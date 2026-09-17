 Eliminare la „Asia Express” 2026. Edi Hordilă și Radu Isac au ratat biletul spre China în ultima noapte din Uzbekistan
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Eliminare la „Asia Express” 2026. Edi Hordilă și Radu Isac au ratat biletul spre China în ultima noapte din Uzbekistan

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Emoții uriașe și tensiune maximă în cea de-a opta ediție a competiției. Cursa pe viață și pe moarte desfășurată pe străzile din Tașkent a trimis acasă echipa formată din Edi Hordilă și Radu Isac, culoarea eșarfei spulberându-le șansa de a trece la noua etapă din Shenzhen.

Edi Hordilă și Radu Isac, eliminați din „Asia Express”
Edi Hordilă și Radu Isac, eliminați din „Asia Express” Foto: antena 1

Ultima etapă desfășurată în Uzbekistan a pus la grea încercare rezistența echipelor, miza fiind calificarea într-un teritoriu cu totul nou: China. Bătălia decisivă de pe străzile capitalei Tașkent s-a dat între trei echipe ajunse la limită: Valerie Lungu și Alex, Mirela Retegan și fiica sa Maya, alături de comedianții Radu Isac și Eduard Hordilă.

Probele din Tașkent și verdictul nemilos al eșarfei roșii

Pentru a prinde un loc pe lista echipelor calificate, concurenții au trecut printr-o serie diversă de misiuni contracronometru. Traseul a inclus numere de circ, deplasări rapide cu metroul din Tașkent și o cursă solicitantă prin cel mai mare bazar din Uzbekistan. Pe lângă efortul fizic, echipele au avut parte și de o imersiune culturală prin descoperirea celebrului plov, preparatul culinar emblematic al țării.

La finalul etapei, clasamentul a adus un deznodământ dureros. Pentru a doua oară consecutiv, cufărul a ascuns o eșarfă roșie, eliminatorie. Ajunși pe ultimul loc, Radu Isac și Edi Hordilă au fost nevoiți să își ia rămas-bun de la colegi și să părăsească jocul, speranța unei eșarfe verzi stingându-se definitiv pe pământ uzbec.

Jocul se mută la Shenzhen, în inima tehnologiei chineze

În timp ce drumul celor doi s-a oprit în Uzbekistan, concurenții rămași în joc fac pasul spre a treia etapă a sezonului, găzduită de China. Competiția își schimbă radical decorul, pornind din Shenzhen, metropolă considerată printre cele mai spectaculoase centre tehnologice la nivel mondial. Noua destinație va aduce bariere lingvistice complexe, o cultură complet diferită și probe de adaptare imprevizibile.

Emisiunea a dominat preferințele publicului telespectator, Antena 1 impunându-se ca lider detașat de audiență pe toate segmentele monitorizate.

Cine sunt Radu Isac și Edi Hordilă

Radu Isac este un comediant originar din Vaslui, care și-a început activitatea în București, iar în urmă cu mai bine de zece ani s-a mutat în Anglia. A devenit cunoscut publicului din România după participarea la „iUmor”, în 2018, unde numărul său de stand-up i-a impresionat pe jurații emisiunii.

De-a lungul carierei, Radu Isac a susținut spectacole în România, Marea Britanie, mai multe țări europene și chiar în Statele Unite. Umorul său a ajuns inclusiv la BBC. 

Eduard Hordilă, cunoscut de apropiați drept Edi,  este fiul omului de afaceri Petrică Hordilă, cunoscut în Vaslui. Edi a fost fotbalist și a evoluat la echipe precum Rapid Brodoc, Haiducii Vaslui și CSM Vaslui. În sezonul 2024, acesta a bifat trei partide și 159 de minute de joc, reușind să înscrie și un gol pentru ASC IVACEC Vaslui. Pe lângă fotbal, Eduard Hordilă este implicat și în afacerile familiei sale, care deține mai multe proprietăți în Vaslui.

Ghid de cumpărături

banner madalina apostol inmormantare jpg
#Exclusiv Click!
Mădălina Apostol, condusă astăzi pe ultimul drum. O trupă de mariachi a cântat la biserică Vedete românești
Mădălina Apostol și fiica sa jpg
Fiica Mădălinei Apostol, prezentă la priveghi după ce a aflat că mama ei a murit. Ce spune Nick Rădoi despre viitorul micuței Vedete românești
image
„Fiecare se descurcă așa cum poate”. Mii de familii de români trăiesc din comerțul la marginea drumului adevarul.ro
image
Decizia lui Ciprian Ciucu în privința trotinetelor electrice: „M-am suit pe una ca să ajung la timp la o întâlnire” adevarul.ro

Parteneri

image
Ultrasul din Piața Victoriei, Ciprian Pamfile, nu are ocupație, cântă rap și apare des în ipostaze religioase. Numele său figurează în dosare privind datorii și executări silite - Fanatik.ro www.fanatik.ro
image
A făcut ordine şi a găsit o cutie de biscuiţi ascunsă de soţ acum 50 de ani. Descoperirea i-a schimbat viaţa observatornews.ro
image
De ce are Grecia fundul mării plin de blocuri de beton? Peste 6000 au fost scoase până acum din apă www.antena3.ro
image
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Mădălina Apostol, condusă astăzi pe ultimul drum. O ultimă serenadă de mariachi pentru ea, în ziua despărțirii de copii. Mama ei, răpusă de durere, s-a prăbușit peste sicriu. A fost dusă la spital cu ambulanța www.wowbiz.ro
image
Tatăl lui Culiță Sterp, prins în mijlocul protestelor din Piața Victoriei. Ce a pățit acesta www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Momentul în care românul celebru a fost umilit în Anglia! Motivul incredibil pentru care nu mai revine definitiv în România as.ro
image
Obiectul neobișnuit găsit de un șofer la cheia mașinii după ce a cumpărat-o. 'Tocmai ajunsesem acasă'. Angajații au explicat ce face playtech.ro
image
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale celor “turnaţi” după declarații scrise www.fanatik.ro
image
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințesa Charlene a atras toate privirile cu o rochie asimetrică șic, când a apărut la Palat alături de Prințul Albert okmagazine.ro
image
Cartea contelui Spencer dinamitează monarhia britanică. Imediat după moartea Prințesei Diana, Regele Charles ar fi spus: ”O vom uita în curând” okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
Chef Cătălin Scărlătescu, încântat de noul sezon MasterChef
#Exclusiv Click!
VideoChef Cătălin Scărlătescu, la ora adevărului! Cine sunt cei mai buni bucătari: femeile sau bărbații? Secretul preparatului perfect! PrimeTime
teo trandafir hp jpg
Teo Trandafir, despre artiștii care au plecat dintre noi: „Eu am numerele de telefon...” PrimeTime
Gabriella Barbu jpg
Cine este Gabriella Barbu, ispita de la „Insula Iubirii” 2026. L-a ispitit pe Montoya în versiunea spaniolă a emisiunii PrimeTime
adrian minune si sotia sa, cati simionescu jpg
De ce nu a divorțat Cati Simionescu de Adrian Minune, deși manelistul a înșelat-o. „Nu că nu am vrut...” PrimeTime
niculina stoican jpg
Niculina Stoican le critică dur pe tinerele care nu vor copii. „Niște motivații puerile” PrimeTime
loredana chivu si ana maria mocanu jpg
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, întâlnire neașteptată la „Asia Express”. Cine le-a ajutat în Uzbekistan PrimeTime
asia express cheloo facebook jpeg
#Asia Express
Asia Express, provocare neașteptată în Uzbekistan. Cheloo: „Ne-a atacat demnitatea” PrimeTime
mohannad zaid concurent masterchef jpg
Mohannad Zaid de la MasterChef a făcut dezvăluirea care i-a lăsat mască pe chefi: „Sunt virgin” PrimeTime
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net