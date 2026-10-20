Un oraș din România este cel mai bun din Europa pentru nomazii digitali. Un alt municipiu din țară se mai află în top 10

Un oraș din România a reușit să ajungă pe primul loc în topul celor mai bune orașe din Europa pentru nomazii digitali. Mai mult decât atât, un alt municipiu din țara noastră se mai află în acest top și ocupă poziția cu numărul trei.

Două orașe din România se află în Top 10 Foto: Unsplash

Pandemia de COVID-19 și scumpirile tot mai mari au amplificat trendul nomazilor digitali, care pot lucra de oriunde și se pot bucura de un stil de viață mult mai flexibil și mai calm. Iar unele orașe din Europa sunt perfecte pentru astfel de angajați, atât datorită vitezei internetului, cât și datorită costurilor relativ reduse.

Acum, o analiză realizată pe baza datelor oferite de către Ookla Speedtest, Expatistan, Numbeo și IQAir a arătat care sunt cele mai bune zece orașe europene pentru nomazii digitali. Iar, în acest an, clasamentul este condus chiar de către București.

Este cel mai bun oraș european pentru nomazii digitali

Bucureștiul a obținut un scor de 74,5 din 100, iar experții estimează că un angajat care locuiește în București va avea cheltuieli lunare de aproximativ 942 de euro. În același timp, viteza medie a internetului din Capitală este de 306,13 Mbps.

Pe locul doi se află Málaga, un oraș de coastă din Spania, care a înregistrat un scor de 74 din 100. La polul opus se află orașul elvețian Zurich, care este considerat a fi cel mai scump pentru nomazii digitali.

Două orașe din România se află în Top 10

Pe locul trei în acest top se află și Constanța, care a reușit să obțină un scor de 73,6 din 100. În plus, acest oraș ar avea cele mai mici cheltuieli lunare din întreaga listă, de numai 695 de euro.

Pe locul patru se află Lisabona (cu scorul de 72,6), în timp ce pe cinci găsim Valencia, un alt oraș spaniol, care a înregistrat scorul de 70,4. În restul topului se mai află Budapesta (70,2), Tallinn (70,1), Porto (69,7), Chișinău (68,6) și Vilnius (68,3).