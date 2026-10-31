 Un fost concurent de la „Survivor”, uimit de prețurile de la Castelul Bran, de Halloween! Cât a plătit pentru o vizită alături de familie
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VideoUn fost concurent de la „Survivor”, uimit de prețurile de la Castelul Bran, de Halloween! Cât a plătit pentru o vizită alături de familie

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O vizită la Castelul Bran, de Halloween, a venit cu prețuri care i-au atras imediat atenția unui fost concurent de la „Survivor”. Lucian Popa a mers pe 31 octombrie alături de soție și de fiul lor, însă a fost surprins să descopere cât costă biletele pentru evenimentul organizat în celebrul castel. Într-o postare pe Instagram, acesta a menționat că, în ziua de Halloween, un bilet a ajuns să coste 300 de lei.

Lucian Popa, uimit de prețurile de la Castelul Bran, de Halloween
Lucian Popa, uimit de prețurile de la Castelul Bran, de Halloween Foto: Facebook

Fostul concurent „Survivor” a publicat mai multe videoclipuri din interiorul castelului, unde atmosfera a fost pregătită special pentru această ocazie. Vizitatorii au putut vedea oameni costumați, pereți pictați înfricoșător și numeroase decorațiuni tematice, care au transformat spațiul într-un decor desprins din filmele horror.

Lucian Popa nu a mers singur, ci împreună cu soția și fiul lor. Băiețelul a avut acces gratuit, deoarece are mai puțin de cinci ani.

Cât au costat biletele de Halloween la Castelul Bran

Pe site-ul Castelului Bran sunt prezentate patru tipuri de pachete, cu prețuri cuprinse între 300 și 3.000 de lei. Cea mai accesibilă variantă este „A Halloween Tour”, în valoare de 300 de lei. Aceasta include turul tematic, desfășurat între orele 09:00 și 19:00, ultima intrare fiind la ora 19:00. Vizitatorii au parte de efecte speciale, personaje costumate, decoruri întunecate și acces la Expoziția de Tortură.

Pentru cei care și-au dorit și o petrecere, există pe site pachetul „Blood Moon”, afișat la prețul de 800 de lei. Acesta include turul special de Halloween după lăsarea întunericului, accesul la Expoziția de Tortură și intrarea la petrecerea organizată în cortul de gală din Royal Park. Evenimentul se desfășoară între orele 21:00 și 04:00.

Pachete de până la 3.000 de lei pentru experiența de Halloween

O altă variantă a fost „Full Moon”, în valoare de 1.500 de lei. Pachetul cuprinde turul special de Halloween, o cină la restaurantul Tea House din Grădina Regală și accesul la petrecere. Meniul este pregătit de un chef cunoscut, iar mesele sunt organizate în două intervale, cu locuri limitate la 80 de persoane pentru fiecare serie.

Cea mai scumpă opțiune prezentată este „Eclipse”, care ajunge la 3.000 de lei. Pachetul VIP include un tur nocturn al castelului, începând cu ora 21:00, urmat de o petrecere privată organizată în interiorul acestuia.

Oaspeții au la dispoziție bufet, open bar și muzică asigurată de un DJ, între orele 23:00 și 04:00. Participanții pot continua distracția și în cortul din Grădina Regală, unde este organizată o petrecere mai amplă, cu DJ și concurs de costume. Pachetul a fost disponibil pentru numai 100 de persoane.

Astfel, cei care au ales să petreacă Halloween-ul la Castelul Bran au avut la dispoziție experiențe diferite, de la un tur tematic până la petreceri private și cine speciale, în funcție de bugetul alocat.

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