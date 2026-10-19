Cartofi dulci sau dovleac? Ce aliment are mai mulți antioxidanți și ce recomandă nutriționiștii

Aceste două legume sunt foarte populare toamna, însă, pe lângă gustul intens și special pe care îl au, sunt și foarte bune pentru sănătate. Însă, poate că mulți oameni se întreabă în fiecare toamnă care dintre aceste alimente este, de fapt, mai sănătos. Este vorba despre cartofi dulci și dovleci, o prezență comună în dieta multor oameni.

Ambele alimente sunt foarte sănătoase Foto: EatingWell

Aceste două legume sunt foarte versatile și devin adesea populare în lunile mai reci ale anului. Însă, pe lângă gustul și textura de vis, aceste legume sunt și pline de fibre și antioxidanți. În plus, potrivit EatingWell, cartofii dulci și dovlecii conțin beta-caroten, un precursor al vitaminei A asociat cu susținerea sănătății cardiovasculare, a vederii și chiar și cu reducerea riscului de cancer.

În plus, ambele alimente sunt bogate în vitamina C și potasiu, iar o cană de dovleac conține aproximativ șapte grame de fibre. O cană de dovleac conține și 3,4 miligrame de fier, adică 20% din doza zilnică recomandată.

Ambele legume sunt foarte sănătoase

Chiar și semințele de dovleac sunt surprinzător de sănătoase. Aceste semințe conțin o combinație de nutrienți și antioxidanți. O porție de 28 de grame de semințe de dovleac conține nouă grame de proteine, două grame de fibre și reprezintă o sursă importantă de zinc și magneziu.

În ceea ce privește cartofii dulci, o cană conține patru grame de fibre, 3,4 miligrame de fier și 10% din doza zilnică recomandată de potasiu. În plus, acest aliment conține și vitamina C și beta-caroten.

Care este recomandarea nutriționiștilor

În ceea ce privește leguma care ar trebui consumată mai des, nutriționiștii spun că ambele sunt foarte sănătoase.

„Atât dovleacul, cât și cartofii dulci sunt bogați în antioxidanți, dar oferă tipuri diferite de astfel de substanțe, în funcție de soi”, spune expertul Frances Largeman-Roth. Cartofii dulci conțin mai mult betacaroten per cană decât dovleacul, în timp ce dovleacul este o sursă mai importantă de luteină și zeaxantină.

„Cartofii dulci pot avea un avantaj în ceea ce privește betacarotenul, în timp ce dovleacul oferă un amestec mai divers de carotenoide, iar dacă mănânci și semințele, beneficiezi și de un aport suplimentar de vitamina E”, mai spune specialistul.