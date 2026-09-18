Final de drum pentru Eduard Hordilă și Radu Isac la Asia Express. Câți bani ar fi primit

Aventura lui Eduard Hordilă și Radu Isac la „Asia Express” s-a încheiat în episodul 8 al sezonului 9. Cei doi concurenți nu au reușit să se claseze suficient de bine la finalul cursei și au ajuns pe ultimul loc.

Edi Hordilă și Radu Isac Foto: Facebook

Momentul care a stabilit eliminarea a venit odată cu deschiderea criptexului de către Irina Fodor. În interior se afla steagul roșu, ceea ce a însemnat că parcursul celor doi concurenți în competiție se încheie aici.

Edi Hordilă și Radu Isac au petrecut două săptămâni pe traseul „Asia Express”, perioadă în care au trecut prin probe și au fost nevoiți să se adapteze rapid condițiilor întâlnite în competiție.

Eliminarea celor doi a însemnat și finalul drumului lor în sezonul 9. La momentul anunțului, Mirela Vaida le-a transmis un mesaj celor doi concurenți: „O să ne fie dor de voi”.

Cine este Eduard Hordilă

Eduard Hordilă este originar din Vaslui și provine dintr-o familie cunoscută în mediul de afaceri local. Tatăl său, Petrică Hordilă, a construit împreună cu fratele său, Paul, un portofoliu de proprietăți în oraș.

Familia Hordilă a fost asociată cu mai multe proprietăți din Vaslui. Printre acestea se numără Magazinul Central, aflat în centrul orașului și achiziționat de familie, după care a fost redenumit HP Central.

Înainte să accepte provocarea „Asia Express”, Eduard Hordilă a avut și o perioadă în care a jucat fotbal. Numele său apare în competițiile desfășurate la nivel județean, acesta evoluând pentru Rapid Brodoc, Haiducii Vaslui și CSM Vaslui.

Participarea la emisiune a reprezentat o experiență diferită pentru Eduard, care a intrat în competiție alături de Radu Isac. Tatăl său a fost printre primele persoane care au aflat despre decizia lui și l-a susținut.

Radu Isac, comediantul care locuiește în Anglia

Radu Isac este, la rândul său, originar din Vaslui. De mai mulți ani, acesta locuiește în Anglia, unde și-a construit o carieră în stand-up comedy.

Comediantul a avut apariții pe BBC, Channel 4 și Comedy Central, iar publicul din România îl cunoaște și datorită participării sale la „iUmor”.

În spectacolele sale, Radu Isac este cunoscut pentru stilul bazat pe observații și ironie. De această dată, însă, el a apărut într-un context complet diferit, alături de Eduard Hordilă, în competiția de aventură de la Antena 1.

Pe traseu, cei doi au trebuit să se adapteze probelor și situațiilor întâlnite pe parcurs. După două săptămâni, însă, clasamentul final i-a trimis pe ultimul loc, iar criptexul deschis de Irina Fodor a confirmat eliminarea.

Ce bani ar fi primit cei doi concurenți

Odată cu ieșirea din competiție, apare și întrebarea legată de suma pe care Eduard Hordilă și Radu Isac ar fi primit-o pentru participarea la „Asia Express”.

Potrivit cancan.ro, Antena 1 le-ar fi oferit concurenților câte 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

În cazul celor doi concurenți eliminați în episodul 8, perioada petrecută în „Asia Express” a fost de două săptămâni. Astfel, calculul prezentat indică o sumă de aproximativ 4.000 de euro pentru fiecare dintre ei.