Simona Halep ia măsuri: „Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings”

Simona Halep a decis să încheie colaborarea cu AnimaWings, la doar câteva luni după ce devenise imaginea companiei aeriene. Ea a postat un anunț pe Instagram, în care a explicat inclusiv faptul că nu a avut niciun câștig material de pe urma asocierii.

Simona Halep, la semnarea parteneriatului cu AnimaWings Foto: Animawings

„În ultimele zile am aflat, la rândul meu, din informațiile apărute în spațiul public despre situația prin care trece AnimaWings. Am așteptat înainte de a avea o poziție publică pentru a înțelege cât mai bine situația și pentru a avea toate clarificările necesare, inclusiv din punct de vedere juridic. Nu mi-am dorit să fac declarații înainte de a ști exact care este situația și care sunt pașii pe care îi pot face. Și eu am fost luată prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat. Am intrat în acest parteneriat cu bună-credință, pe baza informațiilor și a contextului care mi-au fost prezentate la momentul respectiv și pentru că am crezut în potențialul acestui proiect românesc.

Nu am avut și nu am niciun rol în managementul companiei sau în deciziile sale comerciale, financiare sau operaționale. Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings. Este o situație neplăcută pentru toate părțile implicate și, mai ales, îmi pare rău pentru pasagerii care trec acum prin această situație. Cred că prioritatea companiei trebuie să fie găsirea cât mai rapidă a unor soluții pentru oamenii afectați și oferirea unor explicații clare. Pentru mine, șocul este cu atât mai mare cu cât acest parteneriat, pe care îl vedeam ca pe unul de lungă durată, ajunge să se încheie atât de brusc. Țin să precizez și faptul că până în acest moment eu nu am beneficiat din punct de vedere financiar în urma acestui parteneriat. Vreau să vă asigur că îmi aleg parteneriatele cu foarte multă grijă și nu îmi asociez numele cu branduri în care nu cred. Din păcate, uneori lucrurile se pot schimba foarte repede și în moduri pe care nu le poți anticipa, chiar și atunci când iei o decizie cu cele mai bune intenții. Regret situația în care s-a ajuns și sper ca lucrurile să fie clarificate cât mai repede!”, a transmis Simona Halep, pe Instagram.

AnimaWings a cerut intrarea în insolvență și a suspendat toate zborurile

Compania aeriană AnimaWings a anunțat joi suspendarea temporară a tuturor zborurilor, la doar o zi după ce a inițiat procedura de reorganizare judiciară. Măsura vine ca o încercare de a se proteja de creditori, de a-și restructura datoriile și de a reconfigura un plan de zbor sustenabil, în contextul unor probleme tehnice majore și al unui climat economic dificil.

Conducerea AnimaWings explică faptul că situația actuală este rezultatul unui cumul de factori. Problemele tehnice repetate ale flotei au scos aeronavele din uz, generând întârzieri și anulări în lanț. Aceste defecțiuni au afectat disponibilitatea avioanelor și au perturbat activitatea operațională, comercială și financiară.

Compania precizează că, într-un interval scurt, defecțiunile au produs „efecte succesive” asupra întregii activități, creând un blocaj operațional care a necesitat intervenție imediată.

„Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor. Prioritatea noastră în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora”, au transmis reprezentanții companiei.