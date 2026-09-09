 6 nutrienți pe care ți-i aduce în dietă sucul de țelină cu castravete
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6 nutrienți pe care ți-i aduce în dietă sucul de țelină cu castravete

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Sucul proaspăt de țelină cu castravete poate fi o variantă răcoritoare și săracă în zahăr atunci când vrei să consumi mai multe legume și să te hidratezi. Îți oferă vitamine, minerale și antioxidanți, dar nu trebuie să înlocuiască în mod constant legumele întregi, deoarece prin stoarcere se pierde cea mai mare parte a fibrelor.

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Foto: Shutterstock

Potrivit dieteticianului Dawn Menning, specialist în gestionarea diabetului, citat de publicația Everyday Health, prepararea sucului de țelină cu castravete reduce cu peste 90% cantitatea de fibre din cele două legume, în special fibrele insolubile care rămân în pulpă.

Iată ce substanțe nutritive poți obține din această băutură și cum îți susțin ele organismul.

1. Magneziul contribuie la reglarea tensiunii arteriale

Atât țelina, cât și castravetele conțin magneziu. Două tulpini medii de țelină, adică aproximativ 100 de grame, furnizează în jur de 10,9 mg de magneziu, iar o cantitate similară de castravete conține aproximativ 10,1 mg.

Magneziul contribuie la menținerea valorilor normale ale tensiunii arteriale și glicemiei și susține funcționarea mușchilor și a sistemului nervos.

Necesarul zilnic recomandat este de aproximativ 310-320 mg pentru femeile adulte și de 400-420 mg pentru bărbați. În timpul sarcinii, femeile au nevoie de aproximativ 350-360 mg pe zi.

Prin urmare, sucul de țelină cu castravete poate contribui la aportul zilnic de magneziu, dar nu îți poate acoperi singur necesarul.

2. Potasiul menține echilibrul electrolitic

Sucul de țelină cu castravete îți furnizează și potasiu, un mineral esențial pentru buna funcționare a celulelor. Acesta contribuie la sănătatea oaselor, poate reduce riscul formării pietrelor la rinichi și ajută la controlul tensiunii arteriale, mai ales dacă ești sensibil la efectele sării.

Femeile adulte au nevoie de aproximativ 2.600 mg de potasiu pe zi, iar în timpul sarcinii necesarul crește la 2.900 mg. Pentru bărbați, cantitatea recomandată este de aproximativ 3.400 mg zilnic.

„Îl poți consuma alături de micul dejun, prânz sau cină pentru a-ți crește aportul de lichide și legume”, explică dr. Heewon L. Gray, nutriționist și profesor asociat la University of South Florida College of Public Health, citată de Everyday Health. Specialista precizează că îl poți bea și între mese, ca băutură răcoritoare sau gustare ușoară.

3. Vitamina C susține imunitatea

Țelina și castravetele nu se numără printre cele mai bogate surse de vitamina C, dar sucul preparat din ele îți poate completa într-o mică măsură aportul zilnic.

O cană de țelină crudă, tăiată, conține aproximativ 3,13 mg de vitamina C, iar aceeași cantitate de castravete curățat furnizează în jur de 4,26 mg. Pentru că vitamina C este solubilă în apă, o mare parte ajunge în suc. Totuși, poți pierde o parte dintre nutrienți odată cu pulpa și prin îndepărtarea cojii castravetelui.

Vitamina C susține sistemul imunitar, participă la metabolismul proteinelor și este necesară pentru formarea și menținerea țesutului conjunctiv. Un pahar de suc de țelină cu castravete nu îți va acoperi necesarul zilnic, dar poate completa o alimentație echilibrată.

4. Vitamina A protejează vederea și pielea

Deși țelina și castravetele conțin mai puțină vitamina A decât legumele portocalii sau cele cu frunze verzi, contribuie și ele la aportul acestei vitamine.

Vitamina A este importantă pentru sănătatea ochilor, integritatea pielii și funcționarea sistemului imunitar. Două tulpini medii de țelină furnizează aproximativ 10% din necesarul zilnic al unui adult, iar o treime de castravete, aproximativ 4%.

Deoarece sucul de țelină cu castravete nu conține aproape deloc grăsimi, dieteticianul Jamie Schwartz recomandă să îl asociezi cu o sursă de grăsimi sănătoase, pentru ca organismul tău să absoarbă mai bine vitamina A. Îl poți bea, de exemplu, alături de o felie de pâine prăjită cu avocado, ouă, iaurt grecesc cu nuci sau o mână de migdale.

5. Vitamina K contribuie la coagularea sângelui

Sucul de țelină cu castravete conține vitamina K, implicată în coagularea normală a sângelui și în metabolismul osos. Un aport insuficient poate afecta mineralizarea oaselor și poate crește, în timp, riscul de osteoporoză.

O porție de castravete poate furniza aproximativ 14% din necesarul zilnic de vitamina K, iar una de țelină, în jur de 30%.

Trebuie însă să fii atent dacă urmezi un tratament cu warfarină sau cu un alt medicament a cărui acțiune este influențată de vitamina K.

„Țelina și castravetele, în special dacă folosești coaja și frunzele, conțin vitamina K1, care influențează coagularea sângelui”, avertizează dieteticianul Jamie Schwartz, citat de Everyday Health. În cazul persoanelor tratate cu warfarină, obiectivul nu este eliminarea vitaminei K, ci menținerea unui aport constant.

Dacă iei un asemenea tratament, discută cu medicul înainte de a introduce zilnic sucul de țelină cu castravete în alimentație sau de a face alte schimbări importante în dietă.

6. Antioxidanții ajută la protejarea celulelor

Sucul de țelină cu castravete conține antioxidanți, substanțe care contribuie la protejarea celulelor împotriva efectelor radicalilor liberi.

Țelina furnizează compuși vegetali cu potențial antiinflamator, care pot susține sănătatea vaselor de sânge. Castravetele conține cucurbitacină B, un compus studiat pentru posibilele sale efecte antioxidante și cardiovasculare.

Totuși, sucul de țelină cu castravete nu trebuie privit ca un tratament împotriva inflamației sau a bolilor de inimă. Beneficiile sale depind de alimentația și stilul tău de viață în ansamblu.

Cum prepari sucul de țelină cu castravete

Spală foarte bine legumele, taie țelina și castravetele în bucăți și introdu-le împreună în storcător. Dacă legumele provin dintr-o sursă sigură și sunt bine curățate, poți păstra coaja castravetelui, deoarece conține fibre și nutrienți. Pentru un gust mai proaspăt, poți adăuga puțină zeamă de lămâie.

Nu este nevoie să adaugi zahăr, miere sau îndulcitori. Este recomandat să consumi băutura imediat după preparare și să o incluzi într-o alimentație variată, fără să o folosești pentru a înlocui mesele.

Reține și că legumele consumate întregi îți oferă mult mai multe fibre decât sucul. Dacă vrei să păstrezi pulpa, poți prepara sucul de țelină cu castravete la blender, în loc să folosești storcătorul, sau poți adăuga pulpa rămasă în supe, sosuri și alte preparate.

Sursa: Yahoo Health

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