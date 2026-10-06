 Gabi Torje, despre vacanțele cu sora, nepoții și mama sa. Obiceiul pe care îl păstrează: „Mergem în fiecare an”
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VideoGabi Torje, despre vacanțele cu sora, nepoții și mama sa. Obiceiul pe care îl păstrează: „Mergem în fiecare an”

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Fotbalistul Gabriel Torje și-a amintit de anii copilăriei petrecuți în Timișoara, într-un cartier unde majoritatea timpului liber era dedicată fotbalului. El a vorbit despre familia sa, de care este apropiat și alături de care merge în vacanțe și acum.

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Foto: Captura video/ Youtube

Gabi Torje, despre vacanțele cu familia

Pe lângă cariera sa pe terenul de fotbal, Gabriel Torje rămâne un om puternic atașat de valorile familiei, lucru confirmat și de sora sa, care s-a declarat mereu recunoscătoare pentru ocazia de a vedea lumea alături de el. De-a lungul anilor, fostul internațional și-a luat familia aproape peste tot unde l-a purtat activitatea sportivă, de la meciurile echipei naționale și cantonamente, până la numeroasele vacanțe petrecute împreună în străinătate.

„Au călătorit mult după mine la meciurile echipei naționale, în vacanțe, peste tot unde am fost, i-am luat cu mine. Acuma, indiferent câte vacanțe, ce fac, unde mă duc, o vacanță pe an vara o am cu maică-mea, cu soră-mea și copiii. Ne-am obișnuit așa, nepoții sunt ca și copiii mei”, își amintește Gabi Torje.

Legătura strânsă dintr-un cerc familial unit s-a transformat într-o adevărată tradiție de neclintit. Indiferent de program, de angajamente sau de destinațiile în care ajunge pe parcursul anului, Torje păstrează întotdeauna cel puțin o vacanță de vară dedicată exclusiv mamei sale, surorii și nepoților.

Pentru fotbalist, nepoții sunt ca propriii săi copii, oferindu-le întreaga atenție și sprijinul de care au nevoie.

În timp ce sora sa își dedică o mare parte din timp creșterii copiilor la Timișoara, momentele în care aceștia vin în vizită la București sau pleacă împreună în concedii devin extrem de speciale.

Micii membri ai familiei sunt extrem de atașați de el, Gabi Torje povestind cu drag despre dinamica dintre ei: „În momentul în care vin către vacanțe sau către București la mine, ei sunt topiți și stau după mine. Vlad stă mai mult cu mine, iar Andrei, cel mare, stă mai mult cu Larisa”.

Gabi Torje și „Minunea de la Liberec”

Gabriel Torje s-a născut pe 22 noiembrie 1989 la Timișoara, locul unde a făcut și primii pași în fotbalul organizat. Primele noțiuni de joc le-a deprins la clubul de copii și juniori Srbianka, patronat de Miroslav Giuchici.

Ieșirea în evidență a fost rapidă. La doar 15 ani, Torje făcea pasul spre fotbalul de seniori, fiind trimis de Srbianka la Furnirul Deta, în eșalonul al patrulea. A urmat trecerea la CFR Timișoara, echipă pentru care a evoluat în Divizia B pe parcursul sezonului 2005–2006.

Calitățile și viteza sa l-au atras pe Gheorghe Hagi, pe atunci antrenor la Politehnica Timișoara, care l-a promovat imediat la prima echipă. Debutul în Divizia A a venit pe 28 aprilie 2006, într-un meci încheiat la egalitate, 0–0, cu Argeș Pitești, când Hagi l-a introdus pe teren în minutul 75 în locul lui Marian Constantinescu.

În următoarea sa partidă pe prima scenă a fotbalului românesc, tânărul mijlocaș a înscris primul său gol, în înfrângerea cu 4–2 în fața celor de la Farul Constanța.

Până la plecarea de la Timișoara, Torje a devenit un om de bază pentru bănățeni, ajutând echipa să ajungă în finala Cupei României din 2007, unde antrenorul Valentin Velcea l-a folosit ca titular pe toată durata partidei pierdute cu 2–0 în fața Rapidului.

Pe 15 ianuarie 2008, Gabriel Torje bifa transferul carierei în campionatul intern: Dinamo București plătea 2 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile sale, jucătorul semnând un contract pe cinci sezoane.

El fost un pilon esențial în celebra „Minune de la Liberec”. După ce Dinamo pierduse prima manșă la masa verde cu 3–0, echipa a întors incredibil rezultatul în Cehia, câștigând cu 3–0 în deplasare contra celor de la Slovan Liberec și calificându-se la loviturile de departajare în grupele Europa League (sezonul 2009–2010).

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