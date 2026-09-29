 Denise Rifai revine pe micile ecrane. La ce televiziune va apărea vedeta și ce proiect a pregătit
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Denise Rifai revine pe micile ecrane. La ce televiziune va apărea vedeta și ce proiect a pregătit

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Denise Rifai se pregătește să revină pe micul ecran, după o perioadă în care nu a mai apărut în nicio emisiune TV. Prezentatoarea, care a încheiat colaborarea cu „Furnicuțele” după un singur sezon, ar fi pe punctul de a începe un nou proiect în cadrul trustului Antena. De această dată, vedeta ar putea ajunge la un alt post de televiziune, unde i s-ar pregăti un format inedit. Despre ce emisiune este vorba și cu cine a purtat deja discuții?

Denise Rifai, mutare surpriză în televiziune
Denise Rifai, mutare surpriză în televiziune Foto: Instagram

După șase ani petrecuți la Kanal D, Denise Rifai a ajuns la Antena 1 în februarie 2026, unde a primit șansa de a prezenta emisiunea „Furnicuțele”. Noul format a reprezentat o schimbare importantă pentru vedetă, obișnuită până atunci cu interviurile politice și subiectele de actualitate.

Experiența sa în cadrul emisiunii de divertisment s-a încheiat însă după un singur sezon, locul prezentatoarei fiind preluat de Cătălin Măruță. Deși a dispărut temporar de pe micul ecran, Denise Rifai nu ar fi avut de gând să părăsească trustul Antena, ba chiar și-ar fi pregătit deja următoarea apariție televizată.

În momentul în care și-a anunțat plecarea de la „Furnicuțele”, vedeta a confirmat că va continua colaborarea cu postul de televiziune și că urmează să înceapă un alt proiect.

„Mulțumesc Antena 1 pentru încrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin Măruță și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa «Furnicuțele», un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân în familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună”, spunea Denise Rifai în luna august.

Denise Rifai ar putea ajunge la Antena Stars. Ce proiect i se pregătește

Potrivit informațiilor publicate de cancan.ro, prezentatoarea nu ar mai urma să aibă o emisiune la Antena 1, ci la Antena Stars. Vedeta ar fi în discuții avansate pentru a deveni gazda unui nou format, de la care reprezentanții trustului ar avea așteptări mari.

Mai mult, Denise Rifai ar fi participat deja la întâlniri cu Elena Răchițeanu, șefa Antena Stars, pentru a stabili ultimele detalii ale viitoarei emisiuni. Având în vedere profilul postului, axat în special pe subiecte mondene și de divertisment, noul proiect ar putea aborda tocmai această zonă.

Deocamdată, formatul emisiunii nu a fost dezvăluit oficial, iar informațiile privind noua colaborare nu au fost confirmate public de reprezentanții televiziunii.

Denise Rifai a demonstrat de-a lungul carierei că este deschisă schimbărilor profesionale. După ce a moderat ani la rând emisiuni de interviuri politice și de actualitate, prezentatoarea a făcut trecerea către divertisment, odată cu proiectul „Furnicuțele”.

O eventuală emisiune la Antena Stars ar reprezenta o nouă etapă în cariera sa și i-ar oferi ocazia să exploreze un alt tip de conținut televizat. Rămâne de văzut dacă negocierile se vor concretiza, ce format va avea emisiunea și când va reveni Denise Rifai în fața telespectatorilor.

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