Încep lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie

De astăzi au început lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova, grav avariat în urma exploziei de anul trecut. Echipele montează stâlpi temporari de susținere, după evaluarea celor 270 de apartamente, iar familiile evacuate primesc în continuare ajutor pentru chirie.

Încep lucrările la blocul afectat de explozia din Rahova Foto: click

Primăria Municipiului București a anunțat finalizarea verificărilor în toate locuințele din vecinătate, intervenția urmând să stabilizeze structura afectată pe parcursul următoarelor două luni.

Montarea stâlpilor de susținere

Constructorul și-a reluat organizarea de șantier, trecând la execuția lucrărilor propriu-zise prin instalarea unor stâlpi temporari de susținere exclusiv pe scara direct afectată. Măsura vine după o amplă procedură tehnică de verificare a întregului ansamblu de locuințe din jur:

„Luni începem să punem în siguranță blocul din Rahova! Așa cum am promis, am încheiat la termen toate etapele pe care am fost obligați să le parcurgem. Până pe 9 septembrie am terminat de evaluat toate cele 270 de apartamente din cinci scări vecine cu cea afectată de explozie”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului București.

Conform estimărilor transmise de primarul general, lucrările de consolidare și asigurare a structurii ar urma să dureze aproximativ două luni.

Bilanțul tragic al exploziei de gaze din toamna anului 2025

Intervenția constructorilor vine pe fondul uneia dintre cele mai grave tragedii petrecute în Capitală. Deflagrația s-a produs pe data de 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje situat în sectorul 5, fiind provocată de o acumulare masivă de gaze generată de o scurgere pe rețea.

Suflul puternic a lovit violent etajele 5 și 6, prăbușind o porțiune importantă dintr-un perete exterior al clădirii. Bilanțul evenimentului a fost dramatic: 20 de oameni au fost răniți, iar trei persoane și-au pierdut viața. Printre victimele decedate s-a numărat și o tânără de 24 de ani, găsită de echipele de intervenție la câteva ore după explozie

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