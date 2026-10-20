 Ingeniozitatea inginerilor din India. De ce a fost vopsită o porțiune de autostradă în carouri roșii și albe
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Ingeniozitatea inginerilor din India. De ce a fost vopsită o porțiune de autostradă în carouri roșii și albe

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O autostradă cu un aspect cu totul neobișnuit a fost amenajată în India. Tronsonul de aproape 12 kilometri are, de-a lungul lui, marcaje roșii în carouri, iar autoritățile au avut un motiv foarte practic pentru care au implementat această măsură.

Autostrada a fost amenajată în India
Autostrada a fost amenajată în India Foto: captură YouTube

La prima vedere, puțini oameni și-ar imagina că acest tronson de 11,96 de kilometri este o autostradă. Însă, motivul pentru care Autoritatea Națională a Autostrăzilor din India (NHAI), alături de Ministerul Transporturilor Rutiere și Autostrăzilor, a implementat aceste marcaje roșii este unul foarte practic.

Practic, autoritățile indiene își doresc să reducă numărul de accidente în care sunt implicate animalele sălbatice. De-a lungul tronsonului Hiran-Sindoor, care face parte din autostrada națională NH-45 și leagă orașele Bhopal și Jabalpur, există și garduri de protecție și pasaje speciale pentru faună.

Marcajele au o grosime de 5 milimetri

Acest drum trece de-a lungul unei zone sensibile din punct de vedere ecologic, iar în zonă se află rezervația de tigri Veerangana Durgavati. Marcajele roșii au fost aplicate pe o distanță de aproximativ doi kilometri și sunt realizate dintr-un material termoplastic aplicat la cald.

Marcajele au o grosime de aproximativ 5 milimetri și sunt o premieră pentru India, conform Il Messaggero. Această metodă este folosită și în Dubai, pe Sheikh Zayed Road, iar scopul ei este de a convinge șoferii să încetinească fără a folosi denivelări agresive.

Măsura poate fi implementată și în România

În plus, de-a lungul tronsonului de 11.96 kilometri există și nu mai puțin de 25 de pasaje subterane amenajate special pentru animale. Aceste pasaje au fost construite în puncte identificate ca fiind locuri unde fauna locală încerca să traverseze șoseaua. Iar pentru a împiedica accesul animalelor pe carosabil, au fost instalate și garduri din plasă metalică.

Modelul implementat de autoritățile indiene poate fi unul util și pentru România, mai ales în zonele montane și împădurite din țara noastră. În regiunile în care șoselele trec prin habitate ale urșilor, lupilor sau altor animale sălbatice, astfel de măsuri pot fi foarte utile.

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