 Soția lui Gheorghe Moldovan a lipsit de la înmormântarea arbitrului. Bărbatul și-a luat viața după ce femeia i-a cerut divorțul
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Soția lui Gheorghe Moldovan a lipsit de la înmormântarea arbitrului. Bărbatul și-a luat viața după ce femeia i-a cerut divorțul

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Gheorghe Moldovan a fost înmormântat joi, 1 octombrie, în satul său natal din Republica Moldova. La ceremonia funerară au venit rude, prieteni, colegi și numeroși motocicliști, care i-au adus un ultim omagiu. Soția sa, Irina Vasilca, a lipsit însă de la funeralii, potrivit imaginilor publicate în mediul online.

Soția lui Gheorghe Moldovan a lipsit de la înmormântare
Soția lui Gheorghe Moldovan a lipsit de la înmormântare Foto: Facebook

Arbitrul și antrenorul de fotbal, în vârstă de 30 de ani, a murit luni, 28 septembrie, după ce s-a împușcat cu o armă din dotare, chiar în locuința soției sale. Tragedia s-a produs într-o perioadă tensionată pentru cuplu, după ce Irina își exprimase dorința de a divorța.

La înmormântarea organizată în localitatea Țânțăreni, din raionul Telenești, au participat zeci de persoane. Printre cei prezenți s-a numărat și un grup de motocicliști, care au venit să-i cinstească memoria, cunoscută fiind pasiunea lui Gheorghe pentru motociclete.

Mesajul transmis după înmormântare

Absența soției a fost remarcată de unul dintre apropiații arbitrului, care a publicat pe TikTok imagini de la ceremonie și a făcut referire la lipsa acesteia.

Ai luptat pentru soția ta, dar într-un final nici nu a venit la ultimul tău drum”, a scris acesta în descrierea videoclipului.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Gheorghe și Irina Moldovan treceau printr-o perioadă dificilă, marcată de certuri și neînțelegeri. Bărbatul ar fi avut dificultăți în a accepta despărțirea, iar înainte de moarte a publicat un mesaj de adio pe rețelele de socializare.

„Cu tristețe vin și cu un ultim videoclip și cu cireașa de pe tort. Asta este. Sper ca acest videoclip să ajungă la cât mai mulți. Iată, a venit și momentul unde spun că din cauza soției mele, Irina Vasilcan, fost Moldovan, am ajuns la etapa unde să îmi pun capăt zilelor.

Vreau să vă spun că în tot acest timp, deja de un an de zile, lucrurile care mi s-au spus: «vreau să mori, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dacă aș putea te-aș băga la pușcărie, dacă ai muri m-aș simți mai bine». Lucrurile acestea au fost menționate foarte des.

Și eu le-am spus și părinților mei și socrilor. Iată lucrurile acestea au ajuns la limită. Eu iau decizia, am închis și m-am dus, eu mi-am făcut viața. Dar pentru că ea a spus că «fericirea mea ține de lipsa ta.

„Divorțul distruge, femeia ucide”

Dacă tu ai dispărea, dacă ai muri, eu aș fi foarte fericită». De asta, pentru că eu am iubit-o totuși, eu am ținut la fata asta, eu vreau să o fac fericită. Pentru că nu am fost în stare, cum a spus ea, ca să o fac fericită cu prezența, cu ceea ce am încercat mereu, o să o fac fericită cu lipsa mea. De asta, eu nu o să mai fiu cred că în viață. Asta este ultimul meu mesaj”, a spus Gheorghe Moldovan, în clipul postat în mediul online.

În ultimele clipe, Gheorghe Moldovan a purtat un tricou cu mesajul „Divorțul distruge, femeia ucide”.

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