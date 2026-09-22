Vânător de 74 de ani, acuzat că a ucis o femeie după ce a confundat-o cu o căprioară

O plimbare pe un câmp s-a încheiat tragic pentru o femeie în vârstă de 39 de ani, care a fost împușcată mortal de un vânător de 74 de ani. Bărbatul le-a spus autorităților că a deschis focul după ce a crezut că vede o căprioară.

Vânătoare Foto: Arhivă

Victima se afla pe un câmp din apropierea orașului Ellendale, în statul Delaware, împreună cu un bărbat și doi copii. În urma împușcăturilor, femeia a fost grav rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

Femeia a fost transportată la spital, dar nu a mai putut fi salvată

Paramedicii ajunși la fața locului au preluat victima și au transportat-o la spital. În ciuda intervenției medicilor, femeia a murit ulterior din cauza rănilor provocate de împușcare.

Potrivit anchetatorilor, vânătorul se afla într-un „ascunziș camuflat” amplasat la nivelul solului. Astfel de locuri sunt folosite de vânători pentru a rămâne cât mai greu de observat de animalele urmărite.

Bărbatul le-a declarat autorităților că, în momentul în care a tras, credea că țintește o căprioară. Glonțul a lovit însă femeia, care se afla pe câmp împreună cu însoțitorul și cei doi copii, potrivit Mediafax.

Ancheta autorităților este în desfășurare. Conform informațiilor publicate de The Guardian, la momentul producerii incidentului, vânătoarea de căprioare cu pușca nu era încă legală în stat.

Vânătorul a fost pus sub acuzare

În urma incidentului, bărbatul de 74 de ani a fost acuzat de omor involuntar. Pe lista acuzațiilor se mai află punerea în pericol din imprudență și deținerea unei arme de foc în timpul comiterii unei infracțiuni.

Poliția din Delaware a anunțat că bărbatul a fost ulterior eliberat, după ce a achitat o cauțiune în valoare de 43.000 de dolari.

În Delaware, atât omorul involuntar, cât și deținerea unei arme de foc în timpul comiterii unei infracțiuni sunt încadrate drept infracțiuni de clasa B.

Aceste fapte pot fi sancționate cu pedepse de până la 25 de ani de închisoare, conform informațiilor prezentate în cazul anchetat.

Investigația continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia. Autoritățile urmează să clarifice circumstanțele în care femeia a fost confundată cu o căprioară și a ajuns să fie împușcată mortal.