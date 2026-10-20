 Tot mai mulți copii ajung la spital din cauza acestei boli. Ce recomandări importante fac medicii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Tot mai mulți copii ajung la spital din cauza acestei boli. Ce recomandări importante fac medicii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tot mai mulți copii sunt nevoiți să ajungă la spital în această perioadă, cu simptome precum febră, vărsături și chiar și probleme respiratorii. Unii copii nici măcar nu apucă să se vindece complet de o viroză și deja se îmbolnăvesc din nou.

Spitalele din țară sunt tot mai pline
Spitalele din țară sunt tot mai pline Foto: Shutterstock

Această perioadă din an este recunoscută pentru faptul că oameni de toate vârstele se pot confrunta cu probleme de sănătate. Iar spitalele din țara noastră au tot mai mulți pacienți copii, numărul cazurilor crescând deja cu 30% în numai două săptămâni, potrivit informațiilor de la observatornews.ro.

Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului din Capitală: numărul de copii care se confruntă cu această problemă în prima jumătate a lunii octombrie este deja cu 500 mai mare în comparație cu aceeași perioadă din luna septembrie. Practic, este vorba despre un număr foarte mare de copii care se confruntă cu probleme precum rinovirus, enterovirus, dar și cu virusuri paragripale.

Copiii ajung în număr tot mai mare la spital

Părinții ajung cu copiii lor la camera de gardă, iar printre cele mai comune simptome ale acestora sunt vărsăturile, greața, problemele digestive, febră și chiar dificultăți de respirație. La vârste fragede, cei mici au nevoie de tratament în regim de spitalizare, motiv pentru care mulți dintre cei mici rămân în spitale.

Din această cauză, secțiile pentru probleme respiratorii și digestive sunt deja aproape pline. Dacă simptomele sunt foarte severe, părinții celor mici sunt îndreptați către alte spitale, pentru a-și putea interna copiii.

Îmbolnăvirile au loc foarte repede

O altă problemă remarcată de medici în această perioadă este faptul că cei mici se îmbolnăvesc foarte repede și iau virusuri unul după altul. Acest lucru se întâmplă deoarece, după ce se vindecă, cei mici revin la școală sau la grădiniță, unde intră în contact cu alți copii care suferă de probleme similare.

Medicii recomandă părinților să nu mai trimită copiii la școală după ce observă primele simptome și să contacteze medicul de familie. În plus, atunci când temperatura copilului ajunge la 40°C iar cei mici nu mai mănâncă și nu se mai hidratează, trebuie mers imediat la spital.

Ghid de cumpărături

banner stana izbasa jpg
#Exclusiv Click!
Cea mai curajoasă solistă de muzică populară! Cântă în mini, la 57 de ani: „Sunteți invidioase!” Verdictul dur al stiliștilor Vedete românești
image png
FotoAndreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă” Vedete românești
image
Bateristul trupei Poison, vindecat de cancer în stadiul IV după ce chimioterapia a eșuat: Înregistram deja mesaje pentru copiii mei adevarul.ro
image
Un șofer de 76 de ani, cursă pe contrasens pe o stradă din Vaslui. Un jandarm a intervenit pentru a preveni un accident adevarul.ro

Parteneri

image
Politicianul acuzat în trecut de spălare de bani decide soarta clubului Steaua. Cine este Radu Oprea, noul ministru al Apărării în Guvernul Luca Niculescu www.fanatik.ro
image
Boala care umple spitalele din Capitală. Copiii ajung pe capete la Urgențe observatornews.ro
image
O doctoriță din România plecată în vacanță a fost pe fază și a salvat viața unui om în aeroportul din Miami. Cine este Elena Sumanariu www.antena3.ro
image
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care suferă de burn-out pe final de octombrie 2026. Sfatul celebrului numerolog www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Alimentele pe care Ion Ţiriac nu le consumă niciodată. Aşa are o sănătate de fier la 87 de ani as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier playtech.ro
image
Prima promisiune pe care a făcut-o premierul Luca Niculescu are legătură cu sportul. Ce i-a transmis lui David Popovici și medaliaților olimpici și mondiali www.fanatik.ro
image
Umilit și amenințat de Narcis la Insula Iubirii, Remi reacționează. Întors în România, îi da 'fatala' celui care i-a furat iubita: 'Știai? www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a dus să-și vadă fata pe platourile de filmare, iar când a ajuns a avut parte de o surpriză de zile mari! Ce a aflat Cătălin Măruță despre Eva www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar okmagazine.ro
image
Meghan Markle readuce magia Crăciunului pentru Archie și Lilibet. Ducesa a publicat un nou videoclip okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Asediul cetății Caffa din 1346: legenda „războiului biologic” care a răspândit Moartea Neagră historia.ro
index webp
Guvernul Luca Niculescu a fost votat de Parlament după ce Grindeanu i-a tăiat microfonul lui Bolojan Național
Captură de ecran 2026 10 20 140223 png
„Nu știam că un herpes poate ucide un bebeluș”. Drama unei mame care și-a pierdut fiica la doar 10 zile de la naștere Internațional
image png
Ce se întâmplă cu Kim Jong Un? Zvonurile despre sănătatea liderului nord-coreean și tensiunile de la graniță Internațional
fabrica png
O fabrică din România a fost cumpărată de un gigant american. Peste 180 de angajați lucrează aici Național
metrou bucuresti jpeg
Incident grav la metroul din București. Un tânăr de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu Național
image png
„E premiant și foarte liniștit”. Bunicul elevului care și-a atacat o profesoară și colegii, primele declarații după incident Național
sfinti ardeleni jpg
Pe 21 octombrie sunt prăznuiți Sfinții Mărturisitori Ardeleni. Ce semnificație are sărbătoarea în calendarul ortodox Național
image png
În ce stare se află profesoara înjunghiată de un elev la Bistrița. Atacatorul în vârstă de doar 13 ani a fost internat la Psihiatrie Național
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net