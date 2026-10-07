Chinezii-s la putere! Invazie de mașini chinezești la Romexpo! Mașini spectaculoase și prețuri de la 21.000€

Sute de iubitori de mașini au luat cu asalt, marți, Romexpo, în prima zi a Salonului Auto București 2026. Reporterul Click! a mers printre bolizi, SUV-uri, electrice și hibride pentru a vedea care sunt cele mai ieftine, dar și cele mai spectaculoase mașini expuse. Iar un lucru sare imediat în ochi: chinezii-s la putere!

1/7 Standul Chery Foto: SAB

Salonul Auto București a devenit, an de an, locul de întâlnire al pasionaților de mașini, dar și al celor care vor să vadă ce modele noi apar pe piață. La ediția din acest an, care are loc la Romexpo între 6 și 11 octombrie, producătorii chinezi ocupă un loc important.

De altfel, este greu să treci prin saloanele expoziției fără să dai peste un brand venit din China. SUV-uri, mașini electrice, hibride sau plug-in hybrid, oferta este tot mai bogată, iar prețurile încep să devină tot mai tentante pentru românii care vor o mașină nouă.

Chery a venit cu noutăți în premieră

Unul dintre cele mai mari nume prezente la SAB 2026 este Chery. Grupul chinez are o prezență importantă la Romexpo și aduce mai multe modele și branduri.

Una dintre premiere este lansarea oficială în România a mărcii de vehicule electrice și hibride iCAUR. România este prima piață europeană pentru acest brand, iar modelul prezentat în premieră europeană la București este iCAUR V27.

Tot din grupul Chery face parte și LEPAS, marcă lansată acum pe piața românească. Vedeta standului este SUV-ul plug-in hybrid LEPAS L6, prezentat în premieră națională. Mașina promite o autonomie totală de până la 1.058 km, iar prețul pornește de la 29.744 de euro, fără TVA. Alături de L6 poate fi văzut și modelul mai mare, LEPAS L8.

Chery vine la salon și cu SUV-urile din gama Tiggo, disponibile în versiuni pe benzină, full-hybrid și plug-in hybrid. Printre modelele expuse se numără Tiggo 4 HEV, Tiggo 7 HEV și Tiggo 9.

Și Jetour a ajuns la București

Un alt nume care atrage atenția este Jetour, brand înrudit cu grupul Chery. Vizitatorii pot vedea la SAB modele precum T2, Dashing, X50 și X70 Plus.

Lista producătorilor chinezi continuă cu Leapmotor, care prezintă la București modelul B10 Hybrid EV. Mașina folosește tehnologia de tip „range extender”: propulsia este electrică, iar motorul termic are rolul de a ajuta la încărcarea bateriei. Autonomia totală declarată ajunge la aproximativ 900 km.

Și marca Forthing, parte a grupului chinez Dongfeng Motor, este prezentă la Romexpo. Producătorul promovează mai multe modele hibride și plug-in hybrid, printre care Forthing 4 PHEV, dar și modele din familia U-Tour și SUV-uri.

BYD și MG, deja cunoscute românilor

Chinezii nu mai sunt însă o apariție exotică pe piața auto din România. BYD și MG au deja o prezență bine conturată și au venit la SAB cu game consistente.

BYD ocupă un stand de aproximativ 902 mp și expune o mare parte din modelele disponibile în România. Compania pune accent și pe ofertele pentru modelele plug-in hybrid. Printre mașinile care pot fi văzute la salon se numără Sealion 5 DM-i, cu prețuri de la 24.990 de euro, și Seal 6 DM-i, de la 30.490 de euro.

Gama BYD s-a mărit considerabil în ultima perioadă. Un exemplu este Dolphin G DM-i, model lansat în România în această vară, care are o autonomie totală declarată de peste 1.000 km.

Nici MG nu lipsește de la SAB. Brandul, britanic la origini, este astăzi deținut integral de gigantul auto chinez SAIC Motor. La Romexpo pot fi admirate modele precum MG3, MG4 Urban, varianta electrică de oraș, ZS HEV și HS HEV, dar și modelul de dimensiuni mari MG S9.

Iar acesta este doar începutul. Pentru vizitatorii Salonului Auto București, ediția 2026 oferă o imagine destul de clară asupra direcției în care merge piața: mașinile chinezești nu mai sunt o curiozitate, ci au devenit o concurență serioasă pentru mărcile europene.