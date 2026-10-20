 Un oraș din România este cel mai bun din Europa pentru nomazii digitali. Un alt municipiu din țară se mai află în top 10
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Un oraș din România este cel mai bun din Europa pentru nomazii digitali. Un alt municipiu din țară se mai află în top 10

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un oraș din România a reușit să ajungă pe primul loc în topul celor mai bune orașe din Europa pentru nomazii digitali. Mai mult decât atât, un alt municipiu din țara noastră se mai află în acest top și ocupă poziția cu numărul trei.

Două orașe din România se află în Top 10
Două orașe din România se află în Top 10 Foto: Unsplash

Pandemia de COVID-19 și scumpirile tot mai mari au amplificat trendul nomazilor digitali, care pot lucra de oriunde și se pot bucura de un stil de viață mult mai flexibil și mai calm. Iar unele orașe din Europa sunt perfecte pentru astfel de angajați, atât datorită vitezei internetului, cât și datorită costurilor relativ reduse.

Acum, o analiză realizată pe baza datelor oferite de către Ookla Speedtest, Expatistan, Numbeo și IQAir a arătat care sunt cele mai bune zece orașe europene pentru nomazii digitali. Iar, în acest an, clasamentul este condus chiar de către București.

Este cel mai bun oraș european pentru nomazii digitali

Bucureștiul a obținut un scor de 74,5 din 100, iar experții estimează că un angajat care locuiește în București va avea cheltuieli lunare de aproximativ 942 de euro. În același timp, viteza medie a internetului din Capitală este de 306,13 Mbps.

Pe locul doi se află Málaga, un oraș de coastă din Spania, care a înregistrat un scor de 74 din 100. La polul opus se află orașul elvețian Zurich, care este considerat a fi cel mai scump pentru nomazii digitali.

Două orașe din România se află în Top 10

Pe locul trei în acest top se află și Constanța, care a reușit să obțină un scor de 73,6 din 100. În plus, acest oraș ar avea cele mai mici cheltuieli lunare din întreaga listă, de numai 695 de euro.

Pe locul patru se află Lisabona (cu scorul de 72,6), în timp ce pe cinci găsim Valencia, un alt oraș spaniol, care a înregistrat scorul de 70,4. În restul topului se mai află Budapesta (70,2), Tallinn (70,1), Porto (69,7), Chișinău (68,6) și Vilnius (68,3).

Ghid de cumpărături

zodii cu noroc in urmatorii 2 ani jpg
O zodie va avea lumea la picioare în luna noiembrie. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura Horoscop
image png
FotoAndreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă” Vedete românești
image
Bateristul trupei Poison, vindecat de cancer în stadiul IV după ce chimioterapia a eșuat: Înregistram deja mesaje pentru copiii mei adevarul.ro
image
Un șofer de 76 de ani, cursă pe contrasens pe o stradă din Vaslui. Un jandarm a intervenit pentru a preveni un accident adevarul.ro

Parteneri

image
„Are un deget violet! Posibil fractură”. FCSB, în pericol să piardă un titular la derby-ul cu Rapid www.fanatik.ro
image
Un gigant american, furnizor al Armatei SUA, preia o fabrică din România cu 180 de angajați observatornews.ro
image
O doctoriță din România plecată în vacanță a fost pe fază și a salvat viața unui om în aeroportul din Miami. Cine este Elena Sumanariu www.antena3.ro
image
Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată ultimele calcule pentru votul de învestire și care este programul www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de fostul miliardar român căruia amanta i-a mâncat averea! Scaunele şi mesele i-au fost scoase la vânzare as.ro
image
Calcule exacte pentru pensii în 2027. Câți bani în plus ar primi pensionarii la o indexare de 7,3% playtech.ro
image
„Îl văd la FCSB!” Nicolae Mitea l-a propus direct în primul 11 al lui Gigi Becali: „ADN de fotbalist” www.fanatik.ro
image
Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Informații de ultimă oră www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a dus să-și vadă fata pe platourile de filmare, iar când a ajuns a avut parte de o surpriză de zile mari! Ce a aflat Cătălin Măruță despre Eva www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar okmagazine.ro
image
Meghan Markle readuce magia Crăciunului pentru Archie și Lilibet. Ducesa a publicat un nou videoclip okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Asediul cetății Caffa din 1346: legenda „războiului biologic” care a răspândit Moartea Neagră historia.ro
image png
Impact devastator între un microbuz care venea și o autobasculantă, la Buftea! Două persoane au murit. Alte 14 sunt rănite Național
image png
„Justițiarul de Berceni” a fost reținut de autorități. Care sunt acuzațiile aduse Național
cutremur romania jpeg
Gheorghe Mărmureanu, avertisment după cutremurul de 4,8 din Vrancea. Ce zone din România ar putea fi cele mai afectate de un seism major Național
banner 5 ore pe saptamana jpg
#Exclusiv Click!
VideoMetoda prin care ai putea să câștigi bani în plus fără să-ți dai demisia. Cum îți poate aduce AI-ul un al doilea venit cu doar 5 ore pe săptămână Fapt divers
image png
Un al doilea cap de porc, găsit la o adresă legată de Marius Lulea. Cofondatorul AUR: „Se poate trece la chestii mai violente” Național
revolut jpg
Revolut a picat în România și în mai multe țări! Ce mesaj au primit milioane de clienți Național
masina politie foto: pexels
Muziciană britanică găsită moartă în SUA. Prin ce ar fi trecut timp de doi ani Internațional
image png
Cine este tânăra care va reprezenta România la Miss Universe 2026. Sabina Parmac-Gabriela are 21 de ani și are un parcurs impresionant în sport, modă și educație Fapt divers
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net