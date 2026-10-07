Simona Halep și Dorin Mateiu, în presa din Spania: „E cu 24 de ani mai în vârstă ca ea”

Relația dintre Simona Halep și Dorin Mateiu a ajuns și în atenția presei internaționale. Jurnaliștii spanioli au scris despre noua etapă din viața fostei campioane de tenis și au remarcat inclusiv diferența de vârstă dintre cei doi. În același timp, declarațiile Simonei despre dorința de a trăi mai discret și de a-și întemeia o familie au atras atenția publicației Marca.

Relația dintre Simona Halep și Dorin Mateiu a ajuns și în atenția presei internaționale. Foto: colaj

Viața personală a Simonei Halep continuă să stârnească interes, chiar și după retragerea fostei lideri mondiale din tenisul profesionist. De această dată, povestea a trecut granițele României, iar presa sportivă din Spania a dedicat un material schimbărilor care au avut loc în viața campioanei.

Publicația Marca a pornit de la un interviu în care Simona Halep vorbește deschis despre perioada pe care o traversează, despre libertate și despre dorința de a nu mai trăi sub presiunea permanentă a opiniei publice.

Presa spaniolă, interesată de noua viață a Simonei Halep

Jurnaliștii de la Marca au readus în atenție numele Simonei Halep într-un moment în care fosta sportivă încearcă să se bucure de o viață mai puțin expusă.

În materialul publicat în Spania este menționată și relația cu omul de afaceri Dorin Mateiu. Jurnaliștii au remarcat diferența de vârstă de 24 de ani dintre cei doi, unul dintre aspectele care au atras atenția în presa internațională.

Dincolo de relația sa, articolul pune accent pe schimbarea de perspectivă a Simonei Halep. După ani în care cariera, rezultatele și viața privată au fost permanent urmărite, fosta campioană transmite că își dorește să își recâștige controlul asupra propriei vieți.

Simona Halep: „A venit momentul să-mi aparțin mie”

În interviul care a atras atenția presei spaniole, Simona Halep vorbește despre dorința de a se elibera de presiunea generată de expunerea publică.

Fosta lideră mondială recunoaște că, timp de ani întregi, viața sa a fost analizată din toate unghiurile și că acum își dorește să poată lua decizii fără să fie permanent judecată.

„Timp de mulți ani am aparținut tuturor, iar acum a venit momentul să-mi aparțin mie. Vreau să-mi întemeiez o familie așa cum îmi doresc și să trăiesc liber, fără judecăți constante, mai ales pentru că au apărut nenumărate articole și opinii despre mine și încă apar”, a declarat Simona Halep.

Mesajul transmis de Simona este cu atât mai important cu cât vine după o perioadă extrem de complicată, atât profesional, cât și personal.

Simona Halep a încheiat capitolul tenisului profesionist

Presa spaniolă a amintit și momentele dificile care au marcat ultimii ani ai carierei sportive a Simonei Halep.

După controlul efectuat în urma participării la US Open 2022, românca a fost suspendată inițial pentru patru ani, după ce a fost depistată pozitiv la roxadustat.

Ulterior, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus sancțiunea la nouă luni, după ce a fost luată în calcul explicația potrivit căreia substanța provenea dintr-un supliment contaminat.

Simona Halep a revenit pe teren după 568 de zile, însă nu a mai reușit să atingă nivelul care o transformase într-una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din lume.

În cele din urmă, fosta lideră WTA a decis să se retragă din tenisul profesionist.

Ce își dorește acum fosta campioană

După retragerea din sport, Simona Halep pare să fi intrat într-o etapă complet diferită a vieții sale.

Departe de turnee și de presiunea rezultatelor, sportiva își dorește să se concentreze asupra planurilor personale. Printre acestea se află și întemeierea unei familii.

În același timp, Simona a transmis că ar prefera ca viața sa privată să nu mai fie tratată ca un subiect de interes public.

„Mi-aș dori foarte mult să nu mai fiu un obiect de consum public, să-mi permit să-mi trăiesc propria viață și să-i fac pe oameni să înțeleagă că sportiva Simona Halep și-a încheiat parcursul în sport”, a transmis fosta lideră mondială.

Este, practic, o delimitare între imaginea campioanei de tenis și femeia care își dorește acum o viață normală, departe de luminile reflectoarelor.

Relația cu Dorin Mateiu, analizată de presa din Spania

Relația dintre Simona Halep și Dorin Mateiu a devenit unul dintre subiectele urmărite de presa mondenă din România, iar acum povestea a ajuns și în presa spaniolă.

Diferența de vârstă dintre cei doi a fost unul dintre elementele menționate în materialul publicat de Marca. Omul de afaceri este cu 24 de ani mai în vârstă decât Simona Halep.

Pentru fosta campioană, însă, mesajul transmis în interviu pare să fie mai important decât atenția acordată vieții sale sentimentale: își dorește libertatea de a lua propriile decizii și de a-și construi viitorul în funcție de ceea ce își dorește, nu de așteptările publicului.

Simona Halep a rupt colaborarea cu AnimaWings

Un alt subiect menționat în contextul noii perioade din viața Simonei Halep este decizia acesteia de a renunța la colaborarea de imagine cu AnimaWings.

Fosta campioană a explicat că a ales să rezilieze contractul și a transmis că situația creată este una neplăcută, în special pentru pasagerii afectați.

„Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings. Este o situație neplăcută pentru toate părțile implicate și, mai ales, îmi pare rău pentru pasagerii care trec acum prin această situație.

Cred că prioritatea companiei trebuie să fie găsirea cât mai rapidă a unor soluții pentru oamenii afectați și oferirea unor explicații clare” a spus Halep.

Decizia arată că Simona continuă să fie atentă la imaginea pe care o asociază cu numele său, chiar și după retragerea din tenis.

Un nou început pentru Simona Halep

La câțiva ani după ce ocupa prima poziție în clasamentul mondial, Simona Halep se află acum într-un punct complet diferit al vieții.

Nu mai există turnee, trofee sau presiunea fiecărui meci. În locul acestora apar planurile personale, dorința de liniște și perspectiva unei vieți în care deciziile să îi aparțină în totalitate.

Relația cu Dorin Mateiu este, inevitabil, urmărită de public, însă declarațiile Simonei Halep arată că aceasta își dorește ca atenția să se mute de la statutul de vedetă la omul din spatele imaginii publice.

Presa din Spania a remarcat tocmai această schimbare: Simona Halep încearcă să lase în urmă perioada în care fiecare pas al său era analizat și să își construiască un viitor după propriile reguli.