Când să mergi la medic dacă ai balonare, dureri abdominale și gaze

Balonarea ocazională nu este ceva neobișnuit și eructațiile, adică eliminarea aerului pe gură, sunt normale, mai ales după masă. La fel și eliminarea gazelor intestinale: aerul care intră în organism trebuie să iasă. Majoritatea oamenilor elimină gaze de aproximativ 15–21 de ori pe zi.

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Lucrurile se schimbă însă atunci când balonarea, eructațiile și gazele intestinale devin o prezență constantă în viața ta. Când gazele nu circulă prin intestine așa cum ar trebui, poți ajunge să ai dureri abdominale severe.

Nu trebuie să trăiești cu un disconfort cronic. Primul pas pentru a rezolva aceste probleme este să afli ce le provoacă.

Iată câteva dintre cauzele pentru care poți avea gaze în exces, balonare și dureri, precum și semnele care îți arată că este timpul să mergi la medic.

Reacția la alimente

Atunci când mănânci, înghiți și o anumită cantitate de aer. Poți înghiți prea mult aer dacă:

vorbești în timp ce mănânci;

mănânci sau bei prea repede;

consumi băuturi carbogazoase;

bei cu paiul;

mesteci gumă sau sugi bomboane tari;

porți o proteză dentară care nu se potrivește corect.

Unele alimente produc mai multe gaze decât altele. Printre cele care favorizează formarea gazelor se numără:

fasolea;

broccoli;

varza;

conopida;

lintea;

ceapa;

varza de Bruxelles.

De asemenea, poți avea o intoleranță sau o sensibilitate la anumite ingrediente ori produse, precum:

îndulcitorii artificiali, cum sunt manitolul, sorbitolul și xilitolul;

suplimentele cu fibre;

glutenul;

fructoza;

lactoza.

Dacă ai simptome doar ocazional, un jurnal alimentar te poate ajuta să identifici alimentele care îți provoacă disconfort și să le eviți. Dacă bănuiești că ai o intoleranță sau o alergie alimentară, mergi la medic.

Constipația

Este posibil să nu îți dai seama că ești constipat până când începi să te simți balonat. Cu cât trece mai mult timp de la ultimul scaun, cu atât este mai probabil să ai gaze și balonare.

Oricine se poate confrunta cu constipația din când în când. Uneori, aceasta se rezolvă de la sine. Poți, de asemenea, să adaugi mai multe fibre în alimentație, să bei mai multă apă sau să încerci remedii pentru constipație disponibile fără prescripție medicală. Dacă te confrunți frecvent cu această problemă, consultă medicul.

Insuficiența pancreatică exocrină

Dacă ai insuficiență pancreatică exocrină, pancreasul tău nu produce suficiente enzime necesare digestiei. Din această cauză, organismul absoarbe mai greu nutrienții din alimente. Pe lângă gaze, balonare și dureri abdominale, această afecțiune poate provoca:

scaune deschise la culoare;

scaune grase, cu miros neplăcut;

scaune care se lipesc de vasul de toaletă sau plutesc și sunt greu de îndepărtat prin tragerea apei;

pierderea poftei de mâncare;

scădere în greutate;

malnutriție.

Tratamentul poate include modificări ale alimentației și ale stilului de viață, precum și terapie de substituție cu enzime pancreatice.

Sindromul de intestin iritabil

Sindromul de intestin iritabil este o tulburare cronică ce afectează intestinul gros. Dacă ai această afecțiune, poți fi mai sensibil la gazele din intestin. Această sensibilitate poate provoca:

dureri abdominale, crampe și disconfort;

balonare;

modificări ale tranzitului intestinal, cu diaree și constipație.

Uneori, afecțiunea este numită și „colon spastic” sau „colon nervos”. Simptomele pot fi ținute sub control prin schimbări ale stilului de viață, probiotice și medicamente.

Bolile inflamatorii intestinale

„Boli inflamatorii intestinale” este termenul general care include colita ulcerativă și boala Crohn. Colita ulcerativă provoacă inflamarea intestinului gros și a rectului. Boala Crohn poate afecta diferite porțiuni ale tubului digestiv.

Balonarea, gazele și durerile abdominale pot fi însoțite de:

sânge în scaun;

oboseală;

febră;

pierderea poftei de mâncare;

diaree severă;

scădere în greutate.

Tratamentul poate include medicamente antiinflamatoare și antidiareice, intervenții chirurgicale și sprijin nutrițional.

Diverticulita

Apare atunci când, în zonele mai slabe ale peretelui colonului se formează mici pungi numite diverticuli, care se inflamează, uneori în asociere cu o infecție, provocând simptome precum:

sensibilitate abdominală la atingere;

constipație sau diaree;

febră;

greață și vărsături.

În funcție de severitatea simptomelor, poți avea nevoie de medicamente, modificări ale alimentației și, uneori, de o intervenție chirurgicală.

Gastropareza

Gastropareza este o tulburare în care stomacul se golește prea lent. Aceasta poate provoca balonare, greață și, în anumite situații, blocaje digestive.

Tratamentul poate include medicamente, modificări ale alimentației și, uneori, intervenții chirurgicale.

Când să mergi la medic

Probabil nu ai nevoie de un consult medical pentru balonarea sau gazele care apar ocazional. Totuși, unele afecțiuni care provoacă balonare, gaze și dureri abdominale pot fi foarte grave și pot chiar să îți pună viața în pericol. De aceea, este important să consulți medicul dacă:

remediile fără prescripție medicală sau schimbările obiceiurilor alimentare nu te ajută;

slăbești fără o explicație;

nu ai poftă de mâncare;

ai constipație, diaree sau vărsături persistente ori frecvente;

ai balonare, gaze sau arsuri la stomac persistente;

observi sânge sau mucus în scaun;

apar schimbări importante ale tranzitului intestinal;

simptomele îți îngreunează activitățile de zi cu zi.

Solicită imediat ajutor medical dacă:

ai dureri abdominale severe;

ai diaree severă;

ai dureri în piept;

ai febră mare.

Cel mai probabil, medicul va începe prin a discuta cu tine despre istoricul tău medical și prin a te examina. Asigură-te că îi spui toate simptomele pe care le ai și de cât timp au apărut. Combinația lor poate oferi indicii importante pentru alegerea investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului.

Odată ce ai un diagnostic, poți începe să iei măsuri pentru a-ți controla simptomele și a-ți îmbunătăți calitatea vieții.

Sursa: Health Line