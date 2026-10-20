De ce nu se țin crini în casă. Superstiții și aspecte practice

Crinii se numără, fără doar și poate, printre cele mai spectaculoase flori pe care le putem aduce în casă. În plus, despre crini există și nenumărate tradiții și superstiții fascinante. Însă, experții ne avertizează că această floare nu ar trebui ținută în dormitor, cel puțin nu în timpul nopții.

Crinii nu ar trebui ținuți în dormitor Foto: Arhivă

Atunci când vrem să oferim o notă de culoare unei camere, putem apela la un buchet spectaculos de crini. Însă, indiferent de cât de frumoase ar fi aceste flori, specialiștii avertizează că nu ar trebui niciodată să dormim cu ele în cameră. În unele situații, poate fi indicat chiar să evităm crinii, în general.

Superstiții despre crini

De-a lungul secolelor, crinii au dobândit nenumărate semnificații. Astăzi, ei simbolizează feminitatea, regalitatea și puritatea. În plus, vreme de secole la rând, floarea de crin a fost simbolul monarhiei franceze, lucru ce a dus la asocierea cu regalitatea.

Uneori, crinul mai este numit și „floarea Fecioarei Maria”, fiind un simbol al inocenței și purității. Din acest motiv, florile sunt folosite adesea în buchetele mirilor, în timpul nunții.

Crinii pot fi toxici pentru animale de companie

Însă, în ciuda semnificației pozitive pe care o au, crinii pot fi foarte periculoși. Mai precis, datorită faptului că această floare conține glicozide cardiotonice, ea poate fi foarte periculoasă pentru sănătatea pisicilor.

Potrivit studiilor efectuate de experți, pisicile sunt singurele animale care pot dezvolta insuficiență renală în urma intoxicației cu crini, iar aceasta apare în momentul în care felina consumă oricare parte a crinului. Dacă observăm că pisica noastră a consumat această plantă, este important să mergem de urgență la cel mai apropiat cabinet veterinar.

De ce nu se țin crinii în dormitor

În plus, crinii nu se țin niciodată în dormitor, iar unul dintre motive este faptul că parfumul intens poate deranja somnul. La unele persoane, parfumul de crin din timpul nopții poate cauza dureri de cap și chiar și dificultăți de respirație.

În plus, polenul acestei flori poate cauza alergii, deoarece va fi inhalat constant în timpul nopții. Ideal ar fi să ținem aceste flori în sufragerie, pe hol sau chiar pe balcon. Datorită mirosului puternic, există credințe populare care spun că aceste flori pot îngreuna atmosfera și provoacă coșmaruri.