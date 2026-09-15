 Ce concurent a adus un „manual de vrăjitorie” în show-ul „Burlacii: Foc în Paradis”
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Ce concurent a adus un „manual de vrăjitorie” în show-ul „Burlacii: Foc în Paradis”

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Show-ul „Burlacii: Foc în Paradis” a debutat în forță la PRO TV și pe VOYO, concurenții ajungând în vila competiției. Printre aparițiile remarcate se numără Constanția, o masterandă hotărâtă, dar și Karim și Andreea, tineri gata să-și testeze limitele în fața camerelor.

Cine sunt noii concurenți de la „Burlacii: Foc în Paradis”
Cine sunt noii concurenți de la „Burlacii: Foc în Paradis” Foto: instagram

Sezonul a început oficial odată cu intrarea noilor concurenți în vila emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”. Încă din prima zi, participanții au atras atenția prin personalități puternice, strategii neașteptate de seducție și dorința de a naviga prin caruselul emoțiilor și al atracției.

Cine este Constanția Cornițel și ce tactică bizară a adus în competiție

În vârstă de 24 de ani, Constanția Cornițel este masterandă la Arte Plastice și nu se află la prima întâlnire cu platourile de filmare. Faimoasă pentru caracterul direct, spiritul competitiv și sociabilitatea debordantă, tânăra spune că este adesea sufletul petrecerii în orice grup.

Deși experiența televizată îi este deja familiară, miza de această dată este strict personală. Concurenta a stârnit curiozitatea tuturor după ce s-a afișat cu un adevărat ghid de cucerire, intitulat sugestiv „Cum să faci să te ceară în șase luni”, privit de ceilalți ca un manual insolit de seducție.

Karim Chaker și Andreea Eremia, la debutul într-un reality show

La polul opus ca experiență TV se află Karim Chaker, un tânăr de 23 de ani aflat pentru prima oară într-un astfel de format. Spontan, ambițios și extrovertit, Karim se declară o fire empatică, dar recunoaște că poate deveni vulcanic în situații tensionate, show-ul reprezentând ocazia ideală de a ieși din zona de confort și de a trăi noi experiențe amoroase.

Aceeași dorință de aventură a împins-o în competiție și pe Andreea Eremia, în vârstă de 24 de ani. De profesie asistent medical generalist, tânăra pășește pentru prima dată în lumina reflectoarelor, dornică să descopere cum va gestiona atracția și presiunea relațiilor într-un mediu complet izolat.

Primele episoade ale reality show-ului pot fi vizionate deja pe platforma VOYO, emisiunea fiind difuzată simultan pe micile ecrane la PRO TV.

Cum arată vila din Turcia în care vor locui concurenții

Adelina Pestrițu este cea care prezintă vila spectaculoasă din Turcia în care cei 13 concurenți de la „Burlacii: Foc în Paradis” își vor trăi aventura. Locația dispune de o piscină imensă, zone de relaxare și spații generoase în care participanții vor petrece timpul împreună.

La etaj se află camerele burlacilor și burlăcițelor, aceștia urmând să împartă dormitoarele. Vila are și un spațiu special, decorat elegant, unde se vor consuma momentele mai intime ale show-ului.

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