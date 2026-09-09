 Cătălin Măruță, prima confruntare cu PRO TV după plecarea la Antena 1. Ce audiență a făcut „Furnicuțele”
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VideoCătălin Măruță, prima confruntare cu PRO TV după plecarea la Antena 1. Ce audiență a făcut „Furnicuțele”

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Cătălin Măruță a debutat oficial la Antena 1, luni, 7 septembrie, la cârma emisiunii „Furnicuțele”. Prima ediție a fost urmărită de sute de mii de români, iar cifrele de audiență arată o situație asemănătoare cu cea înregistrată în perioada în care emisiunea era prezentată de Denise Rifai.

Cătălin Măruță a revenit la TV după doar 7 luni!
Foto: click.ro

Pe durata întregii emisiuni, clasamentul televiziunilor a fost similar celui de la edițiile prezentate anterior de Denise Rifai.

În medie, aproximativ 400.000 de români au urmărit în fiecare minut prima ediție cu Cătălin Măruță. Cu această cifră, Antena 1 s-a clasat pe poziția a treia, după Pro TV și Kanal D, care difuza „Casa iubirii”. Aceeași poziționare s-a păstrat și pe celelalte segmente de audiență.

Măruță s-a apropiat de Pro TV pe publicul comercial

O diferență importantă a apărut însă în ceea ce privește publicul comercial al Antena 1, respectiv persoanele cu vârste între 21 și 54 de ani din mediul urban.

Pe acest segment, „Furnicuțele” au ocupat locul al doilea și s-au apropiat considerabil de Pro TV. Televiziunea la care Cătălin Măruță a lucrat anterior a avut un avantaj de doar aproximativ 8.000 de telespectatori.

Mai mult, dacă datele sunt analizate separat pentru fiecare oră, Antena 1 a reușit chiar să treacă pe primul loc în cea de-a doua oră de difuzare, potrivit paginademedia.ro.

În intervalul în care „Furnicuțele” s-au intersectat cu „Batem Palma”, Antena 1 a avut 107.000 de telespectatori, în timp ce Pro TV a înregistrat 100.000 pe publicul comercial.

Audiențele „Furnicuțelor” pe fiecare segment

Datele pentru ediția de luni, 7 septembrie, arată cum s-a descurcat emisiunea lui Cătălin Măruță pe cele trei categorii principale de public.

Național

Pro TV a dominat intervalul de difuzare al „Furnicuțelor”, cu o medie de peste 500.000 de telespectatori. Postul a difuzat „Știrile de la ora 17.00”, urmate de „Batem Palma”.

Pe locul al doilea s-a clasat Kanal D, cu „Casa iubirii”, emisiune care reușește uneori să ajungă pe prima poziție la nivel național. Antena 1, cu Cătălin Măruță la „Furnicuțele”, a avut aproape 400.000 de telespectatori și o cotă de piață de aproape 13%.

Urban

La orașe, ecartul dintre primele două televiziuni a fost mai redus.

Pro TV a înregistrat o medie de 280.000 de telespectatori, cu aproximativ 25.000 mai mult decât „Furnicuțele” de la Antena 1. Kanal D, cu „Casa iubirii”, a ocupat poziția a treia.

Comercial

Cea mai strânsă confruntare s-a înregistrat pe segmentul comercial, format din persoane cu vârste între 21 și 54 de ani din mediul urban.

Pro TV a avut o medie de 101.000 de telespectatori, în timp ce „Furnicuțele” cu Cătălin Măruță au adunat 93.000. Și în privința cotei de piață diferența a fost mică: Pro TV a avut 17,9%, iar Antena 1, cu „Furnicuțele”, 16,5%.

Astfel, debutul lui Cătălin Măruță la Antena 1 a păstrat poziționarea emisiunii în clasamentul general, însă a adus o confruntare mult mai strânsă cu Pro TV pe segmentul comercial.

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