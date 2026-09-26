Ce se întâmplă dacă stai prea mult în duș. Riscurile la care te supui

Un duș lung poate fi relaxant, mai ales atunci când afară este frig, însă timpul petrecut sub jetul de apă poate avea efecte asupra pielii. Nu doar durata contează, ci și temperatura apei și produsele folosite pentru curățare. Expunerea îndelungată la apă fierbinte poate îndepărta o parte dintre uleiurile naturale care contribuie la protejarea pielii.

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Pentru igiena de zi cu zi, un duș de aproximativ cinci minute poate fi un reper practic. Recomandarea nu trebuie privită ca o regulă strictă pentru fiecare persoană, ci ca un mod de a evita dușurile excesiv de lungi, mai ales atunci când sunt făcute cu apă foarte caldă.

De ce poate avea de suferit pielea în timpul unui duș lung

Pielea dispune de o barieră naturală care contribuie la păstrarea hidratării și la protejarea împotriva factorilor externi. Printre componentele acesteia se află și lipidele naturale ale pielii.

Atunci când pielea este expusă timp îndelungat la apă, în special la temperaturi ridicate, aceste uleiuri naturale pot fi îndepărtate. În astfel de situații, pielea poate deveni uscată și poate apărea senzația de „piele care ține”, precum și mâncărimea sau iritația, scrie csid.ro.

Problema poate fi mai evidentă în cazul persoanelor care au deja pielea uscată sau sensibilă. Dacă obișnuiești să petreci zilnic 15 sau 20 de minute sub duș, reducerea treptată a timpului poate fi o schimbare utilă în rutina de îngrijire.

Temperatura apei are, la rândul ei, un rol important. Un duș fierbinte poate fi plăcut și relaxant, dar temperaturile ridicate pot afecta bariera cutanată și pot accentua uscăciunea.

Apa călduță este o alegere mai blândă pentru piele decât apa foarte fierbinte. Astfel, nu este suficient să reduci timpul petrecut sub duș dacă apa rămâne la o temperatură foarte ridicată.

Cum să-ți protejezi pielea după duș

Nu există o durată universal valabilă pentru fiecare persoană. Totuși, aproximativ cinci minute pot reprezenta un punct de referință pentru un duș obișnuit. Dacă ai nevoie de mai mult timp pentru spălarea părului sau pentru alte proceduri de îngrijire, este important să nu prelungești inutil expunerea pielii la apă fierbinte.

Și produsele de igienă trebuie alese cu atenție. Formulele blânde sunt de preferat, în special pentru persoanele cu piele uscată sau sensibilă. Produsele foarte parfumate sau cele care lasă senzația că pielea „scârțâie” după spălare pot fi evitate.

De asemenea, nu este obligatoriu ca o cantitate mare de gel de duș să fie aplicată pe întregul corp la fiecare spălare. Zonele în care transpirația este mai abundentă necesită o atenție mai mare, în timp ce restul pielii poate fi curățat delicat.

Îngrijirea nu se termină atunci când oprești apa. Modul în care te ștergi poate conta, de asemenea. În loc să freci energic pielea cu prosopul, este recomandat să îndepărtezi apa prin tamponare ușoară.

Dacă pielea este uscată, poți aplica apoi o cremă sau o loțiune hidratantă cât timp aceasta este încă ușor umedă. Obiceiul poate contribui la păstrarea hidratării și la susținerea barierei cutanate.

Un duș de 20 sau 30 de minute nu înseamnă automat o igienă mai bună. Pentru rutina zilnică este mai important ca zonele care au nevoie de curățare să fie spălate eficient decât ca întregul corp să fie expus foarte mult timp la apă.

În plus, spălarea excesivă și folosirea frecventă a apei fierbinți pot favoriza uscăciunea și iritația. Dacă dușurile lungi fac parte din rutina ta pentru relaxare, le poți păstra ocazional. Pentru igiena zilnică, însă, un duș scurt, cu apă călduță și produse blânde, este o opțiune mai prietenoasă cu pielea.