Simona Trașcă și Marian Buzilă au venit de la Baia Mare, în week-end, pentru a participa la mai multe de evenimente în București, dar și în țară. Cei doi au făcut un adevărat maraton între filmările pentru Revelion și participarea la un eveniment cu caracter educativ la Slatina( în județul Olt). Perioadă până la sărbători este una din cale afară de aglomerată pentru cei doi.

Simona Trașcă, la e enimentul de la Slatina Foto: Click!

Simona Trașcă, alături de elevele din Slatina care visează la o carieră în frumusețe: „Știu cât poate conta omul potrivit la momentul potrivit”

Pentru o tânără care visează să devină make-up artist sau să lucreze într-un salon de coafură, una dintre cele mai grele întrebări este și cea mai simplă: de unde începi?!

La Slatina, reședința județului Olt, a avut loc în week-end prima ediție a evenimentului „Frumusețe și sănătate în estetica modernă”, care le-a oferit elevelor ocazia să descopere ce presupun aceste meserii și perspectiva de a le încerca prin practică gratuită în saloane.

Oana Bran a organizat întâlnirea în colaborare cu Liceul Economic „P.S. Aurelian” și cu Școala Postliceală Sanitară, iar Simona Trașcă a fost invitată specială.

Croitoru Liana, lector și profesor coordonator al proiectului din cadrul Liceului Economic „P.S. Aurelian” din Slatina, a deschis ediția inaugurală.

Liceul, în care învață peste 1.000 de elevi, își propune ca, prin astfel de întâlniri, să îi încurajeze să își descopere aptitudinile și să își aleagă cu încredere viitoarea profesie. Doamna inspector școlar general al județului Olt a susținut acest eveniment. Organizatorii își propun de altfel ca întâlnirea să devină o tradiție anuală, astfel încât fiecare generație de elevi să poată cunoaște profesioniști din domeniul esteticii înainte de a-și alege drumul.

Simona Trașcă și Oana Bran Foto: Click!

Din sala de clasă, la prima experiență în salon

Prin acest proiect, elevele vor avea acces gratuit la practică în saloane, unde vor putea descoperi mai multe specializări, de la machiaj și coafură până la manichiură și pedichiură. Pentru cele care decid să urmeze această cale, pregătirea poate continua prin cursuri autorizate de formare profesională, finalizate, după promovarea examenului, cu un certificat cu recunoaștere națională.

Unul dintre trainerii cu care Simona Trașcă a colaborat pentru această inițiativă este chiar Oana Bran, fondatoarea Academiei Oana Bran, furnizor de formare profesională pentru cursuri de machiaj și coafură.

Simona Trașcă a răspuns fără ezitare invitației de a susține un proiect în care femeile se sprijină reciproc, arătând o deschidere și o disponibilitate extraordinare. În fața a peste 150 de elevi, invitata specială a rostit un discurs motivațional prin care i-a încurajat să aibă încredere în propriile aptitudini și curajul de a urma meseria care îi atrage. Colaborarea lor a avut și o expresie cât se poate de personală.

„Eu sunt jumătate olteancă. Tatăl meu este oltean get-beget și mătușa mea stă și acum în Slatina. Când eram mică mă duceam pe acolo, mă lăsau la ea părinții.

Am avut bucuria de a participa la un eveniment deosebit, dedicat inițierii tinerilor în meserii care le pot contura viitorul și le pot oferi șansa de a deveni independenți.

Foto: Click!

M-a emoționat să văd atâta implicare, dăruire și responsabilitate din partea oamenilor care înțeleg cât de important este să le oferim tinerilor nu doar speranță, ci și șansa concretă de a învăța o meserie.

Un exemplu frumos este inițiativa make-up artistului Oana Bran, care, în colaborare cu Liceul Economic din Slatina, oferă sprijin fetelor care își doresc să urmeze cursuri de estetică, dar nu au posibilitățile financiare necesare. Prin acest gest, le oferă mai mult decât un curs: le oferă încredere, oportunitate și un început de drum.

M-am bucurat să aflu că liceul are colaborări cu saloane în care elevii pot desfășura practica, învățând efectiv meseria, nu doar din punct de vedere teoretic, ci și prin experiență, îndrumare și contact direct cu realitatea profesională.

Am avut ocazia să învăț și eu câteva tehnici de machiaj, ceea ce a făcut experiența și mai frumoasă, dar cea mai mare bucurie a fost să văd tineri care au posibilitatea să-și construiască propriul drum.

M-am întâlnit, de asemenea, cu inspectorul general al județului Olt și cu cadre didactice dedicate, oameni care pun suflet și seriozitate în formarea tinerilor.

Le-am transmis fetelor să creadă în ele, să învețe, să muncească și să nu renunțe la visurile lor. Independența este esențială, iar o meserie învățată cu seriozitate îți poate deschide multe uși în viață”, a declarat Simona Trașcă, pentru Click!

La întâlnirea cu elevele, Simona a purtat machiajul realizat de Oana, care le-a vorbit tinerelor din perspectiva unui profesionist și a unui dascăl.

„Pentru mine, întâlnirea aceasta a fost o ocazie rară de a le oferi fetelor ceva ce mi-aș fi dorit și eu la început de drum. Știu cât poate conta omul potrivit la momentul potrivit. Uneori, ai deja talent și îți lipsește doar cineva care să îți pună o pensulă în mână și să aibă răbdare cu tine până când prinzi curaj. Asta îmi doresc să fiu pentru ele. Mi-ar plăcea ca, după primele zile de practică, fiecare fată să poată spune cu încredere «Am încercat, am descoperit ce îmi place și știu ce vreau să fac mai departe»”, ne-a spus Oana Bran.

Simona Trașcă și Elena Merișoreanu Foto: Click!

Filmări alături de soțul Marian Buzilă la Revelionul Antena Stars

După escapada de la Slatina, sâmbătă vedeta și soțul ei, cântărețul Marian Buzilă, au petrecut toată ziua la filmările pentru Revelionul Antenei Stars unde s-au întâlnit cu colegi din showbiz. Simona a avut nevoie de energizante ca să reziste la filmările ce au durat până târziu în noapte.

Simona Trașcă și soțul ei, Marian Buzilă Foto: Click!

„A fost superb la filmările pentru Revelion. Am dansat, am râs, Marian a cântat. El a cântat și eu am fost vocea a doua pentru că eu știu versurile de la toate melodiile lui. A fost distracție maximă și multă muzică bună.

Am țopăit non-stop, efectiv când am ajuns acasă nu-mi mai simțeam picioarele. Înainte să ajung la Revelion am luat niște vitamine, energizante ca să pot să mă desfășor”, a mai spus Simona Trașcă, pentru Click!