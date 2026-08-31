Cătălin Măruță a revenit la TV după doar 7 luni! „Simt platoul de la Antena 1 ca și cum ar fi deja casa mea”

Cătălin Măruță (48 de ani) nu a stat prea mult departe de televiziune. La doar șapte luni după plecarea de la PRO TV, prezentatorul a revenit pe micul ecran, de această dată la Antena 1, în echipa „Furnicuțelor”, din această toamnă.

1/7 Cătălin Măruță a revenit la TV după doar 7 luni! Foto: click.ro

Măruță ne-a povestit pentru Click! despre noul proiect - prima ediție cu el la pupitrul "Furnicuțelor" urmând să apară pe 7 septembrie - colegii pe care i-a regăsit, timpul câștigat pentru familie, cei 18 ani de căsnicie cu Andra, dar și despre ceea ce își dorește să aducă publicului în fiecare după-amiază la Antena 1.

Click!: Bună, Cătălin! Gândești liber și aici?

Cătălin Măruță: Gândesc liber întotdeauna, indiferent de loc. Și mă bucur că aici pot să gândesc la fel liber,dar să fiu mereu aproape de oamenii de acasă și de oamenii din echipă.

Click!: Cătălin, ai revenit destul de repede în televiziune. Te-ai gândit cât timp vei sta departe de TV?

Cătălin Măruță: Șapte luni, nu știu dacă e... Niciodată nu am stat să mă gândesc cât aș vrea să stau departe, dacă aș avea de ales. Pur și simplu s-a ivit oportunitatea unui proiect pe care eu îl simt și care îmi place. Pentru că, dacă faci lucruri care nu-ți plac, se vede și atunci nu o să funcționeze. Dar este un proiect în care mă simt extraordinar.

Click!: Cum ai găsit echipa de la „Furnicuțele”?

Cătălin Măruță: Sunt niște oameni extraordinari. Câțiva dintre oamenii cu care am lucrat înainte la PRO TV sunt acum și în echipa de aici. I-am găsit aici, sunt niște profesioniști extraordinari și mă bucur să fac echipă cu ei.

Uite, de exemplu, Ana Vladislav. Cu ea am început acum 25 de ani, la Televiziunea Română. Apoi ne-am mutat împreună la PRO TV, iar în ultimii șase ani ea s-a mutat la Antena 1. Acum suntem din nou colegi. Și Emilia este un profesionist extraordinar, producătoarea emisiunii, cu o experiență fabuloasă în proiecte uriașe și extrem de hotărâta în tot ceea ce face.

O va invita pe Denise Rifai la "Furnicuțe"

Click!: Ce te-a convins că „Furnicuțele” este proiectul potrivit pentru tine?

Cătălin Măruță: Scamă și Blană sunt fabuloși, la fel Oase și Ciucă. Ciucă, prietenul meu, a venit înaintea mea la emisiune și, de fiecare dată când ne întâlneam, pentru că lucrăm împreună la toate proiectele de online, îmi povestea mereu cât de faină este atmosfera și cât de mișto e aici.

Toate lucrurile astea puse unul lângă altul m-au convins că este o decizie bună să vin și să facem show-ul ăsta împreună. Este un show de divertisment în care invitații se simt senzațional. Vorbim despre viața lor profesională, despre copilărie, îi descoperim altfel pe oameni. Au timp să fie cunoscuți de cei de acasă și, important, toți pleacă de la emisiune cu o energie senzațională.

Click!: Denise Rifai ți-a predat ștafeta la „Furnicuțele”?

Cătălin Măruță: Denise mi-a predat ștafeta printr-un mesaj pe care mi l-a transmis online, pe Instagram. La rândul meu, i-am mulțumit pentru lucrurile pe care le-a făcut un sezon aici, la „Furnicuțele”. Noi ne-am întâlnit de altfel și la „Sosurile Picante”, când a fost invitată.

Suntem doi adulți, doi profesioniști. Sunt convins că ea va face lucruri senzaționale în continuare, pentru că este un jurnalist foarte bun, și sunt convins că într-una dintre emisiuni va fi chiar invitată aici, la „Furnicuțele”.

Click!: Unul dintre avantajele noului proiect pare să fie și programul. Vei avea mai mult timp pentru familie?

Cătălin Măruță: Să știi că asta a fost unul dintre lucrurile care m-au convins să vin în această echipă. Timpul liber pe care îl am. Înregistrările încep după prânz, sunt doar trei zile pe săptămână, luni, marți și miercuri. În cazul în care apar niște urgențe din partea mea, putem să înregistrăm încă o zi în plus și să am altă zi liberă. Este un program extrem de flexibil și de normal, pe care pot să-l stabilesc cu oamenii din echipă.

Cred că asta a contat enorm. E o emisiune în care îmi place, în care mă regăsesc, e o emisiune de divertisment, am timp, iar o parte din echipă îmi este atât de cunoscută și știu cât de buni sunt.

Click!: Asta înseamnă că vei avea mai mult timp pentru David și Eva?

Cătălin Măruță: Am timp. Oricum îi duc la școală în fiecare zi și îi duceam și înainte. Acum am timp să-i și iau și să facem tot felul de lucruri împreună.

A primit undă verde din partea Evei să revină la TV

Click!: Recent ai sărbătorit 18 ani de căsnicie cu Andra. Cum a fost această zi pentru voi?

Cătălin Măruță: Cred că a fost una dintre cele mai frumoase zile. Pe 23 august, fix de ziua Andrei, ne-am și căsătorit la Târgu Jiu, în urmă cu 18 ani. În dimineața zilei în care urma să facem petrecerea, ne-am dus la părintele Cristian, este duhovnicul nostru, cel care i-a botezat pe copii.

A fost foarte emoționant pentru mine, pentru că mă gândeam că, în urmă cu 15 ani, i-a botezat pe David și pe Eva, în urmă cu 11 ani, iar acum copiii noștri ne țineau lumânările la o slujbă de mulțumire. Mi s-a părut foarte frumos. Am fost doar noi, familia, mama care este la noi, socrii mei, care erau la noi, și, bineînțeles, surorile și fratele Andrei. A fost efectiv în familie.

Click!: Cum au primit David și Eva revenirea ta în televiziune?

Cătălin Măruță: Să știi că ei se bucură foarte tare. Chiar dacă Eva, la început, a fost un pic reticentă, după aceea am primit din partea ei undă verde. Și, de fapt, mă pun de fiecare dată seara, când ajung acasă, să le arăt ce invitat am avut.

Mă întreabă David ce-a mai făcut Scamă, ce-a mai făcut Blană, pentru că oamenii ăștia sunt efectiv senzaționali. Cred că „Furnicuțele” înseamnă, în primul rând, Scamă și Blană. Eu sunt doar un intermediar între invitați, Scamă, Blană, Ciucă și Oase. Trebuie să fie cineva care să dirijeze ce se întâmplă în show-ul ăsta.

Click!: După mai bine de 25 de ani de televiziune, ce vrei să aduci nou în această emisiune?

Cătălin Măruță: Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă, poate pentru prima dată în această emisiune, dar cred că ceea ce încercăm să facem este ca, de la ora 17.00 la 19.00, în fiecare după-amiază, să le aducem oamenilor o relaxare.

Să știi că ai ajuns acasă, deschizi televizorul și chiar îți place ce vezi. Chiar ai râs astăzi, chiar te-ai emoționat cu invitatul pe care l-am avut. Cred că asta este important. Ca cei de acasă să aibă senzația că, timp de două ore, uită de greutăți, uită de griji, uită de gânduri și zic: „Băi, astăzi chiar m-am relaxat!”. Despre asta este vorba.

Click!: Te mai uiți și la ceea ce face fostul tău post, PRO TV?

Cătălin Măruță: Să știi că sunt un tip care face televiziune de peste 25 de ani și, de fiecare dată, mă uit la tot ce se întâmplă pe piață, pentru că este ceva absolut normal. Și când făceam emisiunea la PRO TV vedeam ce fac colegii noștri de la Antena 1, Kanal D și așa mai departe. La fel și acum. Este ceva firesc. Cred că toți facem lucrul ăsta.

Click!: Cum te simți în noul platou?

Cătălin Măruță: Îmi place. Îl simt ca și cum ar fi deja casa mea. M-am acomodat foarte ușor, mi-a plăcut din prima și, ți-am zis, mă simt extraordinar. Am impresia că fac treaba asta de mult mai mult timp decât am început „Furnicuțele”.

Click!: Și ce îți dorești de acum înainte?

Cătălin Măruță: Cred că singurul lucru pe care mi-l doresc este ca familia mea să fie sănătoasă, noi să fim sănătoși. Pentru că, atunci când tragi linie, sunt singurele lucruri care contează. Să fim sănătoși și să ne bucurăm, așa, de fiecare zi.