 Ce facultate merită aleasă în era inteligenței artificiale. Programatorii nu mai au locul de muncă garantat
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Ce facultate merită aleasă în era inteligenței artificiale. Programatorii nu mai au locul de muncă garantat

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În trecut, tinerii care își doreau să meargă la o facultate care să le asigure un loc de muncă și un salariu impresionant se orientau către informatică, programare sau tehnologie. Cu toate acestea, dezvoltarea tot mai rapidă a inteligenței artificiale schimbă prioritățile studenților și natura pieței muncii.

Piața muncii s-a schimbat în ultimii ani
Piața muncii s-a schimbat în ultimii ani Foto: IStock

În ziua de astăzi, o diplomă în informatică nu mai reprezintă garanția unui loc de muncă bine plătit, așa cum o făcea chiar și cu numai câțiva ani în urmă. Într-o analiză publicată de către Ziarul Financiar, care citează date și o analiză din Statele Unite, se arată faptul că rata șomajului printre absolvenții de informatică a ajuns la 6,1%.

În același timp, pentru absolvenții de inginerie informatică, rata șomajului este de 7,5%. Desigur, aceste date sunt din Statele Unite, dar tot pot sugera care va fi tendința generală și în alte țări.

Inteligența Artificială schimbă profund domeniile tehnologice

Un factor important care contribuie la schimbările din domeniul tehnologiei este dezvoltarea Inteligenței Artificiale. Această tehnologie deja poate prelua o bună parte dintre sarcinile repetitive ale angajaților, lucru care obligă companiile să prioritizeze alte competențe în rândul angajaților pe care îi caută.

În același timp, tot mai mulți tineri au ales, în ultimii ani, să se îndrepte către domeniile tehnologice. Acest lucru a crescut competiția pentru locurile de muncă și, inevitabil, a crescut și rata șomajului.

Care sunt domeniile care pot câștiga teren

Piața muncii este, la momentul actual, una dificilă. Cu toate acestea, există și unele domenii care pot câștiga teren, în viitor. Iar, în mod surprinzător, aceste facultăți nu au legătură directă cu tehnologia.

Matematica, de exemplu, este un astfel de domeniu. Studiile de matematică dezvoltă gândirea logică, analitică și capacitatea de a rezolva probleme. Filosofia și antropologia sunt alte domenii către care studenții ce își doresc să găsească mai ușor un loc de muncă se pot îndrepta.

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