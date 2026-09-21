Avertizări de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Ce recomandări are IGSU pentru cetățeni

Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de avertizări de vânt puternic în mai multe regiuni din țară. Pentru protecția cetățenilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență România a oferit și câteva recomandări.

Avertizări de vânt puternic în țară Foto: arhivă

Zonele afectate de vântul puternic

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de vânt puternic valabile până în această seară, la ora 21:00, fenomenele urmând să afecteze Oltenia, sud‑vestul și nord‑estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și zonele montane din Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atrage atenția că intensificările de vânt pot provoca incidente, motiv pentru care populația este îndemnată să respecte recomandările transmise.

În perioada următoare, temperaturile vor coborî sub cele normale pentru perioadă. Mai mult decât atât, la altitudini mari din zona montană există o probabilitate ridicată de precipitații mixte, iar rafalele de vânt vor avea o viteză de peste 70-80 km/h.

Răcirea vremii se va înregistra treptat, iar temperaturile vor fi deosebit de reci, mai ales la mijlocul săptămânii următoare.

Recomandările IGSU

Autoritățile sfătuiesc oamenii să evite deplasarea prin zone unde se află arbori, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care pot fi destabilizate de rafale. Activitățile în aer liber ar trebui amânate, mai ales cele desfășurate la înălțime sau în spații deschise, unde vântul puternic poate crea situații periculoase.

De asemenea, locuințele trebuie securizate: ferestrele închise corespunzător, iar obiectele din curți și balcoane bine fixate, pentru a preveni desprinderea lor.

IGSU reamintește că informarea corectă este esențială în perioadele cu fenomene meteo severe. Platforma Fiipregatit.ro și aplicația DSU oferă ghiduri utile despre modul de acțiune înainte, în timpul și după producerea unei situații de urgență. Pentru actualizări privind evoluția vremii, ANM pune la dispoziție informații în timp real pe site‑ul oficial meteoromania.ro.

Vremea se schimbă radical și în București

Potrivit meteorologilor, ne vom putea aștepta la cer variabil pe timpul zilei și chiar și nori pe parcursul nopții. Tot pe timpul nopții sunt prognozate și averse slabe, iar cantitățile de apă vor fi de 1-3 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, dar este posibil să existe intensificări după-amiaza și seara. În aceste momente ale zilei, vântul poate ajunge la 30-40 de kilometri pe oră. În același timp, temperaturile vor scădea semnificativ în București, iar, potrivit ANM, maximele nu vor mai trece de pragul de 18-20 de grade.