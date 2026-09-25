 Poți lua prea multe suplimente alimentare?
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Poți lua prea multe suplimente alimentare?

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Suplimentele au devenit o componentă importantă a culturii wellness, fiind promovate atât de influenceri care folosesc simultan mai multe produse, cât și de celebrități ale căror rutine zilnice includ peste 30 de pastile.

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Foto: Shutterstock

Aceste produse pot fi utile în anumite situații, dar specialiștii avertizează că pastilele, jeleurile și pudrele pot provoca uneori mai multe probleme decât rezolvă.

De ce a crescut consumul de suplimente

Interesul tot mai mare pentru suplimente are probabil mai multe explicații. Rețelele sociale și cultura celebrităților se află în fruntea listei, afirmă Christiane Matey, dietetician specializat în nutriție integrativă și fondatoarea Mint Nutrition, citat de publicația Health.

„Platforme precum Instagram, Facebook și TikTok amplifică recomandările, transformând o singură postare într-un fenomen viral”, a declarat ea pentru publicația Health. „Consumatorii sunt atrași de promisiuni privind schimbări radicale și de rezultate spectaculoase, confundând adesea aspectul persoanei care promovează produsul cu efectele produsului în sine.”

În același timp, orientarea către o abordare considerată mai „naturală” a sănătății a contribuit la creșterea vânzărilor. Anxietatea legată de sănătate rămasă după pandemie ar putea fi un alt factor care a stimulat interesul pentru prevenție. Și îmbătrânirea populației, însoțită de preocuparea tot mai mare pentru longevitate și imunitate, contribuie probabil la acest fenomen, spune Matey. Suplimentele pot părea o cale simplă și rapidă către o sănătate mai bună.

Câte suplimente înseamnă „prea multe”?

Nu există un număr exact de la care consumul de suplimente devine automat excesiv, explică dr. Karina Appel, medic specialist în medicină internă la Episcopal Health Services. Totuși, mai mult nu înseamnă neapărat mai bine, iar excesul este posibil.

Suplimentele se împart în mai multe categorii, printre care vitamine, minerale, aminoacizi și produse pe bază de plante. Ele pot conține un singur ingredient activ sau o combinație de numeroase substanțe.

„Dacă iei o multivitamină, jeleuri pentru păr, piele și unghii, un produs pentru imunitate și o pudră proteică, este foarte posibil să consumi de două sau de trei ori aceleași ingrediente fără să îți dai seama”, avertizează dr. Appel.

În unele cazuri, acest lucru nu provoacă probleme. De exemplu, surplusul anumitor vitamine hidrosolubile este eliminat prin urină. Vitaminele liposolubile și unele minerale se pot acumula însă în țesuturi, iar în timp pot atinge niveluri toxice.

Dacă ai o alimentație echilibrată, este posibil să nu ai nevoie de suplimente cu vitamine și minerale. Atunci când vrei să afli dacă iei prea multe suplimente, întrebarea importantă nu este neapărat legată de câte produse folosești.

„Adevărata întrebare este dacă fiecare supliment are un scop clar, este administrat într-o doză sigură și nu interacționează în mod periculos cu alte medicamente”, explică dr. Nneoma Oparaji, specialist în medicină internă, medicina obezității și medicina stilului de viață.

Riscurile consumului excesiv de suplimente

O rutină care cuprinde numeroase suplimente poate părea inofensivă, dar administrarea mai multor pastile, pulberi și jeleuri implică riscuri reale.

Consumul excesiv de vitamine liposolubile  A, D, E și K  și de minerale precum zincul și fierul poate duce la acumularea unor niveluri toxice în organism. Printre posibilele consecințe se numără:

  • pietrele la rinichi;
  • afectarea nervilor;
  • tulburările de ritm cardiac.

Suplimentele pot interacționa negativ între ele, dar și cu medicamentele eliberate pe bază de prescripție. În unele cazuri, acestea pot reduce eficiența tratamentelor, avertizează dr. Appel.

Există și riscul afectării ficatului. Unele suplimente, în special produsele din plante precum extractul de ceai verde și turmericul, conțin compuși care pot produce leziuni hepatice.

Deoarece suplimentele nu sunt reglementate la fel de strict ca medicamentele în Statele Unite, unele produse pot fi contaminate cu metale grele sau cu alte substanțe capabile să afecteze ficatul.

„Pacienții mei sunt de obicei surprinși când le spun că suplimentele reprezintă o cauză tot mai frecventă a leziunilor hepatice”, afirmă dr. Oparaji. „Faptul că un produs este «natural» nu înseamnă automat că este sigur pentru ficat.”

O altă problemă este tendința de a folosi suplimentele în locul obiceiurilor sănătoase. Specialiștii avertizează că aceasta este o greșeală.

„Le reamintesc frecvent pacienților că suplimentele nu pot compensa somnul insuficient, stresul cronic, lipsa activității fizice și alimentația bazată pe produse ultraprocesate”, spune dr. Oparaji.

Când sunt suplimentele cu adevărat necesare

În anumite situații speciale, administrarea unor suplimente este recomandată. De exemplu, în timpul sarcinii, majoritatea medicilor recomandă acid folic, pentru a reduce riscul defectelor de tub neural ale fătului.

În cazul persoanelor care urmează o alimentație vegană sau una strict vegetariană, suplimentarea cu vitamina B12 este necesară, potrivit dr. Appel.

Și în alte situații pot fi recomandate suplimente, cum ar fi atunci când analizele arată o carență, când ai o afecțiune care împiedică absorbția nutrienților sau când urmezi un regim alimentar restrictiv. Alegerea produsului și a dozei trebuie făcută însă împreună cu medicul.

Cum îți evaluezi schema de suplimente

Dacă vrei să afli dacă suplimentele pe care le iei sunt necesare și sigure, discută cu medicul sau cu un dietetician autorizat. Specialistul poate stabili de ce nutrienți ai nevoie, îți poate recomanda dozele potrivite și te poate orienta către produse de calitate.

De asemenea, te poate ajuta să identifici ingredientele care se repetă în mai multe produse și care ar putea duce la un aport excesiv.

Dr. Appel recomandă să fii atent și la sursele din care îți obții informațiile despre sănătate. Videoclipurile de pe TikTok sau Instagram pot fi convingătoare, dar nu pot înlocui sfatul medical adaptat nevoilor tale.

Înainte de consultație, fă o listă cu toate vitaminele, mineralele, pudrele, ceaiurile, extractele și produsele din plante pe care le folosești. Notează denumirea, doza și frecvența administrării sau fotografiază etichetele. Astfel, medicul poate identifica mai ușor suprapunerile și posibilele interacțiuni.

Nu începe și nu întrerupe un supliment recomandat pentru o problemă medicală fără să discuți cu medicul. În cazul acestor produse, „mai mult” nu înseamnă automat „mai sănătos”.

Sursa: Health.com

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