De la un apartament din Gorj, la o afacere de aproape un milion de lei. Povestea unui tânăr care a pornit de la zero

Un tânăr antreprenor din Gorj a reușit să pună pe picioare o afacere de succes, doar cu ajutorul propriei sale ingeniozități. Adrian Căpraru deține astăzi o companie care produce piese pentru clienți din nu mai puțin de zece țări europene.

Afacerea tânărului este una de succes Foto: Pexels

Tânărul din Gorj a început cu numai cinci imprimante 3D instalate în propria sa casă iar acum are o companie cu o cifră de afaceri anuală de aproape un milion de euro, potrivit profit.ro. Adrian Căpraru a fondat compania 3Descu în Târgu Jiu, iar compania sa produce piese prin imprimare 3D pentru clienți atât din România cât și de dincolo de hotare.

Inițial, tânărul antreprenor se ocupa personal de toate aspectele companiei. El pornea și seta imprimantele, comunica cu clienții și pregătea chiar și coletele. Astăzi, compania sa deține 200 de imprimante de tip FDM și SLA și produce diferite piese pentru clienții săi.

Totul a început în propriul apartament

În loc să-și construiască un viitor în străinătate, tânărul a ales să revină în Gorj și să investească în țara noastră. Iar ideea sa de afaceri i-a adus rapid succes. Compania lui Adrian Căpraru a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 982.354 de lei, această cifră fiind cu 75% mai mare comparativ cu anul precedent.

„Am început cu cinci imprimante 3D într-un apartament mic. Eu eram toată firma”, a povestit tânărul, conform sursei citate.

Până acum, compania 3Descu a livrat 1.200 de comenzi pentru nu mai puțin de 450 de clienți din mai multe țări.

Compania are clienți în mai multe țări europene

În 2017, tânărul și-a început studiile de marketing în limba engleză la Academia de Studii Economice în București, după care a lucrat în sectorul fintech european. În 2020, el a început studiile de master în Târgu Jiu, iar planul de afaceri pentru compania sa l-a conceput în timp ce încă studia.

Proiectul tânărului a obținut locul întâi la punctaj în cadrul programului STAR, finanțat din Fondul Social European. Astfel, antreprenorul român a obținut o finanțare de 60.000 de euro. Compania a fost înregistrată în 2022, iar în numai câțiva ani, s-a transformat într-un adevărat succes pentru tânăr.