Viața de lux a Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink, zguduită de un nou scandal. Acuzații de fraudă cu sute de mii de dolari

Imaginea de afacerist de succes pe care Mr. Pink și-a construit-o în Statele Unite este pusă acum sub semnul întrebării de o serie de documente ajunse în instanțele americane. După scandalul legat de evacuarea unei companii asociate cu omul de afaceri dintr-un spațiu exclusivist din Beverly Hills, pentru datorii la chirie, un alt dosar îi aduce numele în prim-plan. De această dată, este vorba despre acuzații de fraudă formulate de mai mulți investitori.

Mr. Pink, lovit de un nou scandal în America Foto: arhiva Click!

În luna iulie, pe baza documentelor și a informațiilor prezentate în cadrul unei ședințe oficiale a Comisiei de Urbanism din Beverly Hills, că Greencoin333 Inc., societate asociată proiectului crypto GreenCoin, ar fi pierdut spațiul comercial de pe Wilshire Boulevard în urma unui conflict cu proprietarul imobilului.

Potrivit reprezentantului clădirii, compania nu și-ar fi respectat obligațiile financiare, iar situația ar fi dus în cele din urmă la evacuarea firmei.

„Mr. Pink ne evită și nu plătește chiria. Firma a intrat în default și a trebuit să facem evacuarea”, declara acesta în documentele prezentate în cadrul procedurii, potrivit cancan.ro. Ulterior, accesul în spațiu a fost restricționat, iar încuietorile au fost schimbate.

Un nou dosar, de această dată pentru presupusă fraudă cu investiții

La scurt timp după acest episod, numele lui Mr. Pink a reapărut într-un litigiu din Statele Unite. Dosarul, deschis la 10 septembrie 2026 sub denumirea Wenjuan Wang and Amswift, LLC vs. Qiuying Wangsuo and Ares Pink Entertainment Corporation, este încadrat drept „Investment Fraud”.

În documentele corporative americane, Mr. Pink figurează sub numele Qiuying Wangsuo. Potrivit plângerii depuse în instanță, Wenjuan Wang, cunoscută și sub numele de Anna Wang, împreună cu societatea AmSwift LLC, susțin că ar fi fost convinși să investească într-un proiect prezentat sub forma unui club privat exclusivist din Los Angeles.

Este vorba despre un acord intitulat „Ares Pink Private Club Honorary Shareholder Investment Agreement”, semnat la 19 septembrie 2023. Reclamanții afirmă că proiectul le-ar fi fost prezentat ca fiind deja într-un stadiu avansat și că ar fi existat inclusiv un contract de închiriere pe o perioadă de 30 de ani.

În cadrul prezentării făcute investitorilor, proiectul ar fi presupus și existența unor restaurante, printre care Same Soul și Pink La Lune. Totodată, potrivit plângerii, ar fi fost menționată o investiție de ordinul milioanelor de dolari și le-ar fi fost promise investitorilor mai multe beneficii, conform sursei mentionate.

Printre acestea s-ar fi numărat recuperarea banilor investiți într-un interval de cel mult 36 de luni, indiferent de rezultatele financiare ale afacerii, precum și statutul de cofondator, dividende și reduceri la restaurantele care urmau să facă parte din proiect.

Investiție de șase cifre și acuzații privind un proiect care nu ar fi existat

Documentele din dosar arată că, pe 29 septembrie 2023, reclamanții ar fi transferat o sumă de ordinul sutelor de mii de dolari într-un cont indicat de Ares Pink.

Ulterior, aceștia susțin că lucrurile nu ar fi stat însă așa cum le fusese prezentat proiectul. În plângere se afirmă că presupusul club privat nu ar fi existat, iar reclamanții contestă inclusiv existența contractului de închiriere pe 30 de ani și a investiției de milioane de dolari despre care susțin că li s-ar fi vorbit.

În document este folosită formularea „the club did not exist”, prin care reclamanții își susțin acuzația că proiectul prezentat înainte de investiție nu ar fi fost unul real în forma descrisă acestora.

Acuzațiile vizează și modul în care ar fi fost administrată compania Ares Pink Entertainment Corporation. Reclamanții susțin că Mr. Pink ar fi avut controlul efectiv asupra societății și că aceasta ar fi fost utilizată pentru direcționarea banilor proveniți de la investitori în scopuri personale.

În plângere apare inclusiv acuzația potrivit căreia societatea ar fi fost folosită drept „alter ego and shell to divert investor money for personal use”.

Toate aceste afirmații reprezintă acuzații formulate în cadrul procesului și urmează să fie analizate în procedurile judiciare americane.

Monica Gabor, asociată public cu proiectele lui Mr. Pink

Numele Monicăi Gabor apare în contextul afacerilor lui Mr. Pink, însă românca nu este indicată drept pârâtă în acest proces și nu există, în informațiile prezentate în dosar, acuzații de fraudă la adresa ei.

Monica Gabor a promovat însă public proiectul GreenCoin și a apărut alături de partenerul său la evenimente legate de această afacere. Proiectul crypto era prezentat drept o combinație între tehnologie, inteligență artificială și fitness.

Una dintre ideile promovate în cadrul GreenCoin era mecanismul „Burn to Earn”, prin care utilizatorii puteau obține monede digitale în funcție de activitatea fizică desfășurată.

Mr. Pink era prezentat drept CEO și președinte al proiectului. Ulterior, însă, compania asociată GreenCoin a ajuns în centrul disputei privind spațiul din Beverly Hills, după conflictul cu proprietarul imobilului și evacuarea din locația de pe Wilshire Boulevard.