales să abordeze direct situația. La începutul concertului, cântărețul a recunoscut că a fost nevoit să ia decizii dificile și că a făcut greșeli.

„Am fost nevoit să iau și să fac decizii dificile și fac greșeli. Îmi pare atât de, atât de rău. Nu vreau să dezamăgesc fanii”, le-a spus Ed Sheeran celor prezenți.

„Vreau ca muzica mea să fie despre unitate”

Artistul a explicat că și-ar dori ca spectacolele sale să fie un loc în care oamenii se adună, nu unul în care apar dezbinări.

„Vreau ca muzica și spectacolele mele să fie despre unitate, nu despre divizare; despre umanitate, nu despre politică”, a continuat cântărețul.

Sheeran a vorbit apoi despre războiul din Gaza și despre suferința civililor, afirmând că nu mai poate ascunde ceea ce simte în legătură cu situația.

„Dar aceasta este o problemă umanitară. Nu mai pot ascunde ceea ce simt în legătură cu asta. Ceea ce s-a întâmplat în Israel și la festivalul de muzică din 7 octombrie a fost îngrozitor și a amplificat secole de suferință evreiască. Ceea ce se întâmplă în Gaza este catastrofal și nejustificabil și disproporționat”, a declarat artistul.

Ed Sheeran a mărturisit că amploarea distrugerilor și numărul victimelor civile l-au afectat profund.

„Mi s-a frânt inima din cauza amplorii devastării și a pierderii de vieți civile și a vieților copiilor. Iar nedreptatea sistemică pe care o vedem desfășurându-se în Cisiordania nu poate fi ignorată”, a mai spus el.

A urcat singur pe scenă după retragerea artiștilor

Concertul din Philadelphia a fost primul spectacol al lui Ed Sheeran de când controversa privind Macklemore a escaladat. Rapperul american a anunțat că a fost scos din turneul „Loop”, după ce susținuse mesaje pro-palestiniene în timpul unui concert, potrivit Independent.

Ulterior, și alți artiști au decis să renunțe la aparițiile programate alături de Sheeran. Printre aceștia s-au numărat Aaron Rowe, Beoga, Lukas Graham și Finneas, fratele și colaboratorul muzical al lui Billie Eilish.

Din cauza retragerii artiștilor, concertul de la Philadelphia, programat inițial să înceapă la 17:30, a fost mutat la ora 20:00. Sheeran a susținut spectacolul fără artiști de deschidere, iar în prima parte a concertului a cântat singur, acompaniindu-se la chitară. Artistul a explicat și de ce a decis să continue turneul, în ciuda situației create.

„Iar asta este complet esențial pentru cine sunt eu. Și de aceea sunt aici în această seară, singur, și continui turneul meu actual”, a spus Ed Sheeran.

Protestatarii au ieșit în stradă

În timp ce fanii se pregăteau să intre la concert, în apropierea stadionului Lincoln Financial Field au avut loc și proteste legate de poziția lui Sheeran și de îndepărtarea lui Macklemore din turneu. Poliția din Philadelphia a monitorizat situația în jurul stadionului.

Controversa a început după ce Macklemore a fost scos din restul datelor americane ale turneului. Rapperul a susținut că Robert Kraft, proprietarul companiei care deține stadionul Gillette, unde Sheeran urmează să concerteze, ar fi intervenit în această situație. Sheeran a declarat anterior că decizia de a-l elimina pe Macklemore a aparținut promotorului turneului.

Ulterior, Macklemore a anunțat că va dona 1 milion de dolari din câștigurile nete obținute în urma aparițiilor sale din turneul lui Sheeran către organizații care oferă ajutor palestinienilor și l-a provocat pe Kraft să egaleze suma.

Kraft și Sheeran au anunțat ulterior fiecare câte o donație de 2 milioane de dolari pentru ajutor umanitar destinat palestinienilor.

Pentru Ed Sheeran, concertul din Philadelphia a reprezentat prima apariție pe scenă după izbucnirea scandalului. Artistul și-a asumat în fața publicului că perioada recentă a fost una dificilă și a recunoscut că a făcut greșeli, înainte de a continua spectacolul.

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