O tânără a primit o alocație de peste 1.000 euro, dar nu o poate păstra. Greșeala făcută de autorități: „Trăiesc la limită”

Pentru Marlene T, o tânără de 26 de ani din districtul Krems, ultimele luni au devenit un coșmar birocratic. Fiscul austriac îi cere să restituie 10.050,20 euro, sumă pe care instituția recunoaște că i-a virat-o din greșeală sub forma alocației familiale.

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Cum a ajuns tânăra în această situație

Pentru Marlene, care trăiește din ajutor de șomaj și sprijin social - aproximativ 1.300 de euro pe lună, din care 520 merg doar pe chirie - cererea este imposibil de acoperit.

„Sunt în pragul colapsului financiar și al epuizării. Nu am de unde să plătesc. Trăiesc la limita subzistenței”, spune ea pentru publicația Heute.

Tânăra povestește că, din 2015, primea alocația familială majorată, pe baza unei evaluări medicale care îi stabilea un grad de dizabilitate de 50%. Conform procedurilor, situația ei era verificată periodic pentru a confirma eligibilitatea.

Deși avea probleme de sănătate, Marlene a vrut să încerce să revină pe piața muncii. În septembrie 2024 a început o perioadă de probă într-un job cu jumătate de normă în vânzări, însă contractul s-a încheiat în decembrie 2025, din cauza reducerilor de costuri ale angajatorului.

În 2025, a fost supusă unei noi evaluări medicale.

„Am primit un document care spunea că sunt aptă de muncă, deci considerată auto-susținută. În același timp, am primit și o confirmare de la fisc că voi continua să primesc alocația majorată până în 2028”, a declarat ea. Marlene a considerat că are toate motivele să se bazeze pe această decizie oficială. „Ce cetățean ar pune la îndoială un document emis de autoritatea fiscală?”, întreabă ea. Banii i-au acoperit chiria, medicamentele, hrana și alte cheltuieli de bază.

Șocul primit din partea autorităților

În august 2026, prin platforma FinanzOnline, Marlene a primit notificarea care i-a schimbat viața: trebuia să returneze întreaga sumă, într-o singură tranșă. Autoritățile susțin că, din septembrie 2024, ea nu mai îndeplinea condițiile pentru alocația majorată.

„Sunt o persoană cu dizabilitate și acum trebuie să plătesc peste 10.000 de euro din cauza unei greșeli făcute de fisc”, a spus tânăra, vizibil afectată.

Ministerul de Finanțe precizează că, în martie 2025, Serviciul Ministerului Social a solicitat o nouă evaluare medicală. Aceasta a arătat că, începând din septembrie 2024, Marlene nu mai îndeplinea criteriile pentru acordarea alocației familiale majorate. Cu toate acestea, plățile au continuat luni întregi. „Din păcate, autoritatea fiscală nu a oprit ulterior plata alocației majorate”, a transmis instituția statului.

Eroarea a fost descoperită abia în mai 2026, în cadrul unui control intern, iar instituția a corectat retroactiv situația. Conform Ministerului de Finanțe, această corecție a declanșat automat procedura legală de recuperare a banilor.

Ministerul Finanțelor a transmis publicației Heute că ordinul de rambursare „nu este încă definitiv din punct de vedere juridic”, deoarece stabilirea faptelor - în special dacă Marlene a fost sau nu aptă de muncă din septembrie 2024 - depinde de o nouă expertiză medicală. Aceasta a fost solicitată după ce tânăra a depus contestație.