Vizita la Târgul de Crăciun din Craiova s-a lăsat cu o notă de plată pe măsură pentru Alberto, fostul concurent de la „Survivor” 2026. Acesta a mers printre căsuțele comercianților și a încercat câteva dintre preparatele disponibile, dar a ținut să le arate și urmăritorilor săi cât au costat produsele cumpărate. Sumele nu au trecut neobservate, mai ales că este vorba despre preparate întâlnite frecvent la astfel de evenimente.

Cât a plătit Alberto pentru mâncarea de la Târgul de Crăciun din Craiova Foto: Instagram

Alberto Hangan s-a numărat printre vizitatorii care au ales să descopere oferta gastronomică a târgului organizat în centrul Craiovei. Fostul concurent a prezentat prețurile de la standurile unde s-a oprit, iar costurile au atras atenția celor care îi urmăresc activitatea.

Cât a plătit Alberto pentru cârnat și cartofi prăjiți

Printre preparatele alese de Alberto s-a aflat o porție de cârnat cu cartofi prăjiți. Pentru această combinație, fostul concurent de la „Survivor” 2026 a scos din buzunar 35 de lei.

Prețul a atras atenția în contextul discuțiilor tot mai frecvente despre costurile produselor comercializate la târgurile de sezon. Vizitatorii obișnuiesc să compare tarifele cu cele din restaurante sau din localurile de tip fast-food, iar preparatele simple ajung adesea în centrul dezbaterilor.

Printre explicațiile oferite de comercianți pentru majorarea prețurilor se numără costurile mai mari pentru ingrediente, transport, utilități și participarea la evenimente.

Cât a costat kebabul cumpărat de fostul concurent de la Survivor

Alberto Hangan nu s-a oprit însă la porția de cârnat cu cartofi. Acesta a încercat și un kebab, pentru care a plătit 40 de lei.

Prețurile de la târgurile de Crăciun sunt frecvent comentate în mediul online, însă experiența oferită de astfel de evenimente îi determină pe mulți să treacă peste costurile mai ridicate. Decorurile spectaculoase, luminile, atmosfera de sărbătoare și atracțiile pregătite pentru vizitatori fac parte din experiența pe care aceștia o caută.

Târgul de Crăciun din Craiova se numără printre cele mai cunoscute evenimente de acest gen din România și atrage în fiecare an numeroși vizitatori, inclusiv turiști din străinătate.