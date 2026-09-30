Cataracta: ce trebuie să știi despre cauze, simptome și tratamente

Deși cataracta este o afecțiune oculară frecventă, multe persoane nu înțeleg exact ce presupune.

Foto: Shutterstock

„Cataracta reprezintă opacifierea cristalinului, lentila naturală a ochiului”, explică dr. Liang Huang, medic oftalmolog în cadrul Wellstar Health Systems, Statele Unite. „De obicei, cataracta se dezvoltă treptat și este cel mai adesea asociată cu înaintarea în vârstă. Primele simptome pot include vederea încețoșată, sensibilitatea crescută la lumina puternică sau apariția unor halouri în jurul surselor de lumină, dificultatea de a vedea noaptea, perceperea culorilor ca fiind mai puțin intense ori necesitatea de a schimba mai frecvent dioptriile ochelarilor.”

Medicul precizează că este posibil să nu observi aceste simptome de la început, motiv pentru care controalele oftalmologice periodice sunt importante.

Specialiștii consultați: dr. Liang Huang, medic oftalmolog în cadrul Wellstar Health Systems, și dr. C. Stephen Foster, fost profesor universitar de oftalmologie clinică la Harvard Medical School și fondator al Massachusetts Eye Research & Surgery Institution.

Singura modalitate de a elimina cataracta este intervenția chirurgicală. Totuși, dr. Huang subliniază că nu trebuie întotdeauna operată imediat după diagnosticare.

„Dacă persoana încă vede bine, iar cataracta nu îi afectează viața de zi cu zi, este rezonabil să îi urmărim evoluția și să ajustăm dioptriile ochelarilor, atunci când este necesar”, explică el.

Medicul îți poate recomanda operația dacă afecțiunea îți îngreunează activitățile zilnice sau îți afectează calitatea vieții.

„Poate fi vorba despre dificultăți la condus, mai ales noaptea, la citit, la muncă, la recunoașterea chipurilor, la vizionarea programelor de televiziune sau la practicarea activităților preferate”, spune dr. Huang.

De ce apare?

Cataracta reprezintă opacifierea cristalinului. Multe persoane cred că este vorba despre o peliculă care se formează deasupra acestuia, însă cataracta apare, de fapt, în interiorul ochiului, explică dr. C. Stephen Foster, fost profesor universitar de oftalmologie clinică la Harvard Medical School și fondator al Massachusetts Eye Research & Surgery Institution.

Opacifierea care îți afectează vederea apare atunci când proteinele din structura cristalinului, în mod normal perfect transparent, se degradează.

„Nu poți simți cataracta, iar până când ajunge într-un stadiu în care necesită operație pot trece luni sau ani”, explică medicul.

Din ce cauze apare cataracta?

Cele mai multe cazuri sunt asociate cu înaintarea în vârstă. Totuși, poți dezvolta cataractă și în urma unui traumatism ocular sau după o intervenție chirurgicală pentru o altă problemă a ochiului, precum glaucomul.

Expunerea la radiații și la soare reprezintă, de asemenea, factori de risc. Lumina solară puternică poate accelera degradarea proteinelor din cristalin. Există și cataractă congenitală: uneori, copiii se nasc cu această afecțiune.

Care sunt simptomele cataractei?

După cum precizează dr. Huang, primele simptome pot include:

vedere încețoșată;

halouri în jurul surselor de lumină;

dificultatea de a vedea noaptea;

culori care par mai puțin intense;

necesitatea de a schimba mai des dioptriile ochelarilor sau ale lentilelor de contact.

Cataracta poate afecta un singur ochi. Deși forma bilaterală, care afectează ambii ochi, este mai frecventă, afecțiunea se poate dezvolta și la un singur ochi, potrivit dr. Foster.

„Mai ales dacă ai suferit o lovitură sau un traumatism la unul dintre ochi, cataracta poate apărea la acel ochi, fără să îl afecteze și pe celălalt”, explică el.

Simptomele de mai sus nu apar la toate persoanele cu cataractă.

„Am avut pacienți cu cataractă care aveau o acuitate vizuală de 20/20”, spune dr. Foster, referindu-se la o acuitate vizuală normală.

Unele persoane ajung să aibă vederea permanent încețoșată, în timp ce altele întâmpină dificultăți doar în anumite condiții.

„Am consultat recent un pacient care se plângea că vede greu când conduce noaptea”, povestește medicul. „În cea mai mare parte a timpului, vederea lui era perfectă, însă avea un anumit tip de cataractă care provoacă împrăștierea luminii.”

Vei avea nevoie de operație?

Specialiștii spun că intervenția chirurgicală este singura modalitate de a elimina cataracta. Totuși, în general, nu este necesar să te operezi imediat.

La începutul dezvoltării cataractei, vederea nu este foarte afectată, explică dr. Foster.

„Multe persoane amână operația ani întregi”, spune el. În opinia sa, amânarea intervenției nu presupune, în general, riscuri. „Le spun întotdeauna pacienților că, dacă le este afectată calitatea vieții, trebuie să planificăm operația. În caz contrar, putem reveni asupra subiectului la următorul control.”

Dacă ai ajuns în punctul în care ai nevoie de intervenție, nu te panica. Potrivit dr. Foster, operația de cataractă are o rată de succes de 96%, fiind una dintre cele mai sigure proceduri din medicina modernă.

„Presupune anestezie locală, o incizie mică și nu necesită suturi”, explică el.

Chirurgul oftalmolog îți va îndepărta cristalinul opacifiat, va curăța resturile rezultate și va introduce un cristalin artificial.

„Durează doar aproximativ 15 minute”, adaugă medicul.

După intervenție, va trebui să porți o protecție oculară când dormi, inclusiv în timpul somnului de după-amiază, și nu vei putea alerga timp de câteva săptămâni.

Potrivit dr. Foster, vederea ta poate deveni mai clară chiar din ziua următoare operației, iar în aproximativ o lună te poți recupera complet și poți vedea mult mai bine.

Poți preveni apariția cataractei?

Potrivit Mayo Clinic, niciun studiu nu a demonstrat o metodă sigură de prevenire a cataractei. Totuși, specialiștii consideră că anumite măsuri ar putea fi de ajutor:

mergi periodic la controale oftalmologice;

evită fumatul;

ține sub control celelalte probleme de sănătate;

consumă din abundență fructe și legume;

poartă ochelari de soare.

Sursa: Prevention