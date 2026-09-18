 Controverse după lansarea noului sezon „Monster” pe Netflix. Apariția neașteptată care a stârnit reacții
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Controverse după lansarea noului sezon „Monster” pe Netflix. Apariția neașteptată care a stârnit reacții

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Noul sezon al seriei antologice „Monster” a debutat pe Netflix, de această dată cu o incursiune în cazul celebrei Lizzie Borden. Producția semnată de Ryan Murphy și Ian Brennan stârnește deja controverse prin anacronismele sale evidente și o apariție neașteptată a criminalei Aileen Wuornos.

Un nou sezon Monster pe Netflix
Un nou sezon Monster pe Netflix Foto: arhivă

A revenit pe platforma de streaming Netflix cu cel de-al patrulea sezon: Monster: The Lizzie Borden Story. Producția readuce în fața publicului una dintre cele mai mediatizate și neelucidate crime din istoria Americii — dublul asasinat cu securea din 1892, petrecut în Fall River, Massachusetts, abordând însă faptele printr-un amestec de fantezie bizară, violență extremă și ficțiune pură.  

Libertăți istorice și anacronisme bizare în universul Ryan Murphy

Serialul o aduce în prim-plan pe actrița Ella Beatty în rolul lui Lizzie Borden, o tânără sufocată de rigiditatea mediului victorian și de asprimea părinților săi: tatăl Andrew (Charlie Hunnam) și mama vitregă Abby (Rebecca Hall). În viziunea autorilor, apariția noii servitoare Bridget „Maggie” Sullivan (interpretată de Vicky Krieps) devine catalizatorul răzbunării sângeroase.

Fidel stilului provocator al creatorilor săi, noul sezon abandonează aproape complet acuratețea istorică:

  • Prezența unor criminali din alte epoci: scenariul include personaje reale precum contesa Elisabeta Báthory și o aduce pe actrița Sarah Paulson într-un rol apariție-surpriză complet neașteptată și bizară ca Aileen Wuornos, deși celebra criminală în serie s-a născut la aproape trei decenii după moartea lui Lizzie.
  • Denaturarea cronologiei: actrița Nance O'Neil (Jessica Barden) apare pregătind-o pe Lizzie pentru interogatoriile din sala de judecată din 1893, în ciuda faptului că, în realitate, cele două s-au cunoscut abia în 1904.
  • Crime fictive adăugate: serialul îi atribuie eroinei uciderea unei vecine, Bertha Manchester, deși în realitate acea crimă s-a produs abia înaintea procesului Borden și a fost comisă de un alt făptaș.

În realitate, deși opinia publică a bănuit-o mereu pe Lizzie de comiterea masacrului, tânăra a fost declarată nevinovată la procesul din 1893 și a trăit restul vieții în Fall River, alături de sora sa, Emma (jucată în serial de Billie Lourd), potrivit CBS News.

Val de reacții critice: între extravaganță vizuală și scenariu imatur

Lansarea a stârnit reacții vehemente în rândul criticilor de film. Recenziile internaționale remarcă stilul vizual energic și interpretările actoricești de excepție — în special rolul asumat de Rebecca Hall, însă taxează dur abordarea scenariștilor.

Cronicile descriu miniseria drept o fantezie grotescă și febrilă, care pare scrisă prin prisma fascinației imature a unor adolescenți față de anatomia feminină și tabuurile victoriene, ignorând subtilitățile psihologice sau prejudecățile sociale care au dus la achitarea istorică a lui Lizzie Borden, potrivit The Guardian

În loc de o dramă judiciară profundă, producția mizează masiv pe decapitări, tensiuni erotice și scandal vizual.

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