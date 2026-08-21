Ce se întâmplă cu rinichii tăi atunci când bei cafea în fiecare zi?

Rinichii filtrează sângele, elimină reziduurile și excesul de apă și contribuie la menținerea echilibrului mineralelor din organism. Tocmai de aceea, ceea ce bei și ceea ce mănânci poate influența sănătatea lor. Vestea bună este că, pentru majoritatea persoanelor sănătoase, un consum moderat de cafea nu pare să dăuneze rinichilor și ar putea chiar să ofere anumite beneficii.

Unele cercetări au asociat consumul regulat de cafea cu un risc mai mic de boală cronică de rinichi. Persoanele care beau două sau mai multe cești pe zi par să aibă un risc mai redus de a dezvolta astfel de probleme.

Cafeaua conține antioxidanți care susțin funcționarea organismului. Foto: Shutterstock.

Explicația nu ține doar de cofeină. Cafeaua conține numeroși compuși naturali cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, printre care polifenoli și acizi clorogenici. Aceștia pot contribui la reducerea stresului oxidativ și a inflamației, procese care pot afecta în timp vasele de sânge și rinichii.

Acesta este și motivul pentru care cafeaua decofeinizată ar putea păstra o parte dintre aceste beneficii.

Ce riscuri de boală scad?

Dacă bei cafea regulat, este posibil să ai și un risc mai mic de a dezvolta calculi renali.

Unul dintre motive este că băuturile contribuie la volumul total de lichide consumate într-o zi. Cu cât produci mai multă urină, cu atât mineralele care pot forma cristale sunt mai diluate și au șanse mai mici să se acumuleze.

Cofeina poate crește ușor cantitatea de urină produsă, ceea ce ar putea avea un efect suplimentar de protecție. Totuși, cafeaua nu trebuie să înlocuiască apa. Pentru prevenirea pietrelor la rinichi, hidratarea suficientă rămâne una dintre cele mai importante măsuri.

Atenție la tensiunea mare!

Cafeaua nu este însă potrivită în orice cantitate și pentru orice persoană. Cofeina poate determina o creștere temporară a tensiunii arteriale. Dacă ai deja hipertensiune, acest efect poate deveni important, deoarece tensiunea arterială ridicată este unul dintre factorii care pot deteriora în timp vasele mici de sânge din rinichi.

Se poate crea astfel un cerc vicios: tensiunea arterială crescută afectează rinichii, iar rinichii care nu mai funcționează corespunzător pot contribui la creșterea și mai mare a tensiunii.

Dacă ai hipertensiune necontrolată sau valori aflate frecvent la limita superioară, este bine să fii atent la cantitatea de cafea consumată și să observi cum reacționează tensiunea ta după cofeină.

Ce să nu pui în cafea

Cafeaua simplă și băuturile dulci pe bază de cafea sunt două lucruri foarte diferite din punct de vedere nutrițional.

Dacă adaugi frecvent cantități mari de zahăr, siropuri, frișcă sau creme bogate în grăsimi saturate, o băutură aparent banală poate deveni o sursă importantă de calorii, zahăr și grăsimi.

În timp, excesul de zahăr poate favoriza creșterea în greutate, diabetul și bolile cardiovasculare, afecțiuni care cresc și riscul de boală renală.

Dacă îți place cafeaua dulce, poți încerca să reduci treptat cantitatea de zahăr. Poți alege și lapte cu un conținut redus de grăsime în locul produselor foarte grase pentru cafea.

Încearcă un sortiment fără multe adaosuri

Dacă simți că ai nevoie de mult zahăr sau lapte pentru a suporta gustul cafelei, este posibil ca problema să fie chiar tipul de cafea ales. Poți încerca o cafea cu alt grad de prăjire, o altă origine sau o altă metodă de preparare. Unele sortimente sunt mai puțin amare și pot fi băute mai ușor fără zahăr sau creme.

Astfel, te poți bucura de cafea cu mai puține adaosuri care, consumate frecvent, pot afecta sănătatea metabolică și cardiovasculară.

Cantitatea de cafea contează

Pentru majoritatea adulților sănătoși, un consum de până la aproximativ 400 mg de cofeină pe zi este considerat în general limita maximă acceptabilă. Cantitatea poate corespunde aproximativ la trei-patru cești de cafea, dar nivelul de cofeină diferă mult în funcție de sortiment, cantitate și modul de preparare.

Dacă ai o boală renală, situația poate fi diferită. Cafeaua conține și potasiu, iar mai multe cești consumate zilnic pot contribui semnificativ la aportul total. Dacă medicul ți-a recomandat să limitezi potasiul sau ai valori crescute ale acestuia în sânge, cantitatea de cafea poate necesita ajustări.

Așadar, este cafeaua bună sau rea pentru rinichi?

Pentru majoritatea persoanelor, consumul moderat de cafea nu pare să dăuneze rinichilor.

Problemele pot apărea atunci când bei foarte multă cafea, când ești sensibil la cofeină, ai hipertensiune sau o boală renală deja diagnosticată. La fel de important este și modul în care îți bei cafeaua: o cafea simplă este foarte diferită de una încărcată cu zahăr, siropuri și creme grase.

Dacă ești sănătos, cafeaua poate face parte din rutina ta zilnică, atât timp cât o consumi cu moderație. Dacă ai hipertensiune, valori crescute ale potasiului sau o afecțiune renală, este indicat să discuți cu medicul despre cantitatea potrivită pentru tine.

Sursa: Yahoo