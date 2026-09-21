 Un italian a moștenit peste un milion de euro, dar nu poate folosi niciun ban. Care este motivul
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Un italian a moștenit peste un milion de euro, dar nu poate folosi niciun ban. Care este motivul

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Un bărbat din Italia a descoperit, după moartea unchiului său, o avere impresionantă ascunsă într-un seif bancar: teancuri de bancnote vechi, în valoare de peste 1,5 miliarde de lire italiene.

Un italian a moștenit peste un milion de euro
Un italian a moștenit peste un milion de euro Foto: Shutterstock

Raportată la cursul oficial, suma depășește 1,1 milioane de euro. Bucuria moștenirii s-a transformat însă rapid într-un coșmar birocratic.  

O avere ce nu poate fi accesată

Stefano, originar din Vicenza și stabilit în Cuneo, a găsit bancnotele păstrate impecabil, semn că unchiul său le protejase cu grijă. Funcționarii bancari i-au explicat însă că banii nu mai au nicio valoare.

Lira italiană a fost retrasă din circulație odată cu trecerea la euro, iar perioada legală de preschimbare a expirat în 2012.

Potrivit Il Messaggero, bătrânul nu a convertit suma la timp, fie din neîncredere în sistemul bancar, fie din neglijență. Nepotul a sperat că preschimbarea ar putea fi făcută retroactiv, considerând că este doar o formalitate administrativă.

Stefano s-a adresat Băncii Centrale a Italiei pentru a solicita schimbarea bancnotelor în euro. Răspunsul a fost categoric: termenul limită pentru preschimbarea lirelor italiene a fost 28 februarie 2012, iar instituția nu mai are baza juridică necesară pentru a procesa astfel de cereri.

Conversia nu mai este permisă

Regulile actuale permit conversia doar în situații excepționale, stabilite prin hotărâri judecătorești anterioare. Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să dovedească, cu documente oficiale, că a depus o cerere de preschimbare într-o fereastră extrem de restrânsă: între 6 decembrie 2011 și 28 februarie 2012. În plus, dreptul de conversie trebuie să fi fost menținut activ prin acte formale care să întrerupă prescripția.

În cazul lui Stefano, aceste condiții sunt imposibil de îndeplinit. Bancnotele au fost descoperite abia recent, în timpul procedurilor succesorale, la mai bine de un deceniu după expirarea termenului legal. Fără o cerere depusă în intervalul 2011–2012, Banca Centrală respinge automat orice solicitare. Astfel, o avere reală s-a transformat într-o colecție de bancnote fără valoare, iar moștenitorul nu se poate atinge de niciun cent.

Moștenitorul caută soluții legale

În ciuda situației aparent fără ieșire, Stefano nu renunță. A cerut sprijinul unei asociații specializate pentru a analiza eventuale demersuri juridice care ar putea, în mod excepțional, să permită preschimbarea bancnotelor. Deocamdată, șansele sunt minime, dar bărbatul speră că există o cale legală prin care să recupereze măcar o parte din moștenire.

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