Ce se întâmplă în organism dacă renunți la cofeină. Schimbările apar chiar din primele zile

Cofeina se regăseşte în cafea, ceai, băuturi răcoritoare, ciocolată şi chiar în unele medicamente pentru răceală şi este considerată cel mai consumat compus psihotrop din lume. Uite ce se întâmplă în organism dacă reduci sau elimini cofeina!

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Pentru majoritatea adulţilor, un consum de până la 400 de miligrame de cofeină pe zi este considerat sigur. Totuşi, sensibilitatea diferă de la o persoană la alta, iar unii oameni pot resimţi efecte neplăcute chiar şi la cantităţi mai mici. Tremurăturile, greaţa, durerile de cap, palpitaţiile, iritabilitatea, neliniştea şi dificultăţile de adormire se numără printre reacţiile care pot apărea în cazul unui consum prea mare sau al unei sensibilităţi crescute la cofeină. În situaţii extreme, dozele foarte mari pot fi periculoase. Iată câteva dintre schimbările care pot apărea.

Creierul şi somnul

Primele zile fără cofeină pot fi mai dificile. Durerile de cap, oboseala şi somnolenţa sunt printre cele mai frecvente simptome ale sevrajului de cofeină. Acestea apar deoarece organismul se adaptează la consumul regulat. Pe termen mai lung, reducerea consumului de cofeină poate avea efecte benefice asupra somnului, iar acest lucru poate avea efecte asupra stării de spirit, deoarece privarea de somn poate accentua anxietatea şi alte tulburări de dispoziţie.

Inimă şi tensiune arterială

Renunţarea la cofeină poate duce, în cazul anumitor persoane, la scăderea tensiunii arteriale şi a ritmului cardiac. Motivul este că organismul se adaptează în timp la consumul regulat de cofeină. La persoanele care beau cafea sau alte băuturi cu cofeină în mod constant, efectele stimulatoare asupra sistemului nervos şi cardiovascular pot deveni mai puţin evidente. Reducerea consumului poate fi benefică şi pentru persoanele care se confruntă cu arsuri la stomac sau indigestie, deoarece cofeina poate contribui la apariţia sau agravarea acestor simptome.

Zâmbet mai strălucitor

Renunţarea la cafea şi ceai poate contribui la menţinerea unui aspect mai alb al dinţilor. Nu cofeina este însă principala responsabilă pentru petele dentare, ci anumiţi compuşi din aceste băuturi, printre care taninurile. În plus, unele dovezi sugerează că băuturile cu cofeină pot reduce temporar producţia de salivă. Saliva joacă un rol important în protejarea dinţilor, neutralizând acizii şi contribuind la îndepărtarea resturilor alimentare.

Efect diuretic

Cofeina are un uşor efect diuretic, ceea ce înseamnă că poate creşte producţia de urină. De asemenea, poate irita vezica urinară şi poate accentua senzaţia de nevoie de a urina. Efectele nu se opresc însă aici. Cofeina stimulează şi musculatura netedă a intestinului, în special la nivelul colonului, ceea ce poate accelera tranzitul intestinal şi poate declanşa nevoia de a merge la toaletă, conform sciencealert.com.