 Cine este Gabriella Barbu, ispita de la „Insula Iubirii” 2026. L-a ispitit pe Montoya în versiunea spaniolă a emisiunii
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Cine este Gabriella Barbu, ispita de la „Insula Iubirii” 2026. L-a ispitit pe Montoya în versiunea spaniolă a emisiunii

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Gabriella Barbu este una dintre ispitele sezonului 10 al „Insula Iubirii”. Românca a devenit cunoscută în Spania după participarea la „La Isla de las Tentaciones”, unde a atras atenția prin apropierea de unul dintre cei mai cunoscuți concurenți ai show-ului.

Gabriella Barbu, de la „La Isla de las Tentaciones” la „Insula Iubirii”
Gabriella Barbu, de la „La Isla de las Tentaciones” la „Insula Iubirii” Foto: instagram

Pe lângă numele noi intrate în noul sezon ca ispite feminine, show-ul difuzat de Antena 1 aduce în prim-plan o figură extrem de cunoscută publicului spaniol: Gabriella Barbu. Românca stabilită în Spania și-a construit un profil solid de vedetă de televiziune după ce a participat la emisiunea „La Isla de las Tentaciones” și a fost protagonistă în reality-ul „Los vecinos de la casa de al lado”.

Gabriella Barbu a devenit cunoscută la Insula Iubirii Spania

Prima apariție notabilă a tinerei pe micile ecrane din Spania a avut loc în sezonul 7 al emisiunii „La Isla de las Tentaciones”. În acea ediție, tânăra l-a întâlnit pe concurentul Álex Girona, alături de care a început o poveste de dragoste intensă, continuată și după terminarea filmărilor.

Relația lor a fost însă una zbuciumată, marcată de tensiuni repetate, împăcări și acuzații grave de infidelitate din partea româncei. Într-un interviu acordat în aprilie 2025 pentru a1.ro, tânăra a vorbit deschis despre impactul pe care l-a avut acea etapă asupra vieții sale personale:

„Mi s-a schimbat viața complet după Insula Iubirii Spania, sezonul 7. Am devenit faimoasă în Spania și am trăit umilințe televizate din cauza infidelităților fostului meu iubit, Álex Girona”. Ulterior, bruneta a decis să facă o schimbare radicală de imagine și să adopte un look complet reîmprospătat.

Secvențele cu Montoya au devenit virale

Renumele internațional al concurentei s-a consolidat definitiv în cel de-al 8-lea sezon din „La Isla de las Tentaciones”. Acolo a primit eticheta de „Ispita lui Montoya”, după ce a devenit protagonista unor scene fierbinți alături de Jose Carlos Montoya, concurentul care fusese trădat în emisiune de iubita sa de la acea vreme, Anita.

Deși momentele de pasiune dintre ei au explodat pe internet și au devenit virale, continuarea a fost una plină de dezamăgiri. Românca a mărturisit ulterior că a rămas profund dezamăgită de comportamentul public pe care Montoya l-a afișat într-o altă emisiune de televiziune. 

În plus, încercarea sa de a purta o discuție lămuritoare cu Anita după finalizarea filmărilor s-a lovit de un refuz categoric.

Participarea la Insula Iubirii sezonul X și apropierea de Prințul Marco

Intrarea brunetei în cel mai recent sezon de la Antena 1 a generat reacții imediate printre concurenți. Cel mai surprins a fost Prințul Marco, care a recunoscut-o instantaneu pe Gabriella, la Insula Iubirii, mărturisind că a fost una dintre fetele de care i-a plăcut încă de pe vremea când o urmărea în ediția spaniolă a formatului.

Legăturile dintre cei doi au o rădăcină comună și în afara platoului: Prințul Marco a dezvăluit că o cunoaște pe sora brunetei, stabilită în Italia, detaliu confirmat de ispită, care a precizat că sora ei locuiește la Roma.

Conștient de atracția pe care o simte pentru noua ispită, Marco a recunoscut deschis că se teme de o reacție explozivă din partea partenerei sale, Bianca Ghiurcă, în momentul în care aceasta va afla cine este femeia alături de care își petrece zilele pe insulă.

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