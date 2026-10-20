Tot mai mulți copii ajung la spital din cauza acestei boli. Ce recomandări importante fac medicii

Tot mai mulți copii sunt nevoiți să ajungă la spital în această perioadă, cu simptome precum febră, vărsături și chiar și probleme respiratorii. Unii copii nici măcar nu apucă să se vindece complet de o viroză și deja se îmbolnăvesc din nou.

Spitalele din țară sunt tot mai pline Foto: Shutterstock

Această perioadă din an este recunoscută pentru faptul că oameni de toate vârstele se pot confrunta cu probleme de sănătate. Iar spitalele din țara noastră au tot mai mulți pacienți copii, numărul cazurilor crescând deja cu 30% în numai două săptămâni, potrivit informațiilor de la observatornews.ro.

Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului din Capitală: numărul de copii care se confruntă cu această problemă în prima jumătate a lunii octombrie este deja cu 500 mai mare în comparație cu aceeași perioadă din luna septembrie. Practic, este vorba despre un număr foarte mare de copii care se confruntă cu probleme precum rinovirus, enterovirus, dar și cu virusuri paragripale.

Copiii ajung în număr tot mai mare la spital

Părinții ajung cu copiii lor la camera de gardă, iar printre cele mai comune simptome ale acestora sunt vărsăturile, greața, problemele digestive, febră și chiar dificultăți de respirație. La vârste fragede, cei mici au nevoie de tratament în regim de spitalizare, motiv pentru care mulți dintre cei mici rămân în spitale.

Din această cauză, secțiile pentru probleme respiratorii și digestive sunt deja aproape pline. Dacă simptomele sunt foarte severe, părinții celor mici sunt îndreptați către alte spitale, pentru a-și putea interna copiii.

Îmbolnăvirile au loc foarte repede

O altă problemă remarcată de medici în această perioadă este faptul că cei mici se îmbolnăvesc foarte repede și iau virusuri unul după altul. Acest lucru se întâmplă deoarece, după ce se vindecă, cei mici revin la școală sau la grădiniță, unde intră în contact cu alți copii care suferă de probleme similare.

Medicii recomandă părinților să nu mai trimită copiii la școală după ce observă primele simptome și să contacteze medicul de familie. În plus, atunci când temperatura copilului ajunge la 40°C iar cei mici nu mai mănâncă și nu se mai hidratează, trebuie mers imediat la spital.