 Un milion de lire ar putea fi pierduți! Loteria Națională britanică îi caută de urgență pe posesorii unui bilet câștigător nerevendicat
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Un milion de lire ar putea fi pierduți! Loteria Națională britanică îi caută de urgență pe posesorii unui bilet câștigător nerevendicat

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Reprezentanții Loteriei Naționale din Marea Britanie au lansat un apel public către locuitorii din Tameside, Greater Manchester, după ce un premiu în valoare de 1 milion de lire sterline nu a fost revendicat, deși au trecut mai multe luni de la extragere.

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Foto: pexels

Premiul nimănui

Potrivit organizatorilor, citați de The Independent, biletul câștigător a fost cumpărat în zona Tameside, Great Machester în cursul verii, iar proprietarul său mai are la dispoziție mai puțin de două luni pentru a-și revendica premiul. Conform regulamentului loteriei, câștigurile trebuie solicitate în termen de șase luni de la extragere, în caz contrar suma fiind pierdută.

Numerele câștigătoare extrase au fost 5, 8, 26, 33, 39 și 42, iar bila bonus a avut numărul 54.

Andy Carter, consilier principal pentru câștigători în cadrul operatorului Allwyn, a declarat că eforturile de identificare a norocosului câștigător nu au avut, până acum, succes.

„Am căutat peste tot în Tameside persoana care a câștigat acest premiu, însă fără rezultat. Cu doar două luni rămase până la expirarea termenului de revendicare, acum este momentul ca toți cei care au cumpărat un bilet Lotto pentru extragerea din 1 iulie să îl verifice încă o dată. Biletul câștigător poate fi ascuns într-un loc obișnuit, iar proprietarul lui să nu aibă nici cea mai mică idee că este milionar”, a transmis acesta.

Oficialul a adăugat că organizatorii speră să găsească deținătorul biletului înainte de expirarea termenului-limită și să transforme această căutare într-un motiv de sărbătoare.

Loteria britanică are tot mai mulți câștigători

În ultima lună, Loteria Națională susține că a creat nu mai puțin de 11 noi milionari. Printre aceștia se numără și câștigătorul jackpotului de 2,8 milioane de lire sterline de la o extragere recentă, dar și alți doi jucători care au obținut premii de câte 1 milion de lire.

Nu este însă singurul premiu important care a rămas fără proprietar. Reprezentanții loteriei încearcă să identifice și persoana care deține un bilet câștigător în valoare de 12 milioane de lire sterline, cumpărat în luna iunie în regiunea Rhondda Cynon Taf din Țara Galilor.

De-a lungul timpului au existat și situații controversate legate de premiile nerevendicate. În luna iulie, organizatorii au analizat cazul unei femei care a susținut că deținea un bilet câștigător la jackpot, însă acesta ar fi fost aruncat accidental la gunoi.

Femeia, în vârstă de 46 de ani, a declarat că juca aceleași numere de aproximativ două decenii și că inițial i s-ar fi spus că biletul verificat într-un magazin din sudul Țării Galilor nu este câștigător. Ulterior, aceasta a susținut că și-a dat seama că, de fapt, numerele de pe bilet coincideau cu cele ale marelui premiu.

Ce se întâmplă dacă nu îți ridici premiul la Lotto

Pierderea unui bilet la loterie poate transforma un posibil câștig important într-o experiență frustrantă. În majoritatea cazurilor, deținerea biletului original reprezintă singura dovadă acceptată pentru revendicarea premiului, iar lipsa acestuia poate face imposibilă încasarea banilor.

În cazul biletelor cumpărate din agenții sau magazine, operatorii loteriei solicită, de regulă, prezentarea exemplarului original pentru validarea câștigului. Fotocopiile, fotografiile sau bonurile fiscale nu sunt, în mod normal, suficiente pentru a demonstra dreptul de proprietate asupra premiului.

Dacă un jucător își pierde biletul, acesta poate contacta organizatorul loteriei și poate furniza cât mai multe detalii despre achiziție, precum locul și ora cumpărării, data extragerii și numerele jucate. Aceste informații pot ajuta la înregistrarea unei reclamații și la verificarea datelor existente în sistem, însă rezultatul depinde de regulile fiecărui operator.

Situația este diferită pentru persoanele care joacă online sau prin aplicațiile oficiale ale loteriei. În aceste cazuri, biletele și participările sunt asociate direct contului utilizatorului, iar istoricul jocurilor este păstrat electronic. Astfel, nu există riscul pierderii unui bilet fizic, iar eventualele câștiguri sunt gestionate conform termenilor și condițiilor platformei.

Specialiștii atrag atenția și asupra situațiilor în care un bilet pierdut este găsit de o altă persoană. Simpla posesie a biletului nu garantează automat dreptul de a revendica premiul. Dacă documentul a fost semnat sau există dovezi clare privind proprietarul său inițial, operatorul loteriei poate considera că acesta aparține cumpărătorului de drept.

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