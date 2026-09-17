Eliminare la „Asia Express” 2026. Edi Hordilă și Radu Isac au ratat biletul spre China în ultima noapte din Uzbekistan

Emoții uriașe și tensiune maximă în cea de-a opta ediție a competiției. Cursa pe viață și pe moarte desfășurată pe străzile din Tașkent a trimis acasă echipa formată din Edi Hordilă și Radu Isac, culoarea eșarfei spulberându-le șansa de a trece la noua etapă din Shenzhen.

Edi Hordilă și Radu Isac, eliminați din „Asia Express” Foto: antena 1

Ultima etapă desfășurată în Uzbekistan a pus la grea încercare rezistența echipelor, miza fiind calificarea într-un teritoriu cu totul nou: China. Bătălia decisivă de pe străzile capitalei Tașkent s-a dat între trei echipe ajunse la limită: Valerie Lungu și Alex, Mirela Retegan și fiica sa Maya, alături de comedianții Radu Isac și Eduard Hordilă.

Probele din Tașkent și verdictul nemilos al eșarfei roșii

Pentru a prinde un loc pe lista echipelor calificate, concurenții au trecut printr-o serie diversă de misiuni contracronometru. Traseul a inclus numere de circ, deplasări rapide cu metroul din Tașkent și o cursă solicitantă prin cel mai mare bazar din Uzbekistan. Pe lângă efortul fizic, echipele au avut parte și de o imersiune culturală prin descoperirea celebrului plov, preparatul culinar emblematic al țării.

La finalul etapei, clasamentul a adus un deznodământ dureros. Pentru a doua oară consecutiv, cufărul a ascuns o eșarfă roșie, eliminatorie. Ajunși pe ultimul loc, Radu Isac și Edi Hordilă au fost nevoiți să își ia rămas-bun de la colegi și să părăsească jocul, speranța unei eșarfe verzi stingându-se definitiv pe pământ uzbec.

Jocul se mută la Shenzhen, în inima tehnologiei chineze

În timp ce drumul celor doi s-a oprit în Uzbekistan, concurenții rămași în joc fac pasul spre a treia etapă a sezonului, găzduită de China. Competiția își schimbă radical decorul, pornind din Shenzhen, metropolă considerată printre cele mai spectaculoase centre tehnologice la nivel mondial. Noua destinație va aduce bariere lingvistice complexe, o cultură complet diferită și probe de adaptare imprevizibile.

Emisiunea a dominat preferințele publicului telespectator, Antena 1 impunându-se ca lider detașat de audiență pe toate segmentele monitorizate.

Cine sunt Radu Isac și Edi Hordilă

Radu Isac este un comediant originar din Vaslui, care și-a început activitatea în București, iar în urmă cu mai bine de zece ani s-a mutat în Anglia. A devenit cunoscut publicului din România după participarea la „iUmor”, în 2018, unde numărul său de stand-up i-a impresionat pe jurații emisiunii.

De-a lungul carierei, Radu Isac a susținut spectacole în România, Marea Britanie, mai multe țări europene și chiar în Statele Unite. Umorul său a ajuns inclusiv la BBC.

Eduard Hordilă, cunoscut de apropiați drept Edi, este fiul omului de afaceri Petrică Hordilă, cunoscut în Vaslui. Edi a fost fotbalist și a evoluat la echipe precum Rapid Brodoc, Haiducii Vaslui și CSM Vaslui. În sezonul 2024, acesta a bifat trei partide și 159 de minute de joc, reușind să înscrie și un gol pentru ASC IVACEC Vaslui. Pe lângă fotbal, Eduard Hordilă este implicat și în afacerile familiei sale, care deține mai multe proprietăți în Vaslui.