Planta aromatică pe care nutriționiștii o recomandă pentru reducerea riscului de cancer. Se găsește în orice bucătărie

Atunci când vine vorba despre alimente sănătoase, care pot reduce riscul de cancer, cei mai mulți dintre noi ne gândim la fructe, legume sau la diferite tipuri de carne. Însă, poate spre surprinderea multora dintre noi, există și o plantă aromatică pe care medicii nutriționiști o recomandă.

Pătrunjelul poate fi util în dietă Foto: Arhivă

Potrivit EatingWell, undeva în jur de 39% dintre americani se vor confrunta cu un diagnostic de cancer de-a lungul vieții, iar această boală este tot mai răspândită și în restul lumii. Și, chiar dacă nu există nicio metodă care să garanteze faptul că nu ne vom lovi niciodată de această problemă, există anumite schimbări pe care le putem face în dieta noastră pentru a reduce riscurile la care suntem expuși.

Iar, potrivit medicilor nutriționiști, chiar și o plantă aromatică banală precum pătrunjelul poate fi foarte utilă în acest sens.

Pătrunjelul este mult mai sănătos decât pare

Datorită nivelului ridicat de flavonoizi din pătrunjel, această plantă aromatică are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante.

„Un lucru interesant în legătură cu pătrunjelul este că acesta se numără printre cele mai bogate surse alimentare de apigenină, o flavonă vegetală care a demonstrat, în condiții de laborator, o activitate anticancerigenă promițătoare”, a explicat medicul nutriționist Alison Tierney.

„În studiile pe celule și animale, apigenina poate determina celulele canceroase să intre într-un proces natural de autodistrugere, numit apoptoză, și le poate încetini dezvoltarea, iar acest lucru pare să se întâmple fără a afecta în mare măsură celulele sănătoase”, mai spune experta.

Are efecte antiinflamatoare

Desigur, cantitatea de apigenină folosită în diversele studii medicale este mult mai ridicată decât cea prezentă într-o legătură de pătrunjel. Cu toate acestea, planta aromatică poate avea efecte antiinflamatoare, fiind, astfel, foarte bună pentru organism.

„La fel ca în cazul majorității alimentelor de origine vegetală, pătrunjelul conține mai mult de un antioxidant. Există mai mulți compuși care acționează împreună pentru a ne proteja organismul împotriva cancerului”, spune nutriționista Tejal Parekh.

Pe lângă apigenină, pătrunjelul conține o varietate de alți flavonoizi, precum quercetina și miricetina, dar și vitaminele A și C, toate acestea având proprietăți antiinflamatoare.