Drama neștiută din viața lui Gabi Torje. Tatăl fotbalistului a murit în 2022: „Mă susține de sus”

Pe lângă cariera de succes în fotbal, Gabi Torje este un familist convins și a vorbit de-a lungul timpului despre legătura strânsă pe care o are cu cei dragi. Sportivul a răspuns la o serie rapidă de întrebări pentru podcastul lui Cătălin Măruță, în care a mărturisit care sunt valorile sale, dar și ce consideră că este mai important pentru el.

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Familia, mereu importantă pentru fotbalist

În videoclipul postat pe contul oficial al podcastului, Gabi Torje a mărturisit că fericirea pentru el înseamnă timpul petrecut alături de familie. „Mă simt cel mai bine când vorbesc cu familia mea și îmi transmit că sunt toți foarte bine”, a mărturisit sportivul.

Întrebat care este idealul său pentru o familie împlinită, el a răspuns: „Iubire, respect reciproc și liniște”. În aceeași idee, Gabi Torje a spus că cel mai frumos trofeu din viața sa nu este un titlu obținut în urma unui meci, ci persoanele dragi lui.

Gabi Torje și-a pierdut tatăl în 2022

Gabi Torje a vorbit și despre pierderea tatălui său, care s-a stins din viață în 2022. Fotbalistul a mărturisit că i-a fost greu să accepte despărțirea de părintele său, însă încearcă să privească lucrurile și prin prisma suferinței prin care acesta trecuse înainte de moarte.

Torje a povestit că este recunoscător pentru faptul că tatăl său a apucat să îl vadă jucând pentru echipa națională și să îi fie alături în momente importante ale carierei. Chiar dacă nu mai este prezent fizic în viața sa, fotbalistul spune că simte în continuare sprijinul părintelui său.

„Mă bucur foarte tare că a putut să mă vadă jucând la echipa națională. Mă bucur foarte tare că au fost susținătorii mei în toate acele momente. Am o familie cu care vorbesc în fiecare dimineață, prânz și seară, mama mea, sora mea, nepoții, cu tata din 2022, 8 februarie, nu mai vorbesc pentru că Dumnezeu l-a luat la el, i-a curmat suferința, pentru că avea deja un an de zile de când suferea. Mă susține de sus”, a mai declarat Gabi Torje.

Gabi Torje și Alin Alexuc, echipă la „Asia Express”

Gabi Torje și Alin Alexuc se numără printre echipele care au pornit în aventura noului sezon „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Cei doi se cunosc de aproximativ 15 ani și au o relație de prietenie strânsă, motiv pentru care fotbalistul a considerat că Alexuc este partenerul potrivit pentru această provocare.

Într-un interviu, Gabi Torje a explicat de ce a ales să participe la emisiune alături de bunul său prieten. Fotbalistul spune că se cunosc foarte bine, se completează și au trecut deja prin numeroase situații împreună, astfel că a avut încredere că vor forma o echipă bună.

„Cu Alexuc mă înțeleg foarte bine, suntem prieteni de 15 ani! Cu el simt și simțeam că va fi bine pentru noi ca echipă. Și n-aș fi vrut să pun într-o situație dificilă pe nimeni din familia mea, pentru că mă cunosc. Sunt o persoană dificilă și, în momentul în care nu-mi iese ceva, explodez, «îmi sare CD-ul», cum zice Alexuc. Nu m-aș fi certat cu familia, dar nici nu voiam să fiu pus într-o astfel de ipostază.

Vedeți la probe cum suntem și cum ne înțelegem, pentru că prietenia asta a noastră nu este întâmplătoare. Ne asemănăm din foarte multe puncte de vedere și ne completăm foarte bine”, a spus Gabriel Torje în exclusivitate pentru Libertatea.