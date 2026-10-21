 O suceveancă a cheltuit 987,5 lei pe 123 de variante la Joker. A câștigat un premiu uriaș: peste 10 milioane de lei
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O suceveancă a cheltuit 987,5 lei pe 123 de variante la Joker. A câștigat un premiu uriaș: peste 10 milioane de lei

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În urma tragerilor de la Loto de duminică, 18 octombrie, marele premiu de la Joker a fost câștigat. Este vorba despre suma de 10.000.407,62 lei, adică undeva în jur de 1,87 milioane de euro. O femeie din Suceava a reușit să pună mâna pe marele premiu și deja și-a ridicat banii.

A jucat 123 de variante la Joker
A jucat 123 de variante la Joker Foto: IStock

Marele premiu de la Joker a fost câștigat în urma tragerilor de duminica trecută, pe data de 18 octombrie. O femeie în vârstă de 60 de ani, din Suceava, a reușit să ghicească toate numerele norocoase și să pună mâna pe un premiu de aproximativ 1,87 milioane de euro. Mai mult decât atât, femeia deja și-a ridicat banii în cursul zilei de 20 octombrie, de la sediul central al Loteriei Române.

Femeia a decis să facă o investiție semnificativă în biletul de Loto pe care l-a cumpărat online. În total, biletul a costat 987,50 de lei și a inclus o schemă redusă cod 12 în zona A și o schemă redusă cod 45 în zona B.

A câștigat 1,87 milioane de euro

În total, femeia a jucat nu mai puțin de 123 de variante la Joker și o singură variantă la Noroc Plus. Iar investiția ei a fost răsplătită în urma tragerilor de duminică, când femeia din Suceava a câștigat un premiu uriaș.

Pensionara a explicat că o parte dintre numere au semnificații personale pentru ea, motiv pentru care le include mereu în biletele pe care le joacă la Loto. Suceveanca joacă de zece ani la Loto, dar, în trecut, nu a câștigat decât sume foarte mici.

A ridicat deja marele premiu

Marți, pe data de 20 octombrie, femeia s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române pentru a-și ridica marele premiu. În acest an, premiul de la categoria I de la Joker a fost câștigat deja de trei ori, fiind o perioadă foarte norocoasă pentru acest joc.

Norocoasa câștigătoare din Suceava a câștigat un premiu impresionant, de aproximativ 1,87 milioane de euro.

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