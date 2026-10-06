 De ce este mai bine ca menopauza să apară târziu?
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De ce este mai bine ca menopauza să apară târziu?

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Femeile la care menopauza se instalează mai târziu tind să aibă un risc mai mic de afecțiuni precum bolile de inimă și osteoporoza și, în medie, trăiesc mai mult. Această legătură a alimentat interesul pentru o întrebare provocatoare: dacă instalarea mai târzie a menopauzei este asociată cu o îmbătrânire mai sănătoasă, este posibil să o amâni?

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Foto: Shutterstock

Kayla Barnes-Lentz, creatătoare a longevității, a declarat recent pentru Business Insider că face eforturi să-și amâne menopauza până la 60 de ani printr-o combinație de obiceiuri sănătoase și tratamente experimentale. Dar ce spun cercetările? 

De ce contează amânarea menopauzei

„Cred că una dintre cele mai mari concepții greșite despre menopauză este că ar reprezenta doar o problemă de fertilitate”, spune Berenice Benayoun, doctor în științe și conferențiar de gerontologie și științe biologice la Leonard Davis School of Gerontology din cadrul Universității din California de Sud.

În realitate, momentul instalării menopauzei este strâns legat și de starea generală de sănătate. În perimenopauză și menopauză, explică Benayoun, ovarele își reduc treptat producția de hormoni precum estrogenul și progesteronul, care au funcții protectoare în întregul organism. Se consideră că această scădere a nivelurilor hormonale contribuie la numărul tot mai mare de probleme de sănătate asociate menopauzei, precum bolile de inimă, accidentul vascular cerebral și osteoporoza.

Rolul acestor hormoni poate explica și de ce instalarea menopauzei la o vârstă mai înaintată a fost asociată cu un risc mai mic de a dezvolta aceste afecțiuni de-a lungul vieții și chiar cu o speranță de viață mai mare.

Factorii care influențează momentul instalării menopauzei

În ciuda interesului pentru amânarea menopauzei, în prezent, strategiile sunt în etapa de testare. Totuși, cercetătorii au identificat mai mulți factori care influențează momentul în care începe. Pe unii nu îi poți modifica, inclusiv pe cel cu cea mai mare contribuție: moștenirea genetică. „Vârsta la care mama intră la menopauză este puternic corelată cu vârsta la care fiica sa intră la menopauză”, spune dr. Kara Goldman, specialistă în endocrinologie reproductivă la Northwestern University Feinberg School of Medicine.

Factorii de mediu, inclusiv expunerea la chimioterapie și experiențele adverse din copilărie, pot accelera îmbătrânirea ovarelor și pot contribui la instalarea mai devreme a menopauzei.

Cu toate acestea, poți controla unii factori legați de momentul instalării menopauzei, inclusiv obiceiuri sănătoase precum adoptarea dietei mediteraneene sau mișcarea frecventă. Deși nu s-a demonstrat că aceste comportamente amână menopauza, ele ar putea fi asociate cu un risc mai mic de menopauză precoce, datorită capacității lor de a susține sănătatea metabolică.

După cum explică Goldman, o sănătate metabolică precară — adică o capacitate redusă de a regla glicemia și de a procesa eficient grăsimile — poate crește activitatea unei căi de semnalizare numite mTOR, implicată în creștere și reproducere. O activitate mai intensă a mTOR poate determina pierderea foliculilor ovarieni, accelerând îmbătrânirea ovarelor. În schimb, obiceiurile care îți îmbunătățesc sănătatea metabolică ar putea reduce această activitate și te-ar putea proteja de îmbătrânirea ovariană accelerată.

Fumatul este un alt factor important asociat îmbătrânirii ovarelor. „Femeile care fumează ar trebui să înțeleagă că, desigur, fumatul crește riscul pentru fiecare parte a corpului, dar în mod specific și pentru ovare”, spune Goldman.

Ce se știe despre opțiunile experimentale

Mai multe tratamente aflate în vogă au fost promovate ca modalități de a amâna menopauza.

Cea mai promițătoare intervenție este rapamicina, un medicament care inhibă calea mTOR și despre care s-a demonstrat că protejează împotriva îmbătrânirii ovarelor la șoareci. Cercetătorii investighează în prezent dacă rapamicina ar putea amâna menopauza la oameni, dar studiile se află încă în faze incipiente. Prin urmare, este prea devreme ca medicii să poată prescrie în siguranță medicamentul în acest scop.

Pe lângă rapamicină, Barnes-Lentz spune că încearcă terapia cu lumină roșie și oxigenoterapia hiperbară, respirarea de oxigen pur într-o cameră presurizată, pentru a încetini îmbătrânirea ovarelor. Însă Goldman afirmă că nu există dovezi solide că aceste strategii pot influența momentul instalării menopauzei. Ele presupun și riscuri pentru siguranță, chiar dacă rare, și nu sunt potrivite pentru oricine.

„Nu vreau ca cineva să cheltuiască bani și timp și să își riște sănătatea dacă nu avem date care să susțină utilizarea lor”, spune Goldman.

Schimbă ceea ce urmărești

În loc să te concentrezi pe amânarea menopauzei, experții îți recomandă să urmărești modalitățile prin care poți reduce riscurile pentru sănătate care pot apărea în această etapă a vieții.

Dr. Juliana Kling, medic cu un master în sănătate publică și coordonatoarea departamentului de medicină internă pentru sănătatea femeilor de la Mayo Clinic din Scottsdale, Arizona, spune că strategiile importante includ evitarea alimentelor procesate și a alcoolului, dezvoltarea unor metode de gestionare a stresului și un somn suficient.

Unele femei pot beneficia și de terapia de substituție hormonală, care presupune administrarea de comprimate, plasturi sau alte produse ce înlocuiesc estrogenul și progesteronul. „Aceasta este, de fapt, cea mai bună modalitate de a face tranziția mai ușoară și de a atenua efectele negative ale menopauzei asupra sănătății”, spune Benayoun.

În ansamblu, este important să îți amintești că menopauza „este un fenomen natural”, spune Kling. Chiar dacă oamenii de știință vor găsi, în cele din urmă, o modalitate de a întârzia ușor procesul, adaugă ea, femeile vor trece totuși prin menopauză la un moment dat. De aceea, este cu atât mai important să ai la îndemână soluții care să îți ușureze tranziția.

Sursa: Health.com

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