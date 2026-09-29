6 obiceiuri care îți pot agrava constipația

Dacă te confrunți cu constipația, merită să acorzi atenție acestor obiceiuri: alimentația, hidratarea și rutina zilnică, deoarece pot influența tranzitul intestinal.

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1. Nu bei suficiente lichide

Dacă bei prea puține lichide, scaunul poate deveni mai greu de eliminat. Un pahar cu apă după trezire te poate ajuta să începi ziua cu un obicei bun, dar contează să te hidratezi și pe parcursul zilei. Când crești aportul de fibre, ai nevoie și de suficiente lichide pentru ca acestea să își facă efectul.

2. Alegi mereu un mic dejun sărac în fibre

Produsele de patiserie, pâinea albă sau cerealele foarte procesate pot lăsa prea puțin loc alimentelor bogate în fibre. Încearcă să adaugi la micul dejun fructe, fulgi de ovăz, pâine integrală sau semințe de chia. Crește cantitatea de fibre treptat, mai ales dacă până acum ai consumat puține.

3. Petreci toată dimineața fără să te miști

Lipsa mișcării poate contribui la constipație. Nu ai nevoie neapărat de un antrenament: o scurtă plimbare înainte de muncă sau câteva minute de mișcare pot fi un început. Activitatea fizică regulată este una dintre măsurile recomandate pentru îmbunătățirea tranzitului.

4. Amâni mersul la toaletă

Dacă simți nevoia să mergi la toaletă, încearcă să nu amâni. Amânarea repetată poate face scaunul mai dificil de eliminat. Îți poate fi util și să îți rezervi dimineața câteva minute fără grabă, de exemplu după micul dejun, fără să te forțezi dacă nu apare nevoia.

5. Nu te informezi legat de medicamentele și suplimentele pe care le iei

Unele medicamente pentru durere și suplimentele cu fier pot favoriza constipația. Dacă problema a apărut după ce ai început un tratament sau un supliment, discută cu medicul ori farmacistul. Nu modifica și nu opri singură un tratament prescris.

6. Îți schimbi frecvent programul de somn și de trezire

Când te trezești foarte târziu sau pleci în grabă după o noapte prea scurtă, îți poate fi mai greu să păstrezi o rutină a meselor și a mersului la toaletă. Încearcă, pe cât posibil, să îți lași timp dimineața pentru micul dejun și pentru nevoile tale. Un program schimbat poate contribui la constipație, însă somnul singur nu explică toate cazurile.

Când să ceri sfatul medicului: dacă problema persistă în ciuda schimbărilor făcute sau observi sânge în scaun, ai dureri abdominale persistente ori slăbești fără explicație, mergi la medic pentru a afla cauza.

Sursa: Health