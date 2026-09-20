 Poftiți pe insula de pe Lacul Morii, plaja urbană a Capitalei. Autoritățile au transformat-o în centrul sporturilor nautice
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Poftiți pe insula de pe Lacul Morii, plaja urbană a Capitalei. Autoritățile au transformat-o în centrul sporturilor nautice

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În acest sfârșit de săptămână, cu ocazia „Zilelor Bucureștiului”, a fost inaugurat cel mai nou centru de distracții din București, realizat pe insula de pe Lacul Morii. Cu o săptămână înainte ca locuitorii Capitalei să-i treacă pragul, investiția a fost arătată însă, într-o vizionare specială, premierului Ilie Bolojan. Reporterul Click! a fost și el duminică să vadă ceea ce deja este denumit cel mai mare centru nautic din București.

Insula Lacul Morii a fost luată cu asalt ded bucureșteni
Bucureștenii au venit în număr mare să vadă noua față a insulei de pe Lacul Morii Foto: Adrian Popescu

Insula de pe Lacul Morii a cucerit bucureștenii 

Printre bucureștenii curioși să vadă noua insulă de pe Lacul Morii s-a aflat la sfârșitul săptămânii și reporterul Click! Pe malurile lacului transformate într-o faleză în toată regula, alături de sute de oameni ne-am încolonat spre lac. Copii pe trotinete, adolescenți pe biciclete, bătrâni care încercau să își aducă aminte de vechea insulă sau tineri curioși cum arată noua investiție, toți au urmat același drum, pregătiți de distracție.

Pescarii au luat deja în stăpânire malurile insulei de pe Lacul Morii
Familii întregi s-au așezat la pescuit pe malurile insulei Foto: Adrian Popescu

Copii pe trotinete, adolescenți pe biciclete, bătrâni care încercau să își aducă aminte de vechea insulă sau tineri curioși cum arată noua investiție, toți au urmat același drum, pregătiți de distracție. Lucrările nu par încă gata, accesul este mascat de mashuri, plantele sunt la stadiul de crengi, aleile par nefinisate.

Asta nu a oprit bucureștenii care au trecut „pragul” insulei să se bucure de tot și toate. Unii au profitat de faptul că pescuitul este liber și s-au apucat să ofere lecții de prins pește întregii familii, alții s-au tolănit pur și simplu la soare încercând să profite de vremea frumoasă.

„Așa se pune momeala”, „undița nu o arunci așa tare pe spate că scoți ochii oamenilor”, „uite acolo a mișcat, scoate repede” sunt îndemnurile auzite de peste tot pe malurile insulei. 

Familii întregi s-au așezat pe treptele aleilor, făcute special să ajungă la malul apei a oferi o privire liniștită a lacului. De peste tot nu se auzea decât larmă de distracție și voie bună. Cât de puțin îi trebuie omului să se simtă bine. 

Dușurile au avut succes la copii
Mulți copii au plecat uzi leoarcă de pe insulă dar nimic nu i-a oprit din distracție Foto: Adrian Popescu

Ce distracții mai sunt pe insulă

În apropierea insulei a fost instalată o fântână arteziană al cărei jet de apă se ridică la 20 de metri și poate fi văzut de pe întreaga promenadă. Zona de acțiune a jetului este delimitată cu geamanduri, iar apropierea sau pătrunderea ambarcațiunilor în această zonă este interzisă. În apă, lângă insulă au fost amenajate trei zone cu vegetație, drept „case” pentru păsări.  

Pe uscat există și o instalație care eliberează vapori de apă, amenajată ca spațiu pentru joacă și răcorire. În momentul vizitei redactorului Click|!, majoritatea copiilor, nemulțumiți că atelierele din program își închiseseră porțile, se adunaseră să se bată cu apă. Parcul mai cuprinde două locuri de joacă, două pavilioane pentru diferite activități, o piațetă pentru evenimente, spații de odihnă, cișmele și puncte pentru observarea păsărilor. Acestea din urmă, din motive neștiute erau înconjurate cu garduri și nimeni nu avea voie să le folosească, deși mulți oftau după imagini instagramabile luate de sus.

Pontoanele de pe insula din Lacul Morii
Insula din Lacul Morii a devenit un adevărat port care așteaptă ambarcațiunile Foto: Adrian Popescu

Haos în folosirea ambarcațiunilor

 Oficial este cel mai centru nautic din București, cu cinci pontoane, dintre care unul, potrivit proiectanților este destinat exclusiv operării unui viitor serviciu de taxi pe apă, scriu jurnaliștii de la g4media.ro. Deocamdată nu se închiriază ambarcațiuni și le pot folosi doar cei care își aduc bărci, caiace sau canoe de acasă. 

Reprezentanții cluburilor de yachting din București au profitat și au venit cu mai multe ambarcațiuni cu vele, pentru a compensa că Lacul Herăstrău, vechiul loc de antrenament, este acum doar o băltoacă.

Mulți oameni care folosesc ambarcațiuni nu poartă echipament de protecție
Deocamdată nu se pot plimba pe lac decât bucureștenii care au prorpiile ambarcațiuni. Foto: pmb.ro Foto: pmb.ro

„Am încheiat un protocol cu primăria și o să ne efectuăm antrenamentele aici. Oricine se înscrie la un club de yachting poate participa la plimbări pe lac, altfel este periculos. Deja vedem foarte mulți oameni care se plimbă cu copiii pe apă, folosind propriile ambarcațiuni dar fără veste de salvare, ceea ce este pur și simplu inconștiență. Scrie peste tot asta dar văd că lumea nu ia în seamă”, ne-a declarat președintele Federației Române de Yachting, Radu Niculăiță. 

Arteziana din fața insulei de pe Lacul Morii
Un jet de apă de 20 de metri a captat atenția vizitatorilor insulei Foto: Adrian Popescu

Ce trebuie să știți despre refacerea insulei

 Abandonată de la Revoluție, limba de Pământ care „mușcă” din cel mai mare lac al Capitalei a fost reabilitată cu aproape 12 milioane de euro. Lucrările au fost gestionate de primăria sectorului 6 și începute pe vremea în care edil-șef al acestei zone era Ciprian Ciucu. Insula se întinde pe o suprafață de 3,4 hectare, dintre care 2,3 hectare sunt ocupate de spații verzi.

„Au fost plantați 400 de arbori și mii de plante alese pentru a se adapta condițiilor ecosistemului local” au declarat autoritățile sectorului 6. Proiectul care a stat la baza refacerii insulei a fost ales în urma unui concurs internațional de soluții organizat de Primăria Sectorului 6 împreună cu Ordinul Arhitecților din România în 2022.

„Am vrut să fie ceva special, la fel ca locul în care suntem. Am vrut să rămână cât mai natural posibil, să avem cât mai puțin beton. Asfalt, de fapt, nu avem deloc”, a anunțat viceprimarul Paul Moldovan, primarul interimar al acestei zone administrative.

Ciucu anunță că malurile de la Lacul Morii devin parc

Ciprian Ciucu a anunțat ce urmează pentru zona Lacului Morii.„După ce am refăcut digul, după ce am refăcut Insula, urmează să facem acolo și un mare parc liniar de 2 kilometri. Aveți acces la apa, activități nautice, mai multă umbră, vegetația va crește, se poate face plajă se pot face evenimente publice de mici dimensiuni. Sper să vă placă! Ṣi să o păstrați", a fost mesajul către bucureșteni al lui Ciprian Ciucu. Proiectul va continua cu un parc liniar de aproximativ doi kilometri, în spatele digului, între insulă și Parcul Crângași.

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